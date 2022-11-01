Вчера, 31 октября, завершилась экспедиция в МР «Оленекский эвенкийский национальный район» научного сотрудника Института гуманитарных наук и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Яковлева Айтала Игоревича, кандидата исторических наук, которая в рамках Мобильного презентационного центра 100-летия образования ЯАССР стартовала по северным улусам в конце октября, в рамках празднования юбилейного события.

«Мы надеемся, что в будущем к нам на север будут приезжать и другие лекторы. Было очень интересно. Выражаем Айталу Игоревичу большую благодарность за проведенную лекцию», - поделился своими впечатлениями директор ГУП «ЖКХ» Василий Васильевич Михайлов.

В эти дни лектор и координатор «Конгресс-центра Якутия» провели встречи-лекции с работниками культуры, сотрудниками электрических сетей и жилищно-коммунального хозяйства, трудовым коллективом пожарной части, персоналом районной центральной больницы.

«Хотим выразить благодарность лектору, кандидату исторических наук, доценту исторического факультета СВФУ Яковлеву А.И. Весь материал очень доступно и информативно изложен. Интересные и жизненные примеры. В процессе лекции мы научились правильно работать с предоставляемыми материалами. Лекционные материалы помогли сориентироваться в законодательстве. Спасибо всему коллективу!», - рассказали представители коллектива Эвенкийского культурного центра «Илкит» им. А.С. Иванова.

Далее, посетили Оленекский историко-этнографического музея народов Севера и сразу же после провели лекцию для педагогических работников и старшеклассников Оленекской средней общеобразовательной школы им. Х.М. Николаева.

«Утром гости встретились с учащимися 9-11 классов МБОУ «Оленекской СОШ им. Х.М. Николаева». Ребята очень заинтересовались лекцией, внимательно слушали, обсуждали, задавали вопросы. После обеда Айтал Яковлев и Анжелика Павлова провели встречу с учителями. Говорили о становлении и развитии государственности Якутии». Было все очень понятно и интересно. Приводились примеры из реальной жизни. Узнавали что-то новенькое, а кое-что, уже знакомое, увидели в новом свете. Именно живое общение и обсуждение, способность выслушать любого и обсудить эту точку зрения, имеет большое значение и отличает эту встречу с лекторами. Благодарим за необычную атмосферу, теплую демократичную обстановку, высокий уровень организации, профессионализм и практический подход лекторов. Многие аспекты лекций дали пищу для размышлений, как детям, так и учителям. Спасибо за то, что вы делитесь своим опытом, знаниями и учите других!» - отметил коллектив «Оленекской СОШ им. Х.М. Николаева»

В целях формирования патриотического воспитания состоялась лекция с общественными молодежными организациями района и продемонстрирован документальный фильм «100 лет мечты» – кинокартина режиссера Никиты Аржакова, созданная по сценарию драматурга Василия Харысхала и известного историка Андриана Борисова, посвященная 100-летию образования Якутской АССР. Картина повествует о становлении новой свободной Якутии.

А также состоялся показ документально-игрового фильма «За нами будущее…», посвященного 125-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля, одного из основателей Якутской АССР Максима Кировича Аммосова и 100-летию республики. Картина раскрывает сложные, а порой и невозможные, казалось бы, в то время исторические события становления государственности Якутии.

В заключении участники экспедиции приняли участие в прямом радиоэфире «Өлөөн долгуннара» (перевод с якутского «Оленекские волны»). Участники прямого эфира рассказали о том, какие встречи прошли в рамках программы экспедиции, выразили слова благодарности руководству района, а именно Ивановой Лене Степановне и заместителю главы Павловой Туяре Егоровне и специалисту по молодежной политике Караваевой Марине Николаевне.

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В ближайшее время планируется выезд в Олекминский, Нерюнгрнский, Алданский районы.

Мы будем держать вас в курсе событий!

Пресс-центр 100-летия ЯАССР