Нам техникумун үлэһитэ дьахтар суоппардары эксээмэнэ суох үөрэтэн бэрик ылбытыгар буруйданар.
Саха сирин борокуратуурата Намнааҕы техникум дуоһунастаах үлэһитин холуобунай дьыалаҕа буруйдуур түмүгү оҥорбут. Дьахтар уон киһиттэн бэрик ылбытын туһунан борокуратуура пресс-сулууспата иһитиннэрэр. Силиэстийэ быһаарбытынан 2024-2026 сс. бу үлэһит эбии үөрэхтээһин уонна кылгас болдьохтоох куурус сэбиэдиссэйин эбээһинэһин толоро олорон, тус бэйэтэ ону кытта атын дьону нөҥүө гражданнартан 215 тыһ. солк. ылбыта биллибит.
Харчы иһин, дьахтар “В” уонна “С” категориялаах суоппардары ситиһиилэжэжхтик кууруһу ааспыттарын туһунан бигэргэтии оҥорор эбит. Оттон дьиҥнээҕэ, бу дьон бырагырааманы ааспатахтар, эксээмэни туттарбатахтар.
Буруйданааччы буруйун билиммэтэх, кини 3,7 мөлүйүөн суумалаах бас билиитин туппуттар. Холуобунай дьыала хос көрүүгэ ыытыллыбыт.
Якутия.Инфо.