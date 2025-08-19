Атырдьах ыйын 18-28 күннэрэ
Хой
Баһылыыр-көһүлүүр лиидэрдии дьоҕургун уонна идэҕэр-үлэҕэр сатабылгын көрдөрөр сэттиэлэҥ. Эн ситиһиигэ дьулууруҥ уонна эппиэтинэһи барытын бэйэҕэр ылар хаачыстыбаҥ карьераҥ тобулларыгар, кэскилгин тоҥосторгор тирэх буолуо. Тус олоххор: таптыыр уонна чугас дьоҥҥор болҕомтолоох буол, сыһыаҥҥын бөҕөргөт, сэргэхсит.
Оҕус
Сарсыҥҥы күҥҥэр тус бэйэҥ уонна дьиэ кэргэниҥ бүк эрэллээх буоларгыт туһугар, бу күннэргэ үп-харчы, матырыйаалынай балаһыанньа боппуруоһугар улахан болҕомтоҕун туһаай, саҥа суоллары хайан-тобулан көр. Эн үлэҕэр бэриниигин уонна кыһамньыгын салалтаҥ көрө-билэ сылдьар. Ол эйиэхэ саҥа кыахтары арыйыа. Сынньан, уоскуй, успуордунан дьарыктан.
Игирэлэр
Элбэх алтыһыылаах, саҥа арыйыылары бэлэхтиир сэттиэлэ. Дьону кытта сатаан алтыһар уонна түргэнник бодоруһар дьоҕуруҥ көмөтүнэн, саҥа дьону кытта билсиэҥ, урукку сибээстэргин бөҕөргөтүөҥ. Үлэҕэр сонун идиэйэлэри, бырайыактары киллэрэргэ бэлэм сырыт. Тус олоххор романтиканы кытта сибээстээх үөрүүлээх түгэннэр күүтэллэр.
Араак
Бэйэҥ дьайыыларгар сыанабылы бэринэр уонна ис туруккун бөҕөргөтөр наадатын өйдүөҥ. Онон дьарыктанарга бу саамай барсар күннэр. Үлэҕэр-хамнаскар хас биирдии бытархай түгэни ааҕар-суоттуур уонна хамаанданан үлэлиир соруктар туруохтара. Дьиэлээх дьоҥҥун кытта ыкса алтыһан, уопсай сынньалаҥы тэрийэн кинилэргэ болҕомтолоох сыһыаҥҥын биллэр.
Хахай
Бэйэҕэр эрэллээххинэн, дьоҥҥо сөбүлэтэр дьоҕургунан болҕомто киинигэр сылдьыаҕыҥ. Дьону түмэр, саҥаҕа-сонуҥҥа угуйар уратыҥ үлэлиир кэлэктиипкэр билиниини ылыа. Саҥа бырайыакка эппиэтинэһи ылартан куттаныма, ол ситиһиигэ эрэ тиэрдиэ. Эн ис киирбэх, сэргэх, үөрүнньэҥ майгыҥ тулаҕар дьону түмүө, бүгүҥҥү балаһыанньаҕын өссө тупсарыа.
Кыыс
Өр кэмнээх былааннары оҥостуу уонна карьера сыалын-соругун ситиһии сэттиэлэтэ. Бириинчик уонна тэрээһиннээх буолаҥҥын ханнык баҕарар боппуруоһу-кыһалҕаны быһаарар кыахтааххын. Тус олоххор сынньанарга уонна чугас дьоҥҥун кытта ыкса алтыһарга бириэмэтэ була сатаа. Олоххун сэргэхситэр, үөрдэр-көтүтэр саҥа дьарыгы боруобалыаххын баҕараҕын.
Ыйааһын
Көхтөөх уопсастыбаннай олох күүүтэр. Дьону кытта уопсай тылы булар дипломаттыы дьоҕуруҥ көмөтүнэн үлэҕэр-хамнаскар да, тус олоххор да балаһыанньаҕын күүскэ бөҕөргөтөр чинчилээххин. Ол туһа диэн, араас уопсастыбаннай тэрээһиннэргэ, түмсүүлэргэ сырыт, саҥа кыахтары тургутан көр. Тус олоххор чиэһинэй уонна аһаҕас буол, ол элбэх өйдөһүспэт түгэнтэн быыһыа.
Скорпион
Бэйэҕин күүскэ тургутунан, ырытан көрөр уонна улахан суолталаах быһаарыылары ылынар кэмиҥ. Мындыр толкуйуҥ уонна таайар дьоҕуруҥ көмөтүнэн уустук боппуруостарга сөптөөх хоруйдары булуоҥ. Үлэҕэр дьаныарыҥ уонна бигэ быһаарыныыҥ үтүө түмүгү биэриэ, дьон ону сыаналыахтара. Тус олоххун тупсарар истиҥ кэпсэтиигэ бэлэм буол.
Охчут
Саҥа билиигэ-көрүүгэ, арыйыыга дьулуһаҕын. Бу сэттиэлэ эн өйгүн-санааҕын кэҥэтэр үөрэх бырайыактарга ылсаргар, айаҥҥа бараргар барсар. Ахсаабат дьулууруҥ, бэйэҕэр эрэлиҥ көмөтүнэн үлэҕэр көстөр уустук соруктары барытын холкутук кыайаҕын. Чугас дьоҥҥун кытта ис дууһаҕын, иэйиигин толору арыйан кэпсэт, ол эһиги сыһыаҥҥытын бөҕөргөтүө.
Чубуку
Өр кэмнээх уустук былааннары олоххо киллэрэргэ табыгастаах күннэр. Үлэҕэ дьулууруҥ уонна бэрээдэгиҥ көмөтүнэн мэһэйи барытын мүччү түһэн ситиһиигэ тахсыаҥ. Үлэҕэр-хамнаскар эн сыраҕын-хараҕын, ситиһиигин эмиэ толору өйдүүллэр. Чугас дьоҥҥор болҕомтолоох буол, кинилэргэ истиҥ-эйэҕэс сыһыаныҥ барыгытыгар үөрүүнү, дуоһуйууну эрэ аҕалыа.
Күрүлгэн
Өрө күүрүү, айар дьоҕур ухханыгар сылдьаҕын. Дьонтон атыннык иэҕэн-эрийэн толкуйдуур, сонун быһаарыылары ылынар буолаҥҥын үлэҕэр ситиһии эрэ көтөллөнүөҥ. Саҥа идиэйэни, санааны-оноону этэртэн куттаныма, ол туһалаах эрэ буолуо. Тус олоххор саҥа билсиһиилэргэ, кыахтарга аһаҕас буол, биллэ-көстө сэргэхсийиэҥ.
Балыктар
Бэйэҥ тус эйгэҕэр “тимирэн” хаалар дьарыктартан дуоһуйууну ылыаҥ. Духоубнай өттүнэн үүнэргэ, бэйэни билинэргэ табыгстаах күннэр. Интуицияҥ, таайар дьоҕуруҥ көмөтүнэн, ханнык баҕарар уустугу-кыһалҕаны барытын кыайар кыахтааххын. Чугас дьоҥҥун кытта сыһыаҥҥын бөҕөргөтөргө кыһан, элбэх бириэмэни бииргэ атаар, ирэ-хоро кэпсэт.