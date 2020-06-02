ССРС атомнай бырамыысалыннаһын уонна өҥнөөх металлургиятын бэтэрээнэ, сахаттан бастакы атомщик, тэхэньиичэскэй билим кандидата, бэрэпиэссэр, МСА чилиэн-кэрэспэдьиэнэ, СӨ Духуобунаһын Академиятын бочуоттаах академига, СӨ айылҕа харытабылын туйгуна, Новосибирскай куорат олохтооҕо Иоган Егорович Максимов нуучча улуу суруйааччыта Александр Пушкин холера хамсыгын кэмигэр харантыыҥҥа сытан суруйбут хоһоонун тылбаастаабыт.

Кини ону “бу хоруона хамсыгын кэмигэр дьиэҕэ хаайтаран олорор биир дойдулаахтарым, Пушкиниада – 2020 күнүн көрсө сахалыы тыыннаан аахтыннар” диэн бэлиэлээн ыыппыт.

А.С.Пушкин, находясь в Болдино в 1827 году на карантине,

написал по поводу эпидемии холеры.

Позвольте, жители страны, Дойдум дьоно, көҥүллээҥ,

В часы душевного мученья, Дууһам муунтуйар чааһыгар,

Поздравить вас из заточенья Эҕэрдэ этэрбин көҕүлээҥ,

С великим праздником весны. Сааскы бырааһынньыгынан.

Все утрясется, все пройдет, Сахсыллан барыта ааһыаҕа,

Уйдут печали и тревоги, Сүпсүк, хомолто сүтүөҕэ,

Вновь станут гладкими дороги Суолбут дэхси аатырыаҕа,

И сад, как прежде, зацветет. Сибэкки симэҕэ ситиэҕэ.

На помощь разум призовем, Өй-билии кэлэр көмөтүнэн

Сметем болезнь силой знаний Ыарыыны хото кыайыахпыт,

И дни тяжелых испытаний Ыарахан эриллии күннэрин

Одной семьей переживем. Ыаллыы түмсэн кыйдыахпыт

Мы станем чище и мудрей, Дьэ ыраастанан өйдөнүөхпут,

Не сдавшись мраку и испугу, Хараҥа кутталга бэриммэккэ,

Воспрянем духом друг другу Бэйэ-бэйэбитин өйөһүөхпүт.

Мы станем ближе и добрей. Кут-Сүр эйгэҕэ тирэҕирэн.

И пусть за праздничным столом Бырааһынньык остуолун тула

Мы вновь порадуемся жизни. Олох үөрүүтүн үллэстиэхпит,

Пусть в этот день пошлет Всевышний Ыыттын бүгүн Айыы Таҥара

Кусок счастья в каждый дом. Ыал ахсын дьол-үөрүү үтэмин.

Сахалыыга экспромт-тылбааһы И.Е.Максимов оҥордо, 30.05.2020.