В канун Великой Отечественной войны Русский театр в Якутске оказался бездомным: старый Клуб приказчиков, где он располагался, стал непригодным для эксплуатации. В этой статье речь пойдет о строительстве Храма искусства, его истории и взаимосвязи с самим Пушкиным.

Известный якутский архитектор Карамзин О.Г. в своей книге «История развития градостроительства г. Якутска в ХХ веке» писал, что «18 апреля 1941 года Совнарком республики постановлением за номером 713 утвердил технический проект нового здания театра и генеральную смету на 1 100 тыс. рублей, постановлением номер 1635 от 11 ноября 1941 года строительство было признано завершенным, Президиум Верховного совета ЯАССР наградил особо отличившихся строителей».

Диву даешься, в какие кратчайшие сроки был возведен Храм искусства! И понимаешь, какое огромное вниманием уделяли ВКП(б) и Правительство Якутской АССР строительству нового здания театра, приравнивая его чуть ли ни к объекту оборонного значения. Еще 8 июля 1940 года газета «Социалистическая Якутия» извещала читателя, что «в архитектурно-проектно-планировочной мастерской Наркомхоза ЯААСР разрабатывается проект нового здания театра объемом 9 тысяч кубометров», а уже 11 июня 1941 года – что «рытье котлованов закончено на 95 процентов, а установка стульев – на 90 процентов. Вынуто 1 900 кбм земли. Уложен в два ряда окладной венец, закончена рубка стен котельной для парового отопления».

Коллектив «Якутстройтреста» по улице Октябрьской, 25 (ныне проспект Ленина) ударными темпами вел строительство нового двухэтажного деревянного здания театра по проекту архитектора Подымахина «в коринфском стиле на 450 мест (330 – в партере, 120 – в бельэтаже), со сценической площадкой 14х14 метров и вращающимся 9-метровым в диаметре кругом, с артистическими уборными, парикмахерской и костюмерной, с люстрой зеркального освещения, с комфортабельным фойе бельэтажа» – так рисовала красоту будущего театра газета от 24 июня 1941 года в том же самом номере, где коллектив Русского театра обратился с призывом «Ко всем работникам искусств».

Тогда, возводя театр, наверное, было важно не бросить, не остановиться, а все-таки это дело довести до конца, тем самым давая жителям столицы республики понять, что Победа неизбежно будет за нами.

К сожалению, в 1953 году это одно из красивейших деревянных архитектурных сооружений города постигла участь многих театров России – оно сгорело. Ровно на том же месте и практически повторяя оригинал, но уже в каменном варианте, в 1957 году было построено новое здание театра, которое украшает Якутск и сегодня.

Гласит об истории строительства театра статья Галины Ивановой.

История становления Русского драматического театра

Мы решили узнать судьбу его предшественника – старого Клуба приказчиков, как он связан с «Солнцем русской поэзии» и, собственно, получил имя А.С. Пушкина.

Русский драматический театр в Якутске носит имя А.С. Пушкина со времен празднования 200-летия поэта. Однако, театр имеет довольно долгую историю, начавшуюся еще до 1941 года, и ставившего спектакли в Якутске… еще при жизни Александра Сергеевича Пушкина…

С советских времен 1920 год было принято считать годом рождения Русского драматического театра в Якутии. Тогда молодой Пушкин, будучи в ссылке в Михайловском, не был знаком со своим современником Н.С. Щукиным, который трижды побывал в Якутске в 1820-1840 годы и смог увидеть местные любительские спектакли. «В городе есть клуб, а в нем театр, на коем служащая и торгующая молодежь ломает комедии», - оставил такое свидетельство о существовании театра Щукин. Современник Пушкина обозначил место проведения спектаклей – клуб, сословную принадлежность исполнителей – купеческая и чиновничья молодежь, и тот факт, что свое предпочтение она отдавала комедии.

Кружок любителей музыки и литературы действовал в Якутске и в середине XIX века. В 1889 году он был преобразован в Общество любителей драматического искусства. Выработанный им устав был утвержден самим министром внутренних дел в 1891 году. Возникший в Якутске Русский драматический театр стал первым театром не только на северо-востоке России.

Основой репертуара первого драматического коллектива были пьесы А.Н. Островского «Гроза», «Лес», «Доходное место», «Василиса Мелентьева» (соавтор – С.А. Гедеонов), «Без вины виноватые», «Не в свои сани не садись», «Грех да беда на кого не живет», «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Также ставили пьесы Гоголя, Чехова, Потехина, Щеглова, Немировича-Данченко и других русских авторов. В канун первой русской революции на сцену в Якутске пришла драматургия М. Горького. В 1902 году была поставлена пьеса «Мещане», а в 1909 году – «На дне».

Дореволюционный театр знакомил жителей Якутска с английской драматургией. На его сцене шли комедии Шекспира «Укрощение строптивой», Уайльда «Как важно быть серьезным» и даже авантюрная пьеса Стивенсона «Клуб самоубийц». В годы революционных потрясений и Гражданской войны культурная жизнь Якутии на продолжительное время замерла. Концерты и спектакли давали от случая к случаю.

К октябрю 1941 года было построено новое здание Русского театра. Зрительный зал состоял из партера на 330 мест и верхнего бельэтажа на 120 мест. Размеры сценической площадки позволяли ставить практически любые драматические произведения. Рядом располагались артистические уборные. 6 ноября 1941 года новое здание театра распахнуло двери.

13 апреля 1942 года Русский драмтеатр показал одну из первых пьес о Великой Отечественной войне – «Накануне» А. Афиногенова. Но еще больший успех имел спектакль «Русские люди» К. Симонова (режиссер В.П. Иванов).

Сразу после войны театр почувствовал достаточно сил, чтобы приступить к осуществлению одной из приоритетных задач русского сценического коллектива, работающего в национальной республике, – ознакомлению русских зрителей с культурой якутского народа. Пьеса Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона «Айал» заинтересовала коллектив отражением в ней мотивов национального эпоса, жизни и быта аборигенов.

В 1980 году Президиум Верховного Совета СССР наградил коллектив Русского драматического театра орденом «Знак Почета». В 1998 году ему было присвоено наименование «академический», а в 2000 году – имя А.С. Пушкина. 200-летний юбилей А.С. Пушкина театр отметил спектаклями «Сказка о царе Салтане» (1998) и «Маленькие трагедии» (1999) в постановке С. Емельянова, уроженца Якутска.

Источник: сетевое издание Yakutia24/Якутия24