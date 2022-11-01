Якутия будет участвовать в реализации спортивного проекта «Единой России» «Zа самбо». Главная цель проекта – развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта. Об этом говорили на встрече глава республики Айсен Николаев и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

«Считаю, что в нашей республике самбо имеет хорошие перспективы развития, уже есть достижения, спортсмены из республики участвуют и занимают призовые места на соревнованиях различного уровня, и мы готовы к совместной работе, чтобы дальше продвигать этот исконно российский вид спорта», – сказал Айсен Николаев.

Как отметил координатор проекта, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, проект привлечёт больше детей и подростков к занятиям самбо, которое помогает развить как физические, так и морально-волевые качества.

Проект планируется реализовать до 2026 года. За это время предполагается усовершенствовать законодательство в сфере спортивного досуга детей и подростков, оказать содействие строительству и реконструкции залов самбо, а также организовать работу секций не только в городах, но и в сельских территориях.

«Мы уверены, что в Якутии, где очень популярна борьба, наш проект будет активно развиваться. В том числе сейчас по федеральной программе «Самбо в школу» мы планируем охватить все регионы, чтобы как можно больше школ вводили занятия по самбо на уроках физкультуры», – сказал Елисеев.

В Якутии самбо занимаются более 870 человек, из которых больше половины – дети. Ежегодно в республике проводят региональные и всероссийские соревнования по самбо, данный вид спорта также включен в программу Международных спортивных игр «Дети Азии».

Самбо – боевой вид спорта, а также система защиты без оружия. Самбо включает в себя наиболее эффективные приёмы защиты и нападения, которые тщательно отбираются из различных видов боевых искусств.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Фотографии Андрея Сорокина