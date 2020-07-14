Арассыыйа үпкэ миниистирэ Антон Силуанов АЛРОСА кэтээн көрөр сэбиэтин бэрэссэдээтэлинэн хос ананна. Куоластааһын кэтэхтэн ыытыллыбыт. Бу туһунан хампаанньа пресс-сулууспата иһитиннэрэр.

Силуанов Кэтээн көрөр сэбиэти 2015 сылтан ыла салайар. Ил Дархан Айсен Николаев уонна АЛРОСА генеральнай дириэктэрэ Сергей Иванов сэбиэт бэрэссэдээтэлин солбуйааччыларынан анаммыттар.

Стратегическэй былааннааһын кэмитиэтин бэрэссэдээтэлинэн дойду һпкэ миниистирин солбуйааччы Алексей Моисеев оннунан хаалла. Аудит кэмитиэтин “Полюс” дириэктэрдэрин сэбиэтин чилиэнэ Мария Гордон салайда, каадыр уонна манньалааһын кэмитиэтин Саха сирин урукку баайга-дуолга уонна сир сыһыаннаһыыларыгар миниистирэ Евшения Григорьева анаммыт. Маны таһынан хампаанньа кэтээн көрөр сэбиэтигэр РФПИ генеральнай дириэктэрэ Кирилл Дмитриев, “Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта” генеральнай дириэктэрин бастакы солбуйааччыта Андрей Донец, «Сибур Холдинг» бырабылыанньа бэрэссэдээтэлэ Дмитрий Конов, Саха сирин бырабыыталыстыбатын бэрэссэдээтэлин э.т. Сергей Местников, Үөһээ Бүлүү улууһун баһылыгын солбуйааччытын э.т. Наталья Гурьева, «МРСК Северо-Запада» дириэктэрдэрин сэбиэтин чилиэнэ Олег Федоров, «Полюс Алдан» управляющай дириэктэрэ Алексей Носков, СӨ Бырамыысалыннаска уонна геологияҕа миниистирэ Максим Терещенко, и экс-глава «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) урукку баһылыга уонна бу тэрилтэ дириэктэрдэрин сэбиэтин чилиэнэ Владимир Рашевскэй талыллыбыттар. Уопсайа АЛРОСА Кэтээн көрөр сэбиэтигэр 15 киһи киирэр.