АЛРОСА “Анаабыр алмаастара” тэрилтэтэ урут Саха сирин хотугу эргимтэтигэр үлэлээн-хамсаан ааспыт сирдэрин салгыы чөлүгэр түһэрэр. Ол курдук, аахсыйалаах уопсастыба 2026 с. “Майаат” уонна “Молодо” бириискэ учаастактарыгар 120 гаа иэннээх сири чөлүгэр түһэрэргэ үлэлэстэ, үлэ-хамнас биологическай түһүмэҕин бүтэрдэ. Онно Арассыыйа Билимҥэ академиятын Сибиирдээҕи салаатын Алмаас уонна күндү металлар геологияларын институтун учуонайдара кыттыстылар.
Сир баайа хостоммутун кэннэ үлэ-хамнас ыытыллыбыт түөлбэлэрин чөлүгэр түһэрии – сир баайын хостуур тэрилтэ айылҕа харыстабылыгар ыытар үлэтин биир тутаах хайысхата. Арктика эргимтэтигэр ол үлэ ураты сыһыаны эрэйэр. Хоту дойду айылҕата тыйыс, вегетация кэмэ бэрт кылгас уонна буорун-кырыһын састааба ураты буолан, от-мас бэйэтэ көнньүнэн үүнэн тахсара уустуктардаах. Онон сири уруккутунуу чөлүгэр түһэрэргэ утумнаахтык, былааннаан үлэлиэхтээххин.
2026 сыллаахха чөлүгэр түһэрэр үлэ биологическай түһүмэҕэ иккитэ төхтүрүйэн ыытылынна: бэс ыйын 11–18 күннэригэр уонна атырдьах ыйын 6–8 күннэригэр. Билим үлэһиттэрэ хоно-өрүү сытан “Майаат” бириискэ “Талахтаах” уонна “Эбэлээх-Гусинай” учаастактарыгар үлэлээтилэр, “Молодоҕо” эмиэ тиийэ сырыттылар. Ити ахтыллыбыт учаастактар Саха сирин үс улууһун – Анаабыр, Өлөөн уонна Булуҥ – сирин хабаллар.
Туоннанан сиэмэ уонна сүүһүнэн гаа
Бэс ыйыгар исписэлиистэр сири-уоту көрдүлэр-иһиттилэр, бэрэбиэркэлээтилэр (инвентаризация), чөлүгэр түһэриллиэхтээх учаастактарга липпэ (торфа) аҕалан куттулар. Ити кэннэ атырдьах ыйыгар номнуо бэлэм түөлбэлэргэ уоҕурдуу ыһан баран, элбэх сыллаах от сиэмэлэрин үүннэрдилэр. Үлэ-хамнас сүрүн түһүмэҕин “Майаат” бириискэ “Талахтаах” учаастагар ыыттылар. Онно 100-чэ гаалаах сири бэлэмнээбиттэригэр балтараа туонна кэриҥэ сиэмэни ыстылар уонна сэнтиниэргэ тиийэр-тиийбэт минеральнай уоҕурдууну куттулар.
“Эбэлээх-Гусинай” учаастакка 12 гаа сиргэ балтараа туонна сиэмэни буорга астыллар, 20 киилэ уоҕурдууну куттулар. Биир оччо үүнээйини “Молодо” бириискэҕэ үүннэрдилэр. Ити курдук, бу ааспыт сайын устата 120 гаа сиргэ барыта 2 300 кг элбэх сыллаах от сиэмэтин ыстылар, сэнтиниэртэн тахса ыйааһыннаах минеральнай кэлим уоҕурдууну куттулар.
Илии үлэтэ – чөлүгэр түһэрии биир түһүмэҕэ
Тыйыс айылҕалаах, от-мас аанньа үүнэр кыаҕа суох сирдэригэр үүнээйи силиһин тартарыы ордук элбэх сыраны эрэйэр. Ыһыллыбыт от хара буору булан, тыалга-кууска, ардахха-хаарга бэриммэт курдук силис тардыахтаах. Оннук эрэ буоллаҕына үүнээйи олохсуйан, күүһүн-уоҕун ылан, айылҕа чөлүгэр түһэн барар, өҥ кырыс үөскүүр.
Дьэ ону барытын олоххо киллэрэргэ тиэхиньикэнэн да, илии-хары күүһүнэн да үлэлииллэр. Чөлүгэр түһэриллиэхтээх чинчиллибит учаастактарга от-мас туох да саарбаҕа суох үүнэн барарын туһугар, биологтар элбэх сыллаах оту кыһыл илиилэринэн олортулар.
Аны туран, анаан олордуллубут от-мас салгыы үүнэн барара дуу, суоҕа дуу аҥаардас үүннэрии тиэхиньикэтиттэн эрэ буолбакка, кырыс туругуттан, буор, сиэмэ хаачыстыбатыттан, күн-дьыл туругуттан эмиэ тутулуктаах буолар. Ол иһин рекультивацияланар сир эрдэттэн чинчиллиэхтээх, сыныйан үөрэтиллиэхтээх. Инньэ эрэ гыннахха киһи тугу, хайдах быһыылаахтык үүннэрэрин былаанныан-аттарыан, кэлин көрүөн-истиэн, бүөбэйдиэн сөп.
Чөлүгэр түһэриигэ научнай сыһыан
Сири учуонайдардыын кыттыһан чөлүгэр түһэрэр буоллахха, онно билим сыһыана олохтонор, айылҕа уратыта учуоттанар. Ол Арктика эргимтэтигэр ордук суолталаах. Тоҕо диэтэххэ, хоту дойду айылҕата тыйыс буолан, от-мас бытааннык үүнэр, олордуллубут үүнээйи туругун мэлдьи кэтээн көрүү эрэйиллэр. Билимҥэ тирэҕирии почваны уонна үүнээйи туругун кэтииргэ көмөлөһөрүн таһынан, чөлүгэр түһэрэр араас ньыманы тупсарарга эмиэ туһалыыр.
“Сири-уоту чөлүгэр түһэрии – айылҕа харыстабылыгар анаммыт биир сүрүн үлэбит. Ол Арктикаҕа ордук суолталаах. Тоҕо диэтэххэ, онно туох барыта бытааннык үүнэр, аны, сайына бэрт кылгас. Онон билим бары технологиятын тутуһарбытыгар, кэлин чөлүгэр түһэриллибит сирдэр туруктарын кэтиирбитигэр учуонайдар кыттыспыттара олус үчүгэй”, – диэн “Анаабыр алмаастара” АУо экологияҕа хонтуруолун салайааччыта Саргылаана Лукина кэпсээтэ.
Элбэх сыллаах үөрүйэх
“Анаабыр алмаастара” билим институттарын кытта оҥорон таһаарыы учаастактарын чөлүгэр түһэрэр буолбута ыраатта. Оннук үлэ бастаан 2006 с. “Майаат” бириискэҕэ ыытыллыбыта.
“Анаабыр алмаастарын” кытта хотугу сиргэ оту-маһы олордор ньыма тупсарылларыгар үгүс кылааттарын Хотугу сир прикладной экологиятын института, “СӨ Билимҥэ академиятын Арктикатааҕы билим-чинчийэр киинэ, СО РНА Алмаас уонна күндү металлар геологияларын института киллэрбиттэрэ. Уопуттуур учаастактарга элбэх сыл кэтээн көрүү ыытыллыбыта. Ол түмүгэр тыалаах туундара айылҕатын чөлүгэр түһэрэр сүбэлэр оҥоһуллубуттара. Чинчийии көрдөрөрүнэн, Арктика тыйыс эйгэтигэр от мас-бытааннык үүнэр. Ол иһин бастаан элбэх сыллаах от уонна уоҕурдуу ыһыллыахтаах.
Бу ааспыт 15 сыл иһигэр “Анаабыр алмаастара” “Майаат” уонна “Молодо” бириискэлэригэр ити курдук 600 гааттан тахса иэннээх сири чөлүгэр түһэрдэ. Үгүс сыллаах кэтэбил түмүгэ көрдөрөрүнэн, чөлүгэр түһэриллибит сорох түөлбэлэргэ үс-түөрт сылынан сэппэрээк, талах уонна кыра хатыҥ үүнүөн сөп эбит. Оттон ол түмүгэр өҥ буордаах кырыс үөскээн, кыыл-көтөр эргиллэн кэлэр.
Ити курдук АЛРОСА хампаанньа элбэх сыллаах үтүө уопута Саха сирин хотугу эргимтэтигэр айылҕаны чөлүгэр түһэрэргэ төһүү күүс буолар.
Биологическай чөлүгэр түһэрии сыыппаралара
– Анаабыр улууһа – 412,5 гаа (2006–2026 сс.)
– Булуҥ улууһа – 84,32 гаа (2023–2026 сс.)
– Өлөөн улууһа – 134,06 гаа (2019–2026 сс.).
Кэскил туһугар
2026 с. ыытыллыбыт тэрээһин элбэх сыллаах чөлүгэр үлэ өссө биир түһүмэҕэ буолла. Оҥоһуллубут сирдэри салгыы кэтээн көрүү үүнээйи сайдыытын уонна туһаныллыбыт ньымалар көдьүүстэрин сыаналыырга көмөлөһүөҕэ. Бырамыысыланнас уонна билим кыттыгас үлэлэрэ экология биир саамай улахан кыһалҕатын – бырамыысыланнас үлэлээбит сирдэрин чөлүгэр түһэриини – быһаарарга улахан суолталаах. Учуонайдар көмөлөрүгэр тирэҕирэн, АЛРОСА салгыы даҕаны төрөөбүт өрөспүүбүлүкэбитигэр сири-уоту чөлүгэр түһэрэргэ үлэлэһэр.Ирена Стручкова.