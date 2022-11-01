Современная врачебная амбулатория появится до конца 2022 года в селе Абага Амгинского района. В новой амбулатории будет всё необходимое оборудование, включая приборы для оказания экстренной медицинской помощи. Жителям села больше не придётся выезжать в районную больницу.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что повышение доступности медицинской помощи на селе стало важной частью программы по модернизации первичного звена здравоохранения. По этой программе даже в самых труднодоступных населённых пунктах республики ежегодно строятся новые объекты здравоохранения с современным оборудованием.

«В новом здании всё будет соответствовать требованиям порядка оказания квалифицированной медицинской помощи взрослому и детскому населению. В амбулатории будет открыт кабинет для оказания экстренной медицинской помощи, который будет оснащён новым дефибриллятором сердца для оказания при необходимости реанимационных мероприятий, а также с набором для оказания первой медицинской помощи, в который, к примеру, входит мешок Амбу для выполнения временной искусственной вентиляции лёгких», - сообщил главный врач Амгинской центральной районной больницы Михаил Архипов.

В амбулатории установят современный ЭКГ-аппарат, который напрямую будет подключен к новому кардиососудистому диспансеру в Якутске. Таким образом, данные о больных с острым состоянием сразу будут передаваться в систему «кардио-теле-ЭКГ» кардиодиспансера, что важно для дальнейшей маршрутизации пациентов. Также в амбулатории оборудуют акушерский, процедурный и смотровой кабинеты.

«Объект модульный, быстровозводимый. Модуль пришёл в сентябре. Сейчас готовность объекта составляет 70%, осталось подключить отопление и свет. Большая часть медицинского оборудования приобретена», – сказал Архипов.

Напомним, ранее по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» за два года пять сёл Амгинского района обеспечили медицинским автотранспортом на базе УАЗ. В 2021 году автомобили получили Соморсунская и Алтанская врачебные амбулатории, в этом году – Абагинская и Сулгачинская амбулатории и детское отделение поликлиники в Амге.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Фото предоставлено Амгинской ЦРБ