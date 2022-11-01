Санкции, спецоперация на Украине, частичная мобилизация граждан… Мы с вами оказались в довольно непростой ситуации. Жизнь многих семей буквально разделилась на «до» и «после» этих событий. Не каждый взрослый способен справиться с нахлынувшим стрессом, а как объяснить происходящее ребенку?

«Не надо вселять страх»

«Ко мне часто обращаются родители, чьи дети из-за нездоровой обстановки в семье получили такие аффективные расстройства, как депрессия и тревожность. К примеру, был такой случай в самом начале спецоперации. Девочка-подросток очень не хотела отпускать отца (военного) в зону боевых действий. К сожалению, мужчина впоследствии погиб. Супруга впала в депрессию. А дочь нам пришлось лечить медикаментозно…», - рассказала детский психиатр диспансерного отделения Якутского республиканского психоневрологического диспансера Екатерина Андреева.

Вот уже 14 лет практической работы нашей собеседницы после окончания медицинского института СВФУ связаны с ЯРПНД. Конечно, на прием к психиатру попадают пациенты, страдающие психическими расстройствами, то есть здесь – в основном, тяжелые случаи.

В ходе беседы с Екатериной Александровной вспомнилась цитата Виктора Франкла, австрийского психотерапевта, выжившего в нацистском лагере: «Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Потом – те, кто не верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто сфокусировался на своих делах, без ожиданий того, что ещё может случиться».

Иными словами, даже в самых невыносимых условиях, человек может выжить, если сфокусирует внимание на текущие дела.

В современных реалиях детский психиатр ЯРПНД посоветовала родителям почти то же самое: нужно перенаправить свою энергию. Ограничить поток негативной информации, поступающей из телевизора и гаджетов, от близкого окружения. Стараться больше обращать внимание на текущие хлопоты, жить сегодняшним днем, не думать пока о будущем. Уделить большое внимание своим близким, особенно детям. Не вселять в них страх и тревогу своим поведением. Очень важно, чтобы мама, как единственный близкий человек (после мобилизации отца), несмотря на все, старалась сохранить душевное равновесие и позаботилась о себе, тем самым, оказывая поддержку детям.

Ну, а мы после консультации со специалистом подумали, что все-таки лучшее, что может сделать родитель в нынешней ситуации, это не запускать психическое состояние ребенка до той степени, когда уже требуется врачей и психологов. Надо действовать уже при первых зачатках тревожности, а она, как правило, дает о себе знать. Вместе с тем, важно находиться золотую середину - подходить к этому делу без фанатизма, не давить на своего ребенка.

«Детям нравится считать себя частью чего-то большого и важного»

Увы, полностью оградить свое чадо от информации о происходящем в стране и мире родителям не удастся. Хотя бы по той причине, что ребенок посещает детский сад или школу.

Кстати, с начала спецоперации на Украине нельзя не отметить, что воспитанники детсадов все чаще приносят домой тематические рисунки о защитниках Родины, а школьникам на занятиях стали больше рассказывать о стране и ее героях?

Конечно, патриотическое воспитание в образовательных учреждениях было и раньше. Вот мы в свое время тоже исполняли гимн страны на торжественных линейках. Более того, у людей нашего поколения была выстроена четкая идеологическая система воспитания – мы вступали в орлята, потом в пионеры, комсомольцы. Но в годы перестройки это все сошло на нет, а в дни сегодняшние – возрождается с новой силой. К примеру, всероссийское движение «Орлята России». Программа разработана Минпросвещением РФ для развития социальной активности обучающихся школ.

Может ли патриотическое воспитание в школе и в детском саду вызвать у ребенка чувство тревожности? Этот вопрос мы задали советнику директора по воспитанию школы №31 Варламу Расторгуеву. К слову, новую штатную должность советника директора в учреждениях среднего общего образования ввели этой осенью.

По словам нашего собеседника, до нового назначения он шесть лет проработал в 31-й школе педагогом-организатором. В принципе функции на новой должности у него остались прежними.

«Школа №31 является одной из самых крупных школ в городе Якутске. Патриотическому воспитанию здесь уделяется большое внимание. У нас и до спецоперации на торжественных мероприятиях звучал гимн Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Также сложилась традиция по понедельникам вносить флаг в актовый зал. Миссия доверяется знамённым группам школы. Из новшества в воспитательной работе можно назвать уроки «Разговор о важном». Вся общественность вначале была взволнована тем, что на этих уроках учителя начнут говорить о спецоперации. Но «Разговор о важном» включает разные темы. Эта неделя у нас, например, начиналась днем музыки. На прошлой неделе – днем отца. Ну, конечно же, мы говорили о референдуме, о включении в состав России новых четырех субъектов. Надо сказать, все наши дети вовлечены в общешкольное движение. В младших классах их посвящают в отряд «Бригантина». Учащиеся среднего звена вступают в «Новую волну», старшие классы – «Алые паруса», педагогический класс «Штурманы детства» и отдельно есть еще Совет старшеклассников. С этого учебного года малыши вступают во всероссийскую программу «Орлята России». С 2023 года мы должны вовлечь в это движение всех наших ребят. Мне кажется, в нашей школе дети чувствуют себя защищенными. Им нравится считать себя частью чего-то большого и важного. В этом плане о детской тревожности не может идти речь», - рассказал Расторгуев.

«Я справлюсь»

Ну, и напоследок мы решили услышать мнение одной из мам Якутска. Сардаана Иванова воспитывает двоих детей дошкольного возраста. Муж находится на защите Родины в зоне спецоперации. Женщина – работник бюджетной сферы. До мобилизации супруг являлся основным кормильцем в семье. Однако, несмотря на определенные сложности и тревогу, связанные с призывом мужа и отца детей, Сардаана не теряет оптимизма.

«Я родом из северного улуса. А у нас не принято плакать и истерить даже в самых сложных ситуациях. Да, с отъездом папы нам с малышами пришлось перестроиться под новые условия: экономим, больше ходим пешком, не тратим деньги на развлечения, покупаем продукты в оптовке. Благо, чувствуется большая поддержка со стороны властей республики и волонтеров. Да и все наши близкие, как могут, стараются поддержать в эти трудные времена. Дети, конечно, тяжело переживают расставание с отцом. Не утаиваю и не говорю неправду, но при этом пытаюсь их подбодрить, чтобы не ранить их психику. Мы очень гордимся нашим папой. Перед тем, как он уехал на спецоперацию, я сказала ему, чтобы он не переживал за детей, что я справлюсь. Главное, чтобы наш родной человек вернулся живым и невредимым. И мы его очень любим и ждем», - поделилась она.

Майя АКИМОВА