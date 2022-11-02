Целевой фонд будущих поколений РС(Я) стал одним из учредителей Ассоциации школьного кластера по содействию развитию инженерного образования среди молодежи и опережающей подготовке технологических лидеров. Соответствующий меморандум был подписан на общем собрании учредителей 31 октября в Физтех-лицее им. П.Л. Капицы г. Долгопрудный.

Миссия АШК заключается в создании условий для эффективной кооперации представителей системы образования с партнерами из сферы бизнеса и науки, заинтересованных в развитии инженерного образования и опережающей подготовке технологических лидеров для инновационных отраслей и рынков страны. Учредителями являются ведущие образовательные организации и индустриальные компании, активно внедряющие свои разработки и проекты в сфере образования. Это Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет), Фонд развития физ-техшкол, НП «Биофармкластер Северный», ООО «Битроникс», «SK Capital», ООО «Научные развлечения», Межрегиональное обществ движение творческих педагогов «Исследователь», ООО «Инэнерджи», Ассоциация участников технологических кружков, БГТУ им. Шухова, ООО «Лоретт», Компания «Иннопрактика», ООО «ED Architecture», «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)».

Проректор по учебной работе МФТИ Артем Воронов отметил взаимовыгодное сотрудничество и равное партнерство АШК и выразил готовность поддержать значимое направление, которое дает школьникам России новые практические возможности и большую мотивацию к изучению предметов естественно-научного профиля, выбору инженерной специальности в будущем. Бизнес-партнеры Ассоциации смогут обучать детей и готовить высококвалифицированные кадры для своего бизнеса, отрасли и страны, а также расширить свою клиентскую базу. Все это будет работать на базе самого большого детского технопарка России, который строится при Физтех лицее общей площадью здания 27 124 кв.м.

Руководитель Целевого фонда будущих поколений Якутии Владимир Егоров вошёл в Совет Ассоциации школьного кластера. Он рассказал о проектах Фонда по развитию технологического, инженерного, креативного и IT потенциала детей и молодежи – «Детские инновационные центры», «Региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей РС(Я)», «Парк будущих поколений» и представил крупные проекты Якутии, в которых Фонд выступает соорганизатором – Международную олимпиаду «Туймаада», «Якутскую исследовательскую школу», Международную школьную научную конференцию-конкурс (Yakutia International Science Fair), Международные интеллектуальные игры (Yakutia International Science Games) и другие.

«Учитывая фокус России на «Технологический суверенитет», стоит задача усиления работы с партнерами по аккумулированию ресурсов для развития научно-технологического сектора в сфере образования. Думаю, что соучредительство в Ассоциации позволит нам усилить поддержку региональных школ, которые войдут в кластер или смогут пользоваться его преференциями. Мы же в свою очередь, приглашаем новых партнеров участвовать и находить свою пользу в наших проектах международного масштаба. Необходимо систематизировать процесс непрерывной и адресной подготовки будущих кадров со школьной скамьи, выстроить реальную технологическую цепочку «от идеи до продукта», тесного взаимодействия потенциальных кадров и работодателей, привлечения человеческого капитала высочайшего уровня извне и предупреждения оттока лучших умов из республики и страны», - сказал руководитель фонда.

По словам исполнительного директора Фонда развития Физтех-школ Андрея Богданова, в лице Целевого фонда будущих поколений Якутии они видят ключевого партнера.

«На базе Физтех-лицея им. Капицы возникает уникальный образовательный центр – строится технопарк на 60 инженерных лабораторий. Это самый большой школьный технопарк в стране. Поэтому мы решили, что будет логично собрать все ведущие физико-технические и научные центры, некоммерческие организации страны в единую ассоциацию. С Целевым фондом будущих поколений Якутии мы сотрудничаем давно, внедряем совместную программу “Наука в регионы”, обучили множество педагогов, запускаем совместные профильные классы. Хотим это сотрудничество углубить и видим Фонд ключевым партнером из регионов страны. Рад, что наше сотрудничество приобретает системность», – отметил он.

На первом собрании учредителей и партнёров Ассоциации школьного кластера присутствовали 40 участников, среди которых были Российский квантовый центр, биофармацевтический кластер «СЕВЕРНЫЙ», Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, БФ Сбербанка «Вклад в будущее», Лаборатория эмоционального интеллекта, Сколковский институт науки и технологий и другие. В ходе мероприятия избран руководящий орган, утвержден устав, приняты концепция и меморандум. Президентом Ассоциации избран ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Также в ходе собрания подписано соглашение о сотрудничестве между Целевым фондом будущих поколений Якутии и Фондом развития Физтех-школ по реализации проектов в области естественно-научного, технического образования. В том числе документ подразумевает внедрение новых образовательных методик, повышение профессионального уровня педагогических кадров в сфере естественных наук и технологий, инновационное региональное развитие, развитие дополнительного и общего образования, а также популяризацию естественных наук, технологического предпринимательства.

СПРАВКА:

Ассоциация школьного кластера создается в качестве неформальной организации на базе Фонда развития Физтех-школ, реализующего проекты развития Школьного кластера. АШК – это совещательный орган при ФРФШ, созданный с целью осуществления программы развития Кластером МФТИ, Физтех-лицеем им. П.Л. Капицы, ФРФШ и Московской областью.

Программы Ассоциации— это образовательные программы, реализуемые в Технопарке, Физтех-лицее им. П.Л. Капицы, Фонде развития Физтех-школ и на площадках партнёров, а также программы членов Ассоциации. Образовательный процесс в Технопарке включит в себя кружки и занятия по внеурочной деятельности, занятия в лабораториях по передовым технологиям, подготовку учащихся к олимпиадам и проектным сменам, а также разработку и реализацию детьми своих первых бизнес-проектов.

Ассоциация предполагает развитие среды с материально-технологической базой, позволяющей организовывать мероприятия в рамках развития направлений «Нейрообразование» и «Нейроразвлечения и спорт». Члены АШК являются претендентами на операционное управление лабораториями Кластера, а также осуществляют партнерские программы с Кластером и друг другом.

Партнеры привлекаются в образовательную среду на базе платформы ФРФШ и платформы НТИ. Из числа участников набираются менторы на проектные сессии и форумы, учителя кружков, спикеры на смены, а также ответственные лица за формирование рабочих групп в рамках достижения целей по разработке нормативно-правовой базы по развитию среды «Нейрообразование», «Нейроразвлечения и спорт» и «Технологическое образование».

Пресс-служба Целевого Фонда будущих поколений РС(Я)