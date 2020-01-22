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Дойду бэрэсидьиэнэ Владимир Путин бырабыыталыстыба саҥа састаабын анаата.

Онно кирдилэр:

Бастакы вице-премьер — Андрей Белоусов,

Вице-премьер — Дмитрий Григоренко (бырабыыталыстыба аппараатын баһылыга),

Вице-премьер — Юрий Трутнев (Уһук Илиҥҥэ уонна Арктикаҕа бэрэсидьиэн бастайааннай боломуочуйалааҕа),

Вице-премьер — Виктория Абрамченко,

Вице-премьер — Юрий Борисов,

Вице-премьер — Татьяна Голикова,

Вице-премьер - Алексей Оверчук,

Вице-премьер - Марат Хуснуллин,

Вице-премьер - Дмитрий Чернышенко.

Үөрэх миниистирэ— Сергей Кравцов,

Уһук Илини уонна Арктиканы сайыннарыы миниистирэ — Александр Козлов,

Экология уонна айылҕа ресурсаларын миниистирэ — Дмитрий Кобылкин,

Билим уонна үрдүк үөрэхтээһин миниистирэ— Валерий Фальков,

Юстиция миниистирэ — Константин Чуйченко,

Ис Дьыала миниистирэ — Владимир Колокольцев,

Тас дойдулары кытары сыһыан миниистирэ — Сергей Лавров,

Култуура миниистирэ — Ольга Любимова,

Бырамыысалыннас уонна эргиэн миниистирэ — Денис Мантуров,

Сыыппара сайдыытын, сибээс уонна маассабай коммуникация миниистирэ — Максут Шадаев,

Тутуу уонна ДьУОХХ миниистирэ— Владимир Якушев,

Экэнэмиичэскэй сайдыы миниистирэ — Максим Решетников,

Энергетикэ миниистирэ — Александр Новак,

Үп миниистирэ — Антон Силуанов,

Гражданскай оборона уонна ыксаллаах быһыы-майгы миниистирэ — Евгений Зиничев,

Көлө миниистирэ — Евгений Дитрих,

Доруобуйа харыстабылын миниистирэ — Михаил Мурашко,

Үлэ уонна социальнай харалта миниистирэ — Антон Котяков,

Тыа хаһаайыстыбатын миниистирэ — Дмитрий Патрушев,

Успуорт миниистирэ — Олег Матыцин,

Оборона миниистирэ — Сергей Шойгу.

prav

Тарҕат:
Арассыыйа Бырабыыталыстыба

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