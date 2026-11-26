Олох үтүөтүн даҕаны, мөкүтүн даҕаны барытын социальнай ситимҥэ көрө-истэ олорор буоллубут. Аҕыйах хонуктааҕыта омук кыыһа уу сахалыы кэпсии олорор устуута тарҕанна. Төрөөбүт тылын, култууратын биһирииллэрин хайа омук сэргээбэт буолуой. Сахалар: “Бу хайалара буоллаҕай?” – диэн сэҥээрэ түстүбүт.
Билэр киһим: “Арааһа, кэргэнэ саха буолуо, ол иһин ыраастык саҥарар”, – диэн быһаарда. Чахчы, кыыс, атын омук диэтэххэ, бэрт ыраастык сахалыы саҥарар. Тыллар ис хоһооннорун чуолкай билэр, этии тутулун сөпкө туттар, бэл, интэнээссийэтин дьүөрэлэһиннэрэр. Уу сахалыы саҥарар омуктар урут да бааллара, ол гынан баран кинилэр бары – Саха сиригэр кэлэн үөрэппит дьон. Онуоха эбии саха тыла үөрэтэргэ судургута суох. Оттон холкутук саҥарар таһымҥа тиийэргэ сыра-сылба уонна “баҕанаҕа ыттар” улахан баҕа наада.
“Уһуну-киэҥи таайа-эргитэ барбакка, интервью ылыах”, – дэстибит. Кыыс социальнай ситимигэр “Сахалар “Кыым” хаһыаттарыгар интервью биэриэҥ этэ дуо?” диэн сахалыы суруйдум. Сотору буолаат: “Олус үөрүөм”, – диэн хоруй туттум.
Алия Амангелдыкызы – казах кыыһа, 25 саастаах. Астанаттан ырааҕа суох дьоҕус куоракка төрөөбүт. Билигин Астанаҕа олорор.
***
– Алия, Саха сириттэн эҕэрдэтэ тут. Бастакы ыйытыым – туох идэлээххиний?
– Л.Н. Гумилёв аатынан Евразийскай национальнай университет тюркология хаапыдыратыгар бакалавриаты уонна магистратураны бүтэрбитим. Билигин бу университекка докторантураҕа 3-с кууруска үөрэнэбин. Идэм – тюрколог. Түүр тылларын чинчийэбин, чуолаан казах, азербайджан уонна саха тылларын. Дуоктар буолар үлэбэр бу тыллар лиэксикэлэрин семантикатын ырытабын.
Кэргэннээхпин, икки уол оҕолоохпун. Дьонум мин билимҥэ үлэбин, дьарыкпын олус өйүүллэр.
– Тыл үөрэхтээҕэ буоларыҥ быһыытынан, саха тылын туһунан уруккуттан өйдөбүллээҕиҥ эрэбил. Оттон сахалыы саҥаны эт кулгааххынан бастаан хаһан истибиккиний?
– 2020 сыллаахха. “Казахтар-сахалар” диэн бассаапка (Арассыыйаҕа бобуулаах) бөлөхтөөхпүт. Онно казахтар сахалары кытта билсэн алтыһабыт, тылбыт, култуурабыт маарыннаһар өрүттэрин ырытабыт. Сахалар төрөөбүт тылларынан саҥаралларын истэн баран, бу тыл олус кырасыабайынан, этигэнинэн болҕомтобун тута тардыбыта. “Түүр тылларыттан уратылаах, туох эрэ дьиктилээх тыл эбит” дии санаабытым. Ити кэмҥэ тюркология бакалавриатыгар 2-с кууруска үөрэнэрим, ол иһин тута үөрэтэн барбытым. Көннөрү “любитель” таһымынан буолбакка, идэлээх киһи быһыытынан. Бөлөххө киирэн, сахалары бэйэлэрин кытта алтыһаммын элбэҕи эбиммитим.
2020 с. аҕыйах ый үөрэтэн бараммын, тохтоон хаалбытым. Билигин, дьэ, үөрэтэрбин сөргүттүм.
– Өссө атын ханнык тыллары билэҕиний?
– Казах, нуучча тылын таһынан туурак, азербайджан, аангылыйа, персия, узбек тылларын араас таһымҥа билэбин, олору кытта алтыһабын. Арааптыы син билэбин. Билигин кытай тылын күүскэ үөрэтэ сылдьабын. Ону сэргэ саха тылын.
Бу тыллартан ордук персия уонна саха тылын сөбүлүүбүн. Оттон түүр тылларыттан саамай таптыыр тылым – саха тыла. Тоҕо диэ? Бу атын түүр тылларыттан эрдэ тэйбит буолан, былыргы дьиҥ кэрэтин, этигэнин илдьэ сылдьар. Тыыннаах тыл. Оттон тыыннаах тыл хаһан баҕарар атыттартан уратылаах, чорбойордоох буолар. Ону билэр баҕам уһуктубута уонна дириҥник чинчийдэххэ, дьоһун научнай үлэ тахсар кыахтаах эбит дии санаабытым.
– “Аҕыйах ый үөрэтэн баран, тохтоон хаалбытым” диэтиҥ. Төһө кэминэн холкутук саҥарар буоллуҥ?
– Саха тылын үөрэппит саамай актыыбыный кэмим – 3-4 ый. Араас ньыманы туһанан үөрэтэбин: учуобунньуктары, тылдьыттары, “Ютуб” (Арассыыйаҕа бобуулаах) видеолары, сахалыы ырыалары, киинэлэри, социальнай ситимнэргэ тэттик роликтары... Биллэн турар, саамай улахан оруолу тыл билэр, саҥарар дьон ылаллар. Сахалары кытта алтыһан, элбэҕи билиэххэ сөп.
Бу иннинэ хас да тылы үөрэппит буоламмын, тылы үөрэтии систиэмэтин үчүгэйдик билэбин. Туурак тылын 3-с сылбын чинчийэбин. Холкутук билэрим таһынан дьону үөрэтэр, билиибин тиэрдэр кыахтаахпын. Тыл лиэксикэтин, кырамаатыкатын, аудированиены, ааҕары, суруйары тэҥҥэ сайыннарар олус суолталаах. Итиэннэ тылы мэлдьи эрчийэ сылдьыахха наада. Мин сахалыы саҥарарбын устабын. Онно саҥарар таһымым төһө тупсан, сайдан иһэрин кэтээн көрөбүн.
– Саха тыла атын түүр тылларыттан туох сүрүн уратылааҕый?
– Научнай өттүнэн быһаардахха, олус уһун-киэҥ буолуоҕа. Онон судургутук хоруйдуум. Бастатан туран, саха тылын бэниэтикэтин систиэмэтэ, ол эбэтэр дорҕооннорун дьүөрэлэһиитэ уустук. Эһиги, сахалар, төрүөххүтүттэн билэр тылгыт буолан, ону болҕомтоҕо уурбат буолуоххутун сөп. Саха тылын курдук дорҕоонун систиэмэ уустук уонна киһи чочуйан оҥорбутун курдук, дьүөрэлэһэр дорҕооннордоох тыл сэдэх.
Кырамаатыката атын түүр тылларыттан эмиэ уратылаах. Дьиҥ былыргы (архаичнай) тыллар хараллан хаалбыттар. Атын норуоттары кытта алтыспыта эмиэ көстөр эрээри, дьиҥ былыргы тутулун илдьэ сылдьар. Итиэннэ өссө биир сүрүн уратыта – интэнээссийэтэ. Саха тылын төһө даҕаны академическай таһымҥа бил, саҥараргар интэнээссийэтин кыайбат буоллаххына, саха тылын толору баһылаабатаҕыҥ тэҥэ.
– Саха сиригэр кэлэ сылдьыбытыҥ дуу?
– Суох, Саха сиригэр барыахпын, сахалар олохторун-дьаһахтарын илэ көрүөхпүн олус баҕарабын. Сахалартан билэр дьонноохпун. Саха тылын үөрэтэрбэр кинилэр олус көмөлөһөллөр. Чугас дьүөгэлэрим суохтар эрээри, кэнэҕэс алтыһар эйгэбин кэҥэтиэхпин баҕарабын. Докторантураны бүтэрдэхпинэ, саха тылын дьоҥҥо үөрэтэр баҕалаахпын. Элбэх казах саха тылын билиэн, Саха сирин туһунан туох эмэ өйдөбүллээх буолуон баҕарабын. Биир төрүттээх, түүр тыллаах аймахтыы омуктар буоллахпыт.
– Кэргэниҥ сахалыы өйдүүр, эбиитин сахалыы суруйсар эбиккит. Эмиэ тыл үөрэхтээх дуо?
– Суох, кэргэним устуорук идэлээх. Түүр тылларын сэҥээрэр, үөрэтэр. Саҥа билсэр кэммитигэр түүр тылларын, чуолаан саха тылын, мэлдьи кэпсэтэн, ырытан тахсарбыт. Саха тыла биһигини чугаһаппыта, сыһыаммытын бөҕөргөппүтэ диэтэхпинэ, алҕаһаабаппын. Сороҕор сахалыы суруйсабыт. Иккиэн тэҥ интэриэстээх буоламмыт, бу дьарыкпар бэйэбин соҕотох курдук санаммаппын.
– Саха киһитэ казахтыы төһө кэминэн саҥарыан сөбүй? Эн санааҕар?
– Киһиттэн бэйэтиттэн тутулуктаах. Кини баҕатыттан, кыһамньытыттан. Ол гынан баран төрөөбүт тылын үчүгэйдик билэр саха биһиги тылларбыт уруулуу буолалларынан сибээстээн, холкутук кэпсэтэр-алтыһар буолуон сөп. Уопсайынан, ханнык баҕарар тылга тыл сокуонун биллэххэ, кэбэҕэстик кэпсэтии тылын баһылыахха сөп. Казахтыы үчүгэйдик саҥарар хас да саханы билэбин.
– Казах эдэр ыаллара, оҕону иитэргэ туохха болҕомтоҕутун уураҕытый?
– Оҕо, бастатан туран, төрөөбүт тылын хайаан да билэр буолуохтаах, төрөөбүт тылынан саҥара улаатыахтаах. Билиигэ-көрүүгэ интэриэстэрин уһугуннарарга кыһаллабыт. Төрөөбүт тылларын, култуураларын төһө да билбиттэрин иһин, атын омукка эмиэ аһаҕас буолуохтаахтар. Улахан уолбут 4 саастаах. Дойдулар киин куораттарын аатын барытын кэриэтэ билэр, географияны, устуоруйаны, байыаннай тиэхиньикэни сэҥээрэр. Оҕолорбут саастара кыра, ол иһин оонньуу ньыматынан үөрэтэбит.
– Сахаларга тугу этиэҥ этэй?
– Сахаларга казахтартан итии-истиҥ эҕэрдэбин тиэрдэбин. Биһиги аймахтыы норуоттар буоларбыт быһыытынан, чугастык билсэрбит, алтыһарбыт наада.
Сахалар, эһиги, төрөөбүт тылгыт – олус баай, кэрэ, этигэн тыл. Былыргы дьиҥ төрдүн, уратытын иҥэринэн илдьэ сылдьар. Төрөөбүт тылгытын харыстааҥ, оҕолоргутун хайаан да сахалыы саҥардыҥ. Маннык ураты тыл сүтэрэ-симэлийэрэ хайдах да табыллыбат.
Диана КЛЕПАНДИНА кэпсэттэ.
Алия Амангелдыкызы тус архыыбын хаартыскалара.