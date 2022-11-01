В с. Жиганск Республики Саха (Якутия) в этом году состоялся капитальный ремонт местной детской школы искусств в рамках национального проекта «Культура». Как рассказал первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин, реализованный проект действительно оказался более чем масштабным.

«В юбилейный год столетия образования ЯАССР, 390-летия Жиганска в селе проделана большая работа по преобразованию детской школы искусств. Здесь обучается 147 детей по различным направлениям. И с этого года они будут обучаться в новом здании – муниципальные власти выделили под школу каменное здание, принадлежавшее раньше общеобразовательной школе. В свою очередь благодаря национальному проекту «Культура» - вложению порядка 36 млн руб, это здание полностью преобразилось, прошло капитальный ремонт. Сегодня дети обучаются в полностью преобразившемся помещении», - отметил Левочкин.

Как отмечают в самой детской школе искусств, строительные работы шли все лето. Строительной компанией ООО «Ивастрой» были проведены все черновые работы, в том числе демонтаж стен и потолков второго этажа, бетонирование со стяжкой полов в двух этажах, укрепление и усиление фундамента железобетонными обоймами, стальными балками, установлены новые окна, а также заменены система пожарной сигнализации и электроосвещения.

«Сейчас дети в школе учатся по трем направлениям: музыкальное, художественное, хореография. Созданы все благоприятные условия для образовательного процесса, для творческой самореализации и досуга населения, вовлечение граждан в культурную деятельность, для поддержки и реализации творческих инициатив. Всё это ключевые задачи национального проекта «Культура», реализуемого по поручению Президента России», - отметил директор ДШИ Аполлон Дмитриевич Степанов.

Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)

Фото: ДШИ Жиганского улуса