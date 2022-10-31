30 октября, в воскресенье, в Историческом парке «Россия – Моя история» состоялась международная просветительская акция «Географический диктант – 2022», организуемая Русским географическим обществом.

Акция проводится с 2015 года по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации В.В.Путина с целью популяризации географических знаний.

В рамках проведения «Географического диктанта – 2022», на площадке Отделения РГО в Республике Саха (Якутия) на базе Исторического парка прошла встреча с участниками экспедиции на хребет Сунтар-Хаята. Перед посетителями выступили руководитель экспедиции, заслуженный врач Якутии, заслуженный путешественник Георгий Цыпандин, председатель Общественной организации ветеранов (пенсионеров) ОВД и ВВ РС(Я) Василий Местников и инженер-строитель ПАО «Сургутнефтегаз» Артем Угловский.

Команда энтузиастов рассказала об экспедиции в честь 100-летия Якутской АССР и том, как в течение одного месяца они прошли 191 км по горам и совершили восхождение на пяти вершин хребта Сунтар-Хаята. По итогам экспедиции двум безымянным горам хребта Сунтар-Хаята, где еще не ступала нога человека, присвоили имена основателей государственности Якутии Максима Аммосова и Платона Ойунского. А перевал между этими вершинами назвали «100-летие ЯАССР».

Традиционно Исторический парк участвует в акции с 2017 года уже пять лет подряд. В этом году на площадке парка написали диктант 118 человек. Участниками диктанта стали председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин Афанасьев, Дмитрий Громов руководитель Агентства развития туризма и территориального маркетинга РС (Я) вместе со своими сотрудниками, студенты Якутского педагогического колледжа, солдаты Измерительного пункта ВЧ 14129, члены экспедиции на хребет Сунтар-Хаята и другие гости.

В завершение акции, Отделение РГО в Якутии провело розыгрыш сувенирной продукции и уникальных книг Золотого фонда РГО. Было разыграно 20 различных призов.

Результаты диктанта будут доступны после 30 ноября. Участники получают два результата – за первую и вторую части Диктанта. Максимальный результат за первую часть - 10 баллов, за вторую - 30 баллов.

Каждому участнику присвоен индивидуальный одиннадцатизначный номер, находящийся в правом верхнем углу бланка, который дублируется QR-кодом. Данный номер и дублирующий его QR-код также указаны в бланке для дополнительных записей, который остается у участника после написания Географического диктанта.

Для получения результата необходимо на сайте http://dictant.rgo.ru внести в специальное поле индивидуальный одиннадцатизначный номер или просто отсканировать QR-код.

Пресс-служба МК «Моя история»