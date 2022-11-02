Инновации в логистике предложит Якутску «Газпромнефть-Снабжение». Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве между компанией, Окружной администрацией города Якутска, Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия) и «Алмазэргиэнбанком».

Как отметил глава города Якутска Евгений Григорьев, такое сотрудничество позволит решить важные задачи по совершенствованию и развитию логистических процессов, продвижению инвестиционных возможностей и проектов, а в перспективе – повысить инвестиционную привлекательность региона.

«Газпромнефть-Снабжение» окажет консалтинговую поддержку в области логистики, поможет внедрить инновации и цифровые инструменты, а также выстроить взаимодействие с крупными поставщиками оборудования, материалов и услуг для промышленности.

«Компания имеет более чем десятилетний опыт управления логистикой промышленных предприятий Сибири и Арктики и готова предложить свои решения и инструменты. Мы знаем, как, учитывая территориальные особенности, выстроить оптимальные маршруты доставки, снизить операционные затраты на перевозку и хранение грузов и при этом повысить их эффективность. Надеемся, наша экспертиза поможет Якутску еще успешнее реализовывать крупные инвестпроекты», – отметил директор филиала «Восточная Сибирь» «Газпромнефть-Снабжения» Виталий Бруховский.

«В суровых условиях Якутии крайне важно грамотно выстроить логистику по завозу товаров – это задача номер один для местного бизнеса, а значит, и для нашего банка. В конечном итоге выигрывают люди: обеспечиваются доступные цены и более быстрая доставка товаров», – прокомментировал первый заместитель председателя правления «Алмазэргиэнбанка» Федор Ноговицын.

Источник: сетевое издание Yakutia24/Якутия24