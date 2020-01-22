Дойду бэрэсидьиэнэ Владимир Путин бырабыыталыстыба саҥа састаабын анаата.
Онно кирдилэр:
Бастакы вице-премьер — Андрей Белоусов,
Вице-премьер — Дмитрий Григоренко (бырабыыталыстыба аппараатын баһылыга),
Вице-премьер — Юрий Трутнев (Уһук Илиҥҥэ уонна Арктикаҕа бэрэсидьиэн бастайааннай боломуочуйалааҕа),
Вице-премьер — Виктория Абрамченко,
Вице-премьер — Юрий Борисов,
Вице-премьер — Татьяна Голикова,
Вице-премьер - Алексей Оверчук,
Вице-премьер - Марат Хуснуллин,
Вице-премьер - Дмитрий Чернышенко.
Үөрэх миниистирэ— Сергей Кравцов,
Уһук Илини уонна Арктиканы сайыннарыы миниистирэ — Александр Козлов,
Экология уонна айылҕа ресурсаларын миниистирэ — Дмитрий Кобылкин,
Билим уонна үрдүк үөрэхтээһин миниистирэ— Валерий Фальков,
Юстиция миниистирэ — Константин Чуйченко,
Ис Дьыала миниистирэ — Владимир Колокольцев,
Тас дойдулары кытары сыһыан миниистирэ — Сергей Лавров,
Култуура миниистирэ — Ольга Любимова,
Бырамыысалыннас уонна эргиэн миниистирэ — Денис Мантуров,
Сыыппара сайдыытын, сибээс уонна маассабай коммуникация миниистирэ — Максут Шадаев,
Тутуу уонна ДьУОХХ миниистирэ— Владимир Якушев,
Экэнэмиичэскэй сайдыы миниистирэ — Максим Решетников,
Энергетикэ миниистирэ — Александр Новак,
Үп миниистирэ — Антон Силуанов,
Гражданскай оборона уонна ыксаллаах быһыы-майгы миниистирэ — Евгений Зиничев,
Көлө миниистирэ — Евгений Дитрих,
Доруобуйа харыстабылын миниистирэ — Михаил Мурашко,
Үлэ уонна социальнай харалта миниистирэ — Антон Котяков,
Тыа хаһаайыстыбатын миниистирэ — Дмитрий Патрушев,
Успуорт миниистирэ — Олег Матыцин,
Оборона миниистирэ — Сергей Шойгу.