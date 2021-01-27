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  4. Элбэх оҕолоох ийэлэргэ төлөбүр улаатта

Эрэгийиэннээҕи үлэ уонна социальнай харалта министиэристибэтэ иһитиннэрэринэн, "Ийэ килбиэнэ" анал бэлиэннэн наҕараадаламмыт элбэх оҕолоох ийэлэргэ биир кэмнээҕи төлөбүр кээмэйэ улааппыт.

Ол курдук, 7 оҕолоох, "Ийэ килбиэнэ" үһүс истиэпэннээх бэлиэни ылбыт ийэлэргэ биир кэмнээҕи төлөбүр аны 100 тыһ. солк. буолбут. Оттон 8 оҕолоох, иккис истиэпэннээх наҕарааданы ылбыт ийэлэргэ — 200 тыһ. солк., оттон 9 оҕолоох ийэлэргэ — 300 тыһ. солк. тэҥнэспит. Билигин Саха сиригэр 30 тыһ. кэриҥэ элбэх оҕолоох ыал баар. Маннык көҕүлүүр төлөбүрдэр оҕо төрөөһүнүгэр эмиэ дьайаллар диэн министиэристибэ бэлиэтиир.

Тарҕат:
Ыал Арассыыйа ийэлэрэ

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