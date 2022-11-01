Мужской состав Государственного вокального ансамбля «Туймаада» принял участие на 42-м Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Восточная сказка» в Казани. По итогам ансамбль завоевал Гран-при в номинации «Народный вокал».

Как рассказала заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина, конкурс проходил с 28 по 30 ноября под эгидой творческого объединения «Триумф» при поддержке Международной Академии Музыки Елены Образцовой. В конкурсе приняли участие многие образцовые танцевальные коллективы разных возрастов и вокалисты, вокальные ансамбли из разных регионов России.

«Хочется поздравить коллектив с победой. Артисты нашего ансамбля «Туймаада» стали лауреатами Гран-при в номинации «Народный вокал» и приглашены в марте 2023 года в Москву на творческое состязание 3-й Международной премии в области культуры и искусства Fossart, где главным призом станет 1 млн руб. А уже 2 ноября, наши музыканты из ансамбля «Туймаада» выступят в госпитале Бурденко перед раненными бойцами СВО, а 4 ноября примут участие в концерте, посвященном Дню народного единства в концертном зале Правительства Москвы», - рассказала Марина Силина.

Отметим, что 26 и 27 октября ансамбль «Туймаада» принял участие в Первом Международном фестивале эстрады тюрских народов «Восточный базар. Россия-Казань», который также прошел в столице Татарстана. Якутию на фестивале представили: мужской состав Государственного вокального ансамбля «Туймаада», виртуозы-хомусисты Варвара Степанова и Нарияна Ренанто, эстрадная певица Дарья Лаврова.

Участие в фестивале приняли артисты из Алтая, Башкирии, Чувашии, Дагестана, Хакасии, Якутии, Тывы, Республики Крым, а также из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана, Гагаузии, Турции, Китая. Приветственные слова по видео передали Сергей Лавров, Ольга Любимова, Михаил Швыдкой и другие. Почетным гостем фестиваля стал легендарный ансамбль из Узбекистана «ЯЛЛА» под руководством Фарруха Закирова.

Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я), ансамбль «Туймаада»