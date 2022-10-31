Министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов принял участие в работе группы под руководством зампреда Правительства РС(Я) Сергея Местникова в Вилюйском улусе. В ходе выезда состоялась проверка соблюдения графиков строительства объектов культуры. В частности, был осмотрен строящийся в рамках национального проекта «Культура» ДК в с. Тасагар. По итогам осмотра назначена дата открытия – 17 декабря.

Выезд состоялся под руководством зампреда правительства Сергея Местникова. В ходе выезда состоялся осмотр строящегося центра культуры в с. Хампа, свайного поля будущего многофункционального культурного центра в с. Тымпы (нацпроект «Культура»), а также строящегося Дома культуры села Тасагар (нацпроект «Культура»).

«Осмотрели место, где установлены сваи будущего культурного центра села Тымпы, объект планируем ввести в 2023 году. А также строящийся ДК в с. Тасагар, который откроем 17 декабря этого года, так что благодаря национальному проекту “Культура” жители села встретят Новый год уже в новом Доме культуры. До 30 ноября здесь должны быть завершены все строительно-монтажные работы, потом начнется установка необходимого оборудования. Отмечу, что благодаря поддержке Правительства России проект получил дополнительное федеральное финансирование в размере 16 млн рублей», - рассказал министр культуры Якутии Юрий Куприянов.

Строительство ДК в рамках реализации национального проекта «Культура» идет с 2021 г. Основные работы завершены, сейчас идет монтаж системы вентиляции, наружной канализации, канализационного сборника, наружных сетей теплоснабжения, бетонирование основания тротуаров, планировка проездов, заготовка ограждений, выемка грунта под септик. Уже практически завершен монтаж систем отопления и электроснабжения, укладка керамических плит. Сегодня на строительных работах на объекте работают 20 человек.

Отметим, что в рамках национального проекта «Культура» в Якутии идет строительство Центра культурного развития в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса, ДК в с. Кемпендяй Сунтарского улуса РС(Я), Многофункционального культурного центра в с. Тымпы Вилюйского улуса РС(Я). Также в 2022 году состоялся капитальный ремонт в пяти культурно досуговых учреждений и 10 детских школ искусств в муниципалитетах, из которых один КДУ и два ДШИ будут введены в ноябре.

Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)