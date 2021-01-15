ТОХСУННЬУ 12 - 19 КҮННЭРИГЭР ОРТО ДОЙДУГА ҮӨҺЭЭ УОННА АЛЛАРАА ДОЙДУЛАР ААННАРА, ИНФОРМАЦИОННАЙ ХАНААЛЛАРА ТОЛОРУ АҺЫЛЛАЛЛАР. ОЛ ААТА АБААҺЫЛАР ДА АЙЫЫЛАР ДА ОРТО ДОЙДУГА КӨҤҮЛ КИИРЭР-ТАХСАР КЭМНЭРЭ БУОЛАР.
ТАҤАРАИАНСТВО ИТЭҔЭЛЭ АЙЫЫ ТОЙОН ТАҤАРАҔА ҮҤЭРГЭ, КӨРДӨҺӨРГӨ,ИТИНИ СЭРГЭ ҮӨҺЭ 8 ХАЛЛААН АЙЫЫЛАРЫН КЫТАРЫ АЛТЫҺАРГА ААННАР, ХАНААЛЛАР АҺАҔАС БУОЛАН, БУ КҮННЭР СААМАЙ ТАБЫГАСТААХТАР ДИИР.
ӨСКӨТҮН АЙЫЫ ТАҤАРАҔА ХАННЫК БАҔАРАР ЫЙЫТЫГЫ БИЭРИЭХХЭ, ТУГУ БАҔАРАР, ОЛ ИҺИГЭР АНЬЫЫНЫ БОРУОСТААҺЫН ТУҺУНАН ЭМИЭ, КӨРДӨҺҮӨХХЭ СӨП БУОЛЛАҔЫНА, АТЫН АЙЫЫЛАР БЭЙЭЛЭРЭ ДЬАҺАЙАР ЭЙГЭЛЭРИН ИҺИНЭН ЫЙЫТЫКТАРГА ХОРУЙДАҺАЛЛАР.
ХОЛОБУР, ИЭЙИЭХСИТ ХОТУНТАН ТАПТАЛГА КӨМӨЛӨҺӨРҮГЭР КӨРДӨҺҮӨХХЭ СӨП. АЙЫЫҺЫТ ХОТУНТАН – ОҔОНУ, ДЬӨҺӨГӨЙ АЙЫЫТТАН – СЫЛГЫ БААЙЫ, ААН ДЬААҺЫНТАН – ЫАРЫЫНЫ ҮТҮӨРДЭРИГЭР, ХОТОЙ АЙЫЫТТАН – ЧЫЫНЫ-ХААНЫ, КЫРДЬАҔАСТАР ОДУН ХААНТАН УҺУН ҮЙЭЛЭНИИНИ, ЫАРАХАН ДЬЫЛҔАЛАММЫТ КИҺИ ДЬЫЛҔА ХААНТАН – БАРЫ АЛҔАСПЫН КӨННӨРҮНҮӨМ, ОНОН ҮТҮӨ ХАРАХХЫНАН КӨР, МИН ДИЭКИ МИЧИК ГЫН ДИЭН О.Д.А. КӨРДӨҺҮӨХТЭРИН СӨП.
КИҺИ КЛЕТКАЛАРЫГАР БААР 4 КУТ ХРОМОСОМАЛАРА ХОЛБОҺОН, АЙЫЫ ТОЙОН ТАҤАРАҔА УОННА ҮӨҺЭЭ ҮРДҮК АЙЫЫЛАРГА ИНФОРМАЦИЯ ЫЫТАРГА КӨМӨЛӨҺӨР АНТЕННА БУОЛАЛЛАР. ОНОН ХАННЫК БАҔАРАР КИҺИ КӨРДӨҺҮҮТЭ АЙААЧЧЫБЫТЫГАР ДАҔАНЫ, АТЫН АЙЫЫЛАРГА ДАҔАНЫ ТИИЙЭР. ОЛ ГЫНАН БАРАН, КИНИЛЭРТЭН КЭЛЭР ХОРУЙУ АЙЫЫ ТОЙОН ТАҤАРА ЭБЭТЭР ТАҤАРАИАНСТВО КИРИЭҺЭ СУОХ КИҺИ КЫАЙАН ТУППАТ, ОНОН АЛТЫҺЫЫ СИТЭТЭ СУОХ БУОЛАР.
БИЛЛЭРИН КУРДУК ТАҤАРАИАНСТВО ИТЭҔЭЛЭ АЙЫЫ ТОЙОН ТАҤАРАТТАН, ҮРДҮК АЙЫЫЛАРТАН КЭЛЭР ИНФОРМАЦИЯНЫ ХАБАР АНТЕННАНЫ – МЕТАЛТАН ОҤОҺУЛЛУБУТ КИҺИ МООННЬУГАР КЭТЭР ЭБЭТЭР СИЭБИГЭР ИЛДЬЭ СЫЛДЬАР КИРИЭҺИН ОҤОТТОРБУТА. ИТИ КИРИЭҺИ АЙЫЫ ТОЙОН ТАҤАРАНЫ ИТЭҔЭЙЭР, КИНИ ИТЭҔЭЛИН ЫЛЫНАР ХАЙА БАҔАРАР КИҺИЭХЭ, ТУОХ ДА ТУРГУТАН КӨРҮҮТЭ, ЭКЗЭЭМЭНЭ СУОХ БЭРИЛЛЭР. ИТИ КИРИЭС КИҺИ АЙЫЫ ТАҤАРАНЫ БИЛИНЭН ТАҤАРАИАНСТВО ИТЭҔЭЛИН ЫЛЫММЫТЫН БЭЛИЭТЭ БУОЛАР. ТАҤАРАИАНСТВО ИТЭҔЭЛИН ЫЛЫНАН, САХА ИТЭҔЭЛИН БАСТАКЫ КИРИЭҺИН ЫЛАН КЭППИТ КИҺИ ОЛОҔОР-ДЬАҺАҔА, ӨЙӨ:САНААТА ТОСТУ УЛАРЫЙАР.
ТАҤАРАИАНСТВО ИТЭҔЭЛИН ЫЛЫНЫАХ БАҔАЛААХТАР БУ ВАТСАП БӨЛӨҔӨР КИИРИЭХХИТИН СӨП https://chat.whatsapp.com/DKX1WhEru9zAue5Zr0GrWg
БИЛИГИН БИҺИГИ ДЬОММУТ ТАҤХАЛААҺЫНЫ ЭРЭ ТУТҺАЛЛАР, ОТТОН ҮӨҺЭЭ АЙЫЫЛАРЫ, АЙЫЫ ТОЙОН ТАҤАРАНЫ КЫТАРЫ АЛТЫҺАРГА СААМАЙ ТОҔООСТООХ КЭМ ҮҮММҮТҮН ТУҺУНАН,ЯЗЫЧЕСКАЙ ИТЭҔЭЛ САБЫДЫАЛЫГАР СЫЛДЬАР БУОЛАН, БИЛБЭТТЭР.
ТАҤАРАҔА КИРИЭСТЭНИИ, ҮҤҮҮ СИЭРИН-ТУОМУН ТУҺУНАН КЭЛИН САЛГЫЫ СУРУЙУОХПУТ.