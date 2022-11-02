С 31 октября по 27 ноября 2022 года «Институт развития профессионального образования» совместно с Библиотекой-архивом первого Президента РС(Я) «Николаев – Центр», филиала ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека РС(Я)» запускают Республиканскую интернет-олимпиаду по истории Якутии. Всех желающих приглашаем принять участие!

Мероприятие пройдет в рамках XVI Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущую профессию», посвященного 85-летию первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева.

Его имя входит в когорту известных региональных лидеров России, внесших большой личный вклад в дело сохранения единства Российской Федерации, строительство федеративного государства на основе конституционно-договорных отношений в период становления суверенного Российского государства.

«Интернет-олимпиада проходит на сайте ИРПО в разделе “Шаг в будущее”. Всего представлено 85 вопросов. Победитель будет определен по ряду параметров: полученным баллам, времени, затраченному на прохождение теста, дате, то есть чем раньше он его пройдет, тем шансы будут больше. При этом, повторные тесты учитываться не будут», - отметили в Институте развития профессионального образования.

Принять участие в олимпиаде можно по ссылке: https://onlinetestpad.com/ru/test/1595673-respublikanskaya-internet-olimpiada-po-istorii-yakutii-posvyashhennaya-85-l

Олимпиада проводится с целью расширения знаний о своем родном крае, воспитания чувства патриотизма через формирование понимания значимости исторических событий, повлиявших на ход истории в целом.

Интернет-олимпиада подразумевает прохождение теста, который включает 85 вопросов по истории Якутии, о выдающихся личностях Якутии, о истории жизни и деятельности первого Президента РС(Я) М.Е. Николаева.

Победителем станет участник, набравший наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов учитывается дата и время прохождения теста. Оглашение результатов пройдет 1 декабря 2022 года. Результаты апелляция не подлежат.

Все участники интернет-олимпиады получат электронные сертификаты.

Справка (мы собрали ее специально для, возможно, она поможет в прохождении теста):

Николаев Михаил Ефимович – Первый Президент Республики Саха

Видный государственный, политический и общественный деятель Российской Федерации и Республики Саха.

В 2002 году за выдающиеся заслуги в укреплении государственности Республики Саха, значительный вклад в социально-экономическое развитие и упрочение международных связей было присвоено звание «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)».

Награжден орденами; Трудового красного знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней. Депутат Верховного Совета Якутской АССР IX, X, XI и XII созывов, народный депутат I Съезда народных депутатов РСФСР, член Союза писателей России, академик Российской академии естественных наук, лауреат Международной премии «За вклад в сохранение биоразнообразия России».

М.Е. Николаев внес весомый вклад в становление конституционно-договорных отношений в современном Российском федерализме. В 1990 году М.Е. Николаев был избран I Съездом народных депутатов РСФСР в качестве члена Конституционной комиссии и принял активное участие в разработке и принятии нового Основного Закона Российской Федерации.

Родился 13 ноября 1937г. в Октемском наслеге Орджоникидзевского района. Трудовую деятельность начал в 1961 г.

С 1961 года по 1975 год работал в комсомольских и партийных органах республики.

С 1975 года – заместитель Председателя Совета Министров Якутской АССР.

В 1979-1985 гг. – министр сельского хозяйства ЯАССР.

В 1985-1989 гг. – секретарь Якутского обкома КПСС, курировавший вопросы агропромышленного комплекса республики. Это был период, когда северная республика вышла на передовые позиции в РСФСР по производству сельскохозяйственной продукции. Благодаря инициативам М.Е. Николаева были предприняты новые и смелые начинания в луговодстве, семеноводстве и земледелии. Результатом комплексного развития сельского хозяйства стало введение в хозяйственный оборот новых сеяных лугов, общая площадь которых достигла 120 тысяч гектаров, что является абсолютным мировым рекордом в северных широтах. Одновременно с этим была проведена широкомасштабная работа по социальному переустройству села; были построены новые поселки с благоустроенными домами, школы, больницы, магазины, клубы и проложены новые сельские дороги. Была осуществлена эффективная программа мелиорации лугов и пашен. Был достигнут значительный прогресс в подготовке сельскохозяйственных кадров. В 1985 году М.Е. Николаев добился открытия Якутского Сельскохозяйственного Института, позднее преобразованного в Якутскую Государственную Сельскохозяйственную Академию.

В декабре 1989 года М.Е. Николаев был избран Председателем Президиума Верховного Совета Якутской АССР, с апреля 1990 г. стал Председателем Верховного Совета Республики Саха (Якутия).

В декабре 1991 г. М.Е. Николаев был избран всенародным голосованием на альтернативной основе Первым Президентом Республики Саха (Якутия). В 1996 г. был переизбран на второй срок.

Десятилетие президентского правления М.Е. Николаева отличается сбалансированностью творческих идей и реальных дел, созидательной устремленностью к прогрессу и повседневной заботой о людях.

За эти годы значительно вырос политический статус республики, была провозглашена Декларация о государственном суверенитете республики, принята новая Конституция Республики Саха (Якутия), подписаны Федеративный Договор и Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Саха (Якутия) с 15 соглашениями в области экономики, бюджетной политики, международных и внешнеэкономических связей, обеспечения занятости населения и регулирования миграционных процессов, образования и т.д. Благодаря подписанию Соглашения по разграничению собственности все промышленные предприятия, включая горно-обогатительные комбинаты алмазной, золотой и угольной отрасли, а также транспорта, строительства, связи, газовой и нефтяной промышленности стали собственностью республики.

Будучи Президентом Республики Саха М.Е. Николаев провел огромную работу по переводу экономики Якутии в рыночные отношения, созданию в республике крупнейшей алмазодобывающей компании мира АК «АЛРОСА», алмазно-бриллиантовой, ювелирной и газоперерабатывающей отрасли, осуществлению крупномасштабных социальных проектов, завершено строительство железнодорожной ветки Беркакит-Алдан-Томмот. В стратегии развития республики предусматривалось, что алмазная промышленность и топливно-энергетический комплекс должны стать локомотивами экономики республики в XXI веке. В годы реформы на селе широко применялись кредиты и лизинговые системы (товарная и микро-кредитование), получила развитие семейная экономика. Только в 1999 и 2000 годы населению в виде товарного кредита было распределено около 1,5 млн. голов скороспелых отраслей, 100 тыс. голов скота и лошадей, более 5 тыс. тракторов, автомобилей и единиц по переработке продукции сельского хозяйства, были созданы базовые хозяйства по производству зерна и кормов племенного дела и семеноводства. В области здравоохранения была обеспечена доступность, и улучшилось качество медицинского обслуживания, была укреплена материально-техническая база медицинской отрасли (были построены Диагностический центр медицины, Центр охраны материнства и детства с общей площадью 97 тыс. кв. м., в Московской области в поселке Николина гора был построен санаторий «Бэс Чагда» и другие объекты здравоохранения);

В области образования: было осуществлено строительство новых объектов Якутского государственного университета с общей площадью 200 тыс. м2, включая строительство плавательного бассейна «Долгун», спортивного стадиона с манежем «Юность». За 10 лет в республике было открыто более 10 высших учебных заведений, построено более 200 новых зданий школ, для улучшения материальной базы специализированных учебных заведений были построены новые здания Вилюйского и Намского педагогических колледжей и Чурапчинского государственного института физкультуры и спорта. Для равного доступа к средствам образования была осуществлена всеобщая компьютеризация школ республики и обеспечен всеобщий бесплатный доступ к всемирной глобальной сети Интернет во всех без исключения школах республики. Для повышения уровня качества образования была создана сеть Президентских школ. Благодаря этим усилиям более 70% выпускников школ республики ежегодно поступали в высшие учебные заведения страны, ближнего и дальнего зарубежья. Для эффективной реализации задачи подготовки кадров в целях модернизации и устойчивого развития республики был создан специальный департамент по подготовке и расстановке кадров при Президенте Республики Саха (Якутия), установивший тесные дружественные и договорные отношения с более чем 350 высшими учебными заведениями центра России, стран ближнего и дальнего зарубежья;

В области спорта: были открыты два новых института физической культуры, создана «Северная олимпийская академия», которая является членом Национального олимпийского комитета России. В школах республики количество часов, отведенных урокам физической культуры было доведено до 4 часов в неделю.

М.Е. Николаев является инициатором и организатором проведения в Якутске Международных детских спортивных игр «Дети Азии», получивших всемирное признание и патронат Международного олимпийского комитета. Первые Игры были проведены в Якутске в 1996 году и проводятся регулярно в столице республики через каждые четыре года и за месяц до проведения летних Олимпийских игр.

М.Е.Николаев основал народное движение «Здоровый образ жизни», которое сегодня стало большой политикой в масштабе России, и было включено в стратегию развития Медицины России до 2020 года как главное направление работы.

Охрана материнства и детства стала одним из приоритетных направлений деятельности правительства республики, были установлены пособия и всенародные праздники – «День Матери», «День Отца».

М.Е. Николаев установил «День Родного Языка» в качестве государственного праздника для укрепления уникальной самобытной культуры народов Якутии.

За годы президентства М.Е.Николаева бурными темпами развивался строительный сектор экономики. За 10 лет на бюджетные средства были построены и введены в эксплуатацию 5,5 миллионов квадратных метров жилья.

Для борьбы с засухой и с целью улучшения качества жизни сельских жителей было построено крупное гидротехническое сооружение по подачи воды с Лены в озеро Мюрю, речки Татта и Суола по трубе диаметром 1,2 м с общей протяженностью более 200км.

Началась массовая газификация села, построен газопровод под рекой Вилюй, начата работа по переброске природного газа в Заречные улусы через реку Лена.

М.Е. Николаев стал одним из первых руководителей субъектов Российской Федерации, который взял обязательство перед мировым сообществом создать сеть особо охраняемых природных территорий. «Подарок земле» в виде особо охраняемых природный территорий и «Ытык кэрэ сирдэр» - священные места, составил 25% территории Якутии. Эти территории являются природными комплексами, с ценнейшим биологическим потенциалом и уникальной экосистемой, эталонными ландшафтами и местами массового размножения, миграции диких животных и перелетных птиц, а также исторически сложившимися местами проживания коренных малочисленных народов севера. Благодаря этой программе было создано 125 ООПТ, 74 ресурсных резервата и взято под охрану 17 памятников природы, 26 уникальных озерных систем и особо охраняемых ландшафтов.

В годы президентства М.Е. Николаева возрождалась самобытная культура народа Саха, национальный праздник «Ысыах» был признан национальным государственным праздником народа Саха, особый статус в качестве национального народного сокровища получили – музыкальный инструмент хомус, национальный танец осуохай, национальные виды спорта и национальный эпос Олонхо, который был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества в рамках программы ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального культурного наследия».

Успехи Высшей школы музыки, Хореографического училища им. Аксении и Наталии Посельских, Театра танца им. Сергея Зверева, и Государственного Цирка Якутии, основанных Первым Президентом Республики Саха М.Е. Николаевым, стали известны далеко за пределами республики.

М.Е. Николаев провел большую работу по реабилитации незаконно осужденных и репрессированных политических и общественных деятелей и представителей интеллигенции, принявших активное участие в строительстве государственности Республики Саха и внесших неоценимый вклад в развитие национальной культуры. Результатом этой работы стало издание Указа Президента Российской Федерации «О восстановлении справедливости в отношении репрессированных в 20-30 годы представителей якутского народа» от 26 апреля 1994 года №834.

Научная общественность высоко ценит вклад М.Е. Николаева в продвижении идей духовности и знания – он избран Почетным доктором десяти университетов страны, в том числе почетным доктором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, Российского государственного социального университета, Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, в 1998 году Токийский университет «Сока Гаккай» избрал М.Е. Николаева своим почетным доктором. М.Е.Николаев является действительным членом четырех академий наук. В 1993 году создал Академию Наук Республики Саха, а в 1996 году основал Академию Духовности Республики Саха. В 2001 году по инициативе Михаила Ефимовича Николаева был создан Якутский научный центр комплексных медицинских проблем Сибирского отделения российской академии медицинских наук.

М.Е. Николаев является автором проекта «Циркумполярная цивилизация в музеях мира» и одним из создателей Международного арктического университета и Международной академии северного форума.

М.Е. Николаев поддерживал все то, что делалось людьми, обобщал и превращал их в общенародное дело. Одним из примеров является движение «2000 добрых дело к 2000 году». Огромный подъем жителей республики позволил только за один 2000 год построить и ввести 40 спортивных залов, 4 стадиона, построить и реконструировать 38 школ, 16 детских садов, 35 музеев, 14 памятников в честь Победы в Великой отечественной войне.

Международная общественность высоко оценила его вклад в развитие диалога народов в открытом обществе: ЮНЕСКО и Международный олимпийский комитет наградили Памятными Золотыми Медалями, он стал лауреатом Международной премии «За вклад в сохранение биоразнообразия России». М.Е. Николаев является лауреатом Государственной премии Республики Саха (Якутия) им. А.Е. Кулаковского, удостоен Золотой медали им. Л.Н. Толстого, присужденной Международной ассоциацией детских фондов, Памятной медали М.В.Ломоносова, имеет Диплом «Человека года», присужденный Русским биографическим институтом и редакцией газеты «Кто есть кто в современном мире», «Золотым знаком» Национальной общественной премии имени Петра Великого в номинации «Лучшие государственные менеджеры».

Деятельность М.Е. Николаева по развитию Якутии принесла общепризнанные результаты. В официальном докладе Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) по рейтингу развития человеческого потенциала среди регионов Российской Федерации Якутия поднялась с 41 места в 1991 году до 8 места в 2001 году, что было признано как один из выдающихся положительных примеров регионального развития.

В январе 2002 г. М.Е. Николаев назначен представителем в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Правительства Республики Саха (Якутия), избран заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания и членом Комитета по социальной политике.

Будучи сенатором М.Е. Николаев выступал с законодательными инициативами и предложениями по формированию пакета нормативно-правовых актов по северным территориям, социальным вопросам, в том числе по семейной политике, демографии, по вопросам недропользования, по разделению полномочий между Федеральным Центром и субъектами Российской Федерации. Деятельность на посту заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания освещены в книгах-летописях: «От имени Республики», «Наши приоритеты», «Выявить человека творческого», «Стратегия народосбережения», «Кооперация в России (проблемы, становление, перспективы)», «Арктика: политика, экономика и дипломатия» и др.

В декабре 2011 года Михаил Ефимович Николаев по федеральному списку Всероссийской политической партии «Единая Россия» избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской федерации VI созыва, членом Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

М.Е. Николаев является одним из создателей международной организации «Северный Форум». С 1998 по 2002 годы являлся Председателем этой организации. В 2006 году М.Е. Николаев учредил Международную общественную организацию «Восточное Измерение» и является его Президентом. Также М.Е. Николаев является Президентом национального общественного комитета (НОК) «Российская Семья», руководителем регионального отделения Арктики Российской академии естественных наук им. В.И. Вернадского. Создал и руководил Национальным комитетом ЮНЕСКО Республики Саха (Якутия).

М.Е. Николаев принимал активное участие в формировании внешней политики Российской Федерации. В 1995 году от имени Российской Федерации подписал Соглашение с Республикой Корея по экономическим вопросам по Республике Саха. В сентябре 2002 году от Российской Федерации выступил на Генеральной Ассамблее ООН, а в 2007 году в Европейском Парламенте.

М.Е. Николаев встречался и вел переговоры с рядом мировых лидеров. В 1990 году с Его Величеством Императором Японии Акихито. В 1992 году с премьер-министром Латвии Иварсом Годманисом, Его Величеством королем Швеции Карлом XVI Густавом и с Генеральным директором ЮНЕСКО Фредериком Майором. В 1994 году с Президентом США Джорджем Бушем. Также следует отметить встречи с Президентом США Биллом Клинтоном, Президентом Республики Корея Ким Ен Самом, Президентом Филиппин Глорией Макапагал-Арройо, Президентом Вьетнама Чан Дык Лыонгом, в Улан-Баторе с Президентом Монголии Пунсалмаагийн Очирбатом, в Хельсинки с Президентом Финляндии Марти Ахтисаари, в Париже с мэром и будущим Президентом Франции Жаком Шираком, в Оттаве с Премьер-министром Канады Жаном Кретьеном, в Тель-Авиве с Премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и Президентом Израиля Эзером Вайсманом, в Токио с премьерами Кензо Обути и Ясухиро Накасоне, с Президентом Исландии Олафуром Гримсоном в его резиденции Бессастадир в Альфтанесе недалеко от столицы страны Рейкьявика.

В 1994 году встречался с Председателем КНР, Генеральным секретарем ЦК КПК Цзянь Цзэминем, в 2004 году был принят Генеральным секретарем ЦК КПК, Председателем КНР Ху Цзиньтао. Неоднократно встречался с Президентом Киргизии Аскаром Акаевым, Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

В 2002 году М.Е. Николаев встречался с Первым заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кензо Ошимо.

М.Е. Николаев был признан «человеком тысячелетия». Это международное звание присваивается по решению Международного биографического центра в г. Кембридж (Великобритания).

Михаил Ефимович Николаев является общепризнанным политическим и духовным лидером многонационального народа Республики Саха, его жизненный путь является примером для подражания и образцом служения своему народу.

Источник: сетевое издание Yakutia24/Якутия24