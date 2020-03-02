Кулун тутар 1 күнүгэр “Россия – моя история” историческай пааркаҕа, “Норуот туһугар олох” диэн философскай билим доктора, профессор Ксенофонт Дмитриевич Уткиҥҥа анаммыт мультимедийнай быыстапка арылынна. Бу түмэл уулуссата Ксенофонт Дмитриевич аатын сүгэр.
Ксенофонт Дмитриевич өрөспүүбүлүкэҕэ култуура бөдөҥ диэйэтэлэ, философ, культуролог, историк, фольклорист, педагог, поэт, суруналыыс, литература кириитигэ быһыытынан биллэр. Паарка үлэһиттэрэ Ксенофонт Дмитриевич үлэтин сырдатар олус интэриэһинэй быыстапканы бэлэмнээтилэр. Быыстапка кулун тутар 6 күнүгэ диэри үлэлиэҕэ. Ол кэнниттэн Д. Уткин туһунан олохтоох “тачпанель” оҥоһуллуоҕа. Ксенофонт Дмитриевич үүнэр көлүөнэҕэ туохха да сыаналаммат научнай, литературнай уонна духуобунай нэһилиэстибэни хаалларбыта.