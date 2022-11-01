В ноябре в районах Якутии откроют три новых ИТ-центра. Центры появятся в городе Алдан, селе Амга и поселке Тикси. Современная инфраструктура для поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере информационных технологий создается по поручению главы Якутии Айсена Николаева.

«Создание ИТ-центров дает импульс для развития малого и среднего бизнеса в ИТ-сфере в районах республики. С открытием таких центров у населения, прежде всего, у молодежи появляется доступ к современным информационным технологиям», - отметил ранее Айсен Николаев

По словам министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолия Семенова, открытие ИТ-центров идет по плану и до конца текущего года будут работать 18 муниципальных центров.

«Опыт распространения ИТ-парка в районных центрах носит цель поддержки инновационных компаний, появления новых стартапов, создания рабочих мест и продолжения программы по переподготовке взрослого населения», - сказал министр.

Сегодня ИТ-центры – это повышение цифровой грамотности населения муниципального района, консультационные и информационные услуги в области информационных технологий, инноваций, трансфера, выявление технологических потребностей местных предприятий, способ масштабирования существующих ИТ-проектов в республике.

Всего в республике функционируют 15 ИТ-центров в Горном, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском районах, а также в арктических районах республики – Верхоянском, Оленекском, Среднеколымском.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)