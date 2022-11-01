Осенняя призывная кампания стартовала в России с 1 ноября. Как сообщил военный комиссар Якутии Александр Авдонин, большая часть призывников будет направлена в соединения и части Восточного военного округа. «Осенний призыв этого года характеризуется снижением количества призываемых граждан», – уточнил Авдонин.

Солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять на службу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

«Хочу заверить, что в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции военнослужащие по призыву направляться не будут. Они пройдут военную службу в местах постоянной дислокации соединений и воинских частей Восточного военного округа», – подчеркнул военный комиссар.

В 14 районах Якутии осенний призыв проходить не будет. Это обусловлено, прежде всего, физико-географическими и климатическими условиями региона.

«Мероприятия частичной мобилизации в республики завершены. Задание выполнено в полном объеме, все пункты сборов и вручения повесток свернуты. Военные комиссариаты продолжат работу с добровольцами, которые подают заявления через портал государственных услуг или лично обращаются в военные комиссариаты. Таким гражданам мы предоставим возможность защитить нашу Родину с оружием в руках. Также продолжается работа по набору граждан на воинскую службу по контракту», – сообщил Авдонин.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Фото ЯСИА