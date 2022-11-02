8 ноября в 11.00 в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга состоится торжественное открытие мультимедийной выставки «В интересах человека, общества, государства», посвященной 85-летию первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева. В мероприятии примет участие министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрия Куприянова.

Выставка подготовлена Президентским центром М.Е. Николаева (Николаев-Центром), филиалом Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), совместно с Президентской библиотекой.

Михаил Ефимович Николаев – государственный, политический и общественный деятель Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), руководил регионом с 1991 по 2002 год. Он входит в число известных региональных лидеров России, внесших большой личный вклад в дело сохранения единства Российской Федерации, строительство федеративного государства, преумножения мощи и развития современной России.

Экспозиция позволяет проследить, как преображался регион в 90-е годы и начале 2000-х: развивалась экономика, система здравоохранения, образования и культуры. Этот период вошел в историю Якутии как время радикального обновления, строительства новой демократической республики, укрепления статуса региона как одного из стабильных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Важная роль в этом процессе принадлежит Михаилу Ефимовичу Николаеву, который всегда руководствовался правилом: сильные регионы – сильная Россия.

Президентская библиотека активно развивает взаимодействие с самым большим субъектом Российской Федерации. В 2012 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между Президентской библиотекой и Республикой Саха (Якутия). В 2013 на базе Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) состоялось торжественное открытие Регионального центра Президентской библиотеки, на территории республики работают удаленные читальные залы с доступом к фонду национального электронного хранилища. В историческом здании Синода в Санкт-Петербурге регулярно проводятся совместные выставки, студенты и школьники Якутии принимают активное участие в научно-образовательных проектах Президентской библиотеки и т.д.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с электронной коллекцией «Республика Саха (Якутия): страницы истории». Подборка исследований, очерков, справочных и архивных материалов освещает историю освоения современной территории Республики Саха (Якутии) – самого крупного субъекта Российской Федерации и отдельные стороны развития региона в период XVIII – середины XX века.

Мультимедийная выставка продлится до 30 ноября 2022 года. Для посещения экспозиции необходимо предварительно записаться по телефону (812) 334-25-14 либо отправить электронное письмо на адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Аккредитация для представителей СМИ до 13:00 7 ноября 2022 года.

Заявки на аккредитацию просим направлять по прилагаемой форме с пометкой «Аккредитация СМИ» на электронные адреса: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Александре Худяковой, тел.: (812) 305-16-21, доб. 167; моб. +7 981 788-28-08.

В письме необходимо указать ФИО, дату и место рождения, паспортные данные (серию, номер, место регистрации), перечень проносимой аппаратуры, контактные телефоны, наименование СМИ.

Обращаем внимание представителей СМИ, что направлять заявки на аккредитацию и прибывать на мероприятие необходимо заблаговременно.

Вход в Президентскую библиотеку осуществляется только по предварительной регистрации и при наличии паспорта: представителей СМИ – через подъезд №2; участников и гостей мероприятия – через подъезд №1.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно!

Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)