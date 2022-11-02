Народный писатель Якутии, видный политический и общественный деятель, президент Ассоциации КМНС РС(Я) Андрей Васильевич Кривошапкин награжден Всероссийской общественной премией «ГОРДОСТЬ НАЦИИ-2022» в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков».

1 ноября в Москве состоялось торжественная церемония награждения лауреатов III Всероссийской общественной премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ-2022». В Театре наций огласили имена истинных хранителей народных традиций, тех, кто вносит огромный вклад в укрепление согласия народов и развитие этнокультуры России.

Премия «ГОРДОСТЬ НАЦИИ-2022» была вручена по семи номинациям: «За вклад в укрепление межнационального мира и согласия»; «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России»; «За вклад в сохранение и развитие родных языков»; «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»; «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений»; «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»; «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».

География участников, презентовавших свои достижения в области этнокультурного развития и укрепления единства народов России, обширная: представители общественных объединений и некоммерческих организаций; представители волонтерских движений; преподаватели родных языков, языковые активисты, авторы проектов в сфере сохранения и развития родных языков; мастера народного творчества; руководители и участники творческих коллективов и объединений — от Санкт-Петербурга до Якутска, от Кызыла до Владивостока, ДНР и ЛНР.

На премию Андрея Васильевича Кривошапкина выдвинула Всероссийская Ассоциация КМНСС и ДВ.

Имя Андрея Васильевича Кривошапкина неразрывно связано с новым периодом развития эвенской прозы. Он является автором более 40 книг, из них 13 на эвенском языке, 13 на якутском, 15 на русском. Появление романа на эвенском языке «Жизнь – бесконечный перевал» обогатила и расширила эвенскую прозу, внесло неоценимый вклад в дело сохранения духовной культуры и языка не только эвенского народа, но и всех малочисленных народов Севера.

Напомним, лауреатом Всероссийской общественной премией «ГОРДОСТЬ НАЦИИ-2021» стала старейшина юкагирского народа Акулина Иннокентьевна Стручкова в номинации «За сохранение и популяризацию традиционной национальной культуры народов Севера».

Ирина Курилова, Илкэн