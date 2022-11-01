«Провокация». Наверно, таким определением можно назвать то, какие балконы у этих домов. Балкон – это ведь общепринятая кладовка в нашей стране, почему они в этом проекте лишены такой важной функциональности. Основной, можно сказать. И что с этим делать, как жить?

Может в проекте все было по-другому? В принципе, да, не совсем так. У балконов, хоть и такие же косые, но все же блочные стены есть, но в процессе строительства они исчезли. Застекленные они лишь создают ощущение закрытости, но будут совершенно открытые. Сама конструкция крыши балкона, как вы могли заметить, такая, что, став справа, вы укроетесь от дождя, слева – намокните. Да и балкон будет страдать от осадков.

Напомним, что в России с 1 марта 2022 года начнут штрафовать за самовольное остекление балкона и обшивку сайдингом. Это предусмотрено новыми правилами эксплуатации жилья, утвержденными Минстроем РФ в мае этого года.

Это положение дает зеленый свет региональным властям учитывать свои местные правила касаемо переустройства балконов и лоджий, а также иных переделок. Если по плану дома балконы не имеют остекления, то со следующего года придется брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования. В случае нашем, тут вообще атас…

Что из себя представляет микрорайон «Звездный»

Проект комплексной застройки микрорайона «Звездный» квартала «Воинская часть» городе Якутске считается самой крупной строительной площадкой в республике. Его территория составляет 68,5 га. Здесь планируется построить 30 многоквартирных домов и 36 сблокированных домов высотностью от двух до восьми этажей и общей площадью 264 тысяч квадратных метров жилья, в которых будет проживать около 11 тысяч человек. Застройка квартала началась в прошлом году.

Новый микрорайон будет обеспечен социальной инфраструктурой, в том числе детски садом и школой.

Всего до 2027 года будет построено 30 многоквартирных и 36 сблокированных домов. В квартале появятся два дошкольных образовательных учреждения, общей вместительностью до 690 детей и две школы на 1980 учеников. Будет сдана поликлиника на 600 посещений в смену. Спортом можно будет заниматься на крытом катке с многофункциональным спортивным залом. В проекте застройки запланированы магазины, супермаркеты, коммерческая недвижимость.

Источник: сетевое издание Yakutia24/Якутия24