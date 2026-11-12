Анаабыр улууһун урукку баһылыгын икки мэндиэмэннээх дьиэтэ уонна учаастага аукциоҥҥа 26,7 мөл. солк. атыыланна. Бу туһунан СӨ Борокуратууратын пресс-сулууспата иһитиннэрэр.
Дьокуускайга хоруупсуйаҕа буруйданан хаайыллыбыт Анаабыр улууһун урукку баһылыгын Иван Семенов баайын-дуолун атыылаатылар.
Кини киин куораппытыгар баар икки мэндиэмэннээх таас дьиэтин, тутууну уонна сир учаастагын 26,7 мөлүйүөн солкуобайга атыылаабыттар.
Маны таһынан аукциоҥҥа эмиэ хоруупсуйаҕа буруйданан сууттаммыт быраабы араҥаччылыыр уорган урукку үлэһитин 2016 сыллааҕы Lexus LX 570 массыынатын аукциоҥҥа атыылаабыттар. Сокуоннайа суохтук ылыллыбыт массыынаны 8 мөл. солк. атыылаабыттар.
Аукциоҥҥа атыыламмыт баай-дуол харчытын судаарыстыба дохуотун туһатыгар ыыппыттар. Уопсайа – 35 мөл. солк.
Кыым.ру, СӨ Борокуратууратын пресс-сулууспатын хаартыската.