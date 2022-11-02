В октябре 2022 года в Якутии родилось 1007 детей: 504 мальчика и 503 девочки. Всего за десять месяцев текущего года, объявленного Главой Якутии Айсеном Николаевым Годом Матери, родилось 9 558 маленьких якутян: 4 919 мальчиков и 4 639 девочек.

По данным Управления ЗАГС, популярными в октябре у мальчиков стали имена Артём, Лев, Александр, Максим, Михаил, Дамир, Тимур, Марк и Владислав. В списке редких и необычных имён мальчиков, получивших свидетельства о рождении в октябре 2022 года: Адриан, Ганис, Гордей, Дауд, Лео, Рюрик, Самуэль, Фрол, Энтони. Популярными именами девочек в октябре стали София, Мия, Аделина, Виктория, Ева и Алиса. В списке редких необычных имен – Аполлинария, Арли, Бибисолиха, Веселина, Дия, Киана, Луна, Малина, Сиана, Хэвва.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Фото Андрея Сорокина