Об этом, отвечая на вопросы во время прямого эфира на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщила вице-премьер Правительства республики Ольга Балабкина. Решение принято по поручению Главы Якутии Айсена Николаева.

Единовременную выплату перечислят самому военнослужащему, если у него нет семьи и близких родственников – родителей, братьев и сестёр. Кроме того, средства направят военнослужащему при поступлении нескольких заявлений от членов семьи и родственников и наличии спорных моментов.

Ольга Балабкина напомнила, что ранее правительством республики был утверждён порядок предоставления единовременных выплат в размере 200 тысяч рублей, согласно которому в первую очередь выплаты получает жена мобилизованного. В случае, если брак не зарегистрирован, то выплаты получает гражданская супруга при условии подтверждения совместного проживания; при отсутствии супруги – дети; при отсутствии супруги и детей – родители или опекуны в равных долях; при отсутствии вышеуказанных близких родственников – братья и сёстры военнослужащего в равных долях.

«Глава Якутии Айсен Николаев очень чётко определил – никто в республике не должен остаться без внимания, мы должны охватить каждую семью военнослужащего. Такая очерёдность была установлена, чтоб максимально охватить всех членов семей мобилизованных», – сказала Балабкина. Но жизненные ситуации не всегда укладываются в рамки нормативных правовых актов. Поэтому принято решение об изменении порядка назначения выплаты.

К примеру, поступил вопрос от гражданской жены мобилизованного. В семье растут двое детей, но она и дети прописаны в другом месте, соответственно не имеют права на получение выплаты. В этом случае мобилизованный может получить выплату и передать своей гражданской супруге и детям.

Отвечая на вопросы, Ольга Балабкина отметила, что единовременная выплата поступит после подтверждения из воинской части. «На сегодня не пришла часть подтверждений из воинских частей Приморского края и Забайкалья. Как только подтверждение будет, средства будут перечислены», – пояснила зампред.

Вице-премьер ответила на каждый вопрос об организации бесплатного питания, освобождении от уплаты за посещение детских садов, организации психологической помощи, выезде родителей военнослужащих на санаторно-курортное лечение и детей – в детские оздоровительные лагеря.

«Каждая семья получит положенные указом главы республики меры поддержки», – подчеркнула Ольга Балабкина.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Фото Андрея Сорокина