На еженедельной планерке с правительством Якутии глава региона Айсен Николаев поставил задачи на предстоящую неделю. Среди них – формирование республиканского бюджета на 2023 год и ускорение срока выплаты семьям военнослужащих и оказания других социальных мер поддержки.

«Бюджет республики был принят в первом чтении единогласно, вместе с тем ко второму чтению необходимо провести работу с учётом всех замечаний и дополнений, в первую очередь, по сельскому хозяйству. Несмотря на все сложности, мы должны сохранить социальную устойчивость и исполнение всех задач, которые были ранее поставлены. Также прошу правительство совместно с депутатами Ил Тумэн провести работу по корректировке бюджета текущего года», – сказал Николаев.

Глава Якутии указал на затягивание сроков единовременной выплаты семьям мобилизованных и добровольцев. Как ранее отмечала заместитель председателя правительства Ольга Балабкина, выплаты поступают по мере сверки документов из воинских частей, где проходят службу якутяне. Минтруд республики завершает обработку оставшихся списков.

Работу по оказанию мер социальной поддержки необходимо ускорить и на муниципальном уровне. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить взаимодействие с муниципалитетами по предоставлению бесплатного горячего питания школьникам, освобождению от платы за детские сады и выплате специальной стипендии студентам из семей военнослужащих.

Отдельно глава подчеркнул необходимость взаимодействия на постоянной основе с общественными организациями и матерями военнослужащих, а также помощи раненым бойцам, которые сейчас проходят лечение в разных регионах страны. Эту работу проведут в том числе через Единый координационный центр при Постпредстве Якутии в Москве.

Также глава республики сообщил, что на федеральном уровне принято решение о выделении дополнительного финансирования на строительство социальных объектов по Единой дальневосточной субсидии. В Якутии благодаря субсидии начнётся строительство Атамайского центра досуга в Горном районе и центра культуры им. И.Н. Барахова в Верхневилюйском районе.

Правительство РФ утвердило комплекс мер по снижению выбросов в Арктической зоне. Это предусматривает переход на экологически чистые виды топлива и модернизацию очистных сооружений. Айсен Николаев региональному правительству обеспечить включение республиканских объектов в данную программу.

Якутия также получит свыше 1 млрд рублей из федерального бюджета на оплату труда работников здравоохранения. Айсен Николаев поручил поручил взять на контроль исполнение этого решения в республике.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Фото Андрея Сорокина (ЯСИА)