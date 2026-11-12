Таптал уонна имэҥ-дьалыҥ иэйиитэ диэн тус-туһунан өйдөбүл, иэйии буолалларын мин өссө оскуолаҕа сылдьан бигэтик өйдөөбүтүм.
Оччолорго мин онус кылааһы бүтэрбит 17-лээх уол этим. Олохпор кыыс диэни кытта чугасыһан көрбөтөх уолан оҕо тохсуһу бүтэрбит Виканы иириэхпэр диэри таптаабытым. Сарсыарда кинини санаабытынан уһуктарым уонна дагдалаах килиэппин мотуйа охсоот, дьиэм таһынан кини кэлэн ааһарын кэтэһэ таарыйа олбуорум иннигэр тахсан, Сэлэпсиэптэр диэки кылап гынан ыла-ыла, мас хайыппыта буоларым, бириэмэни “өлөрөрүм”. Онтон кини Сэлэпсиэптэр дьиэлэрин кэтэҕиттэн киирэр ыллыгынан улахан суолга тахсан иһэрин көрдүм да, дьиэбэр ойон киирэн таҥаспын уларытта охсорум уонна ааһаатын кытта, тилэх баттаһа кэнниттэн түһэрим.
Кини тып-тап курдук таҥна-сапта, тутта-хапта сылдьарын көрөн хараҕым астынара, саҥатын, лыҥкынас күлүүтүн иһиттэхпинэ, кулгааҕым сылаанньыйара. Кини гитаралыы быһыытын, көбүс-көнө атахтарын, саннын арыычча үрдүнэн охсуллар кылгас, муодунай бүрүчүөскэтин, саҥа томтойбут, таҥас нөҥүө биллэр буолбут түөстэрин, чочуонай тарбахтарын, кэрэчээн, мылаай маҥан мөссүөнүн көрөн туран “кини – миэнэ, кини – мин бастакы уонна тиһэх тапталым” дии саныырым. Онуһу бүтэрэр сайыммар Вика мин дьиэм таһыттан оскуолаҕа диэри хаста хардыылаан тиийэрин кытта билэр буолбутум. Дьиҥэр, ол билигин санаатахпына күлүүлээх курдук эрээри, оччолорго букатын олоҕум суолтата буолбута, иирэ сыспытым. Билигин да өйдүүбүн, оскуола аанын бастакы үктэлигэр диэри оруобуна 970-на атыллаан тиийэрэ (биллэн турар, 30-ча, 50-ча атылынан элбэх-аҕыйах буолуон сөбө эрээри, ол билигин суолтата суох).
Ол гынан баран Викалыын биирдэ даҕаны кэпсэппиппин өйдөөбөппүн. Хаһан даҕаны айах атан кэпсэппэт, тиийэн, бэл, “привет!” да диэбэт этим. Симиттэрим, кыбыстарым оччо буолара. Мэлдьи уора-көстө кыҥастаһарым. Саатар, кини хаһан даҕаны соҕотох буолбата, дьүөгэ кыргыттарыныын сылдьара. Биирдэ эмэ кыҥастаһа турарбын, уора-көстө кылап гынан ылбыппын ким эрэ түбэһэ көрөн дьээбэлэнээри гыннаҕына, ол киһиэхэ кыырт курдук түһэрим, сааттаах дьыалаҕа, хара балыырга түбэспит киһи кырдьыгын таһаарынарыныы дьорҕойорум. Оттон хайа эмэ уол тиийэн эйэргэстэҕинэ, дьээбэлээтэҕинэ эбэтэр болҕомтотун тарда сатаан кэпсэттэҕинэ, ис-испиттэн оргуйан кэлэрим, тугу эрэ тосту тутуохпун, тоҕута-хайыта сынньыахпын баҕарарым, улаханнык күнүүлүүрүм. Ол эрээри онтубун таспар таһаарбатым. Арай ол дьээбэлэммит уол, санаабар, мин кыр өстөөҕүм буола түһэрэ.
***
1992 сыллаахха, сайын үөрэх дьыла түмүктэммитин кэннэ, бөһүөлэктэн үс биэрэстэлээх Үөдэй үрэҕэр кирпииччэ лааҕырын арыйбыттара. Вика дьүөгэлэрин кытта онно суруйтарбытын истэн, сарсыныгар бииргэ үөрэнэр уолаттарбын кучуйан, биһиги эмиэ лааҕырга сылдьар буолбуппут. Лааҕырга кирпииччэ үктээһинин таһынан тугу эрэ дьарыктыахтаахтара, киэһэтин оонньуу-көр тэриллиэхтээҕэ уонна күһүөрү өссө хамнас төлөнүөхтээҕэ. Онон миэхэ бириэмэни атаарарга, ону тэҥэ Викалыын алтыһарга, күн аайы кинини көрө-истэ сылдьарга эргиччи табыгастаах курдуга. Уонна бу сырыыга түгэн көһүннэр эрэ хайаан даҕаны тиийэн кэпсэтиэх, тапталбар билиниэх буолан бэйэм бэйэбэр тылбын биэрбитим.
Урут түһэн эттэххэ, кыргыттар көрүүлэригэр куһаҕана суох уол быһыылааҕым. Үрдүгүм 172 сантымыатыр (хайдах да кыра дэниэн сатаммат курдук), хатыҥыр да, эмис да буолбатахпын, сирэйим-хараҕым да мөлтөһүөр дэммэтэ буолуо, баскетбол-волейбол оонньуубун, улуус иһигэр кросска-спартакиадаҕа сүүрэбин, мэлдьи элбэх доҕордоохпун, кэпсээнэ, саҥата суох дьон ахсааныгар киирсибэппин. Дьэ, ол гынан баран, таптал чааһыгар кэлэн эппэт кэлэҕэй, букатын кыра оҕо курдук буолан хаалабын. Итэҕэһим ол эрэ быһыылаах.
Күн-түүн, бириэмэ солбуһан ааһан испитэ. Хайдах эрэ түгэн көстүбэтэҕэ дуу, кыайан быһаарымматаҕым эбитэ дуу, лааҕыр бастакы сезона бүтүөр диэри Викабар кыайан чугаһаабакка сылдьыбытым.
Лааҕыр сабыллар, арахсар киэһэбит үүммүтэ. Ол күн настаабынньыкпыт, оччолорго алта уонун ааһан эрэр үлэ уруогун учуутала Сэмэн Баһылайабыс уонна баһаатай кыргыттар – Суонньалаах Саргы (миигиттэн икки-үс сыл аҕа, пединститукка үөрэнэр, быраактыкаларын кэннэ хаалан харчылаһа сылдьар кыргыттар) – туох эрэ уу дуу, Водяной дуу күнүн тэрийэн ыыппыттара. Уоллуун-кыыстыын бары сирэйбитин кыраасканан-бадараанынан соттон баран сыаҥка көрдөрбүппүт, Сэмэн Баһылайабыс паклянан баттах оҥостон, сирэйин туох да дьүүлэ-дьаабыта биллибэт гына чоҕунан хоруотаан баран, хантан эрэ тыынан устан кэлэн эҕэрдэлээбитэ. Оҕолорго кыраамата, кэмпиэт-сакалаат, кинигэ-тэтэрээт бэлэх туттарбыта. Уопсайынан, киэһэ хойукка диэри көр-нар, бырааһынньык бөҕө буолбуппут. Онтон оҕонньорбут Суонньалаах Саргыга тугу эрэ дьаһайан баран сарсыарда эрдэ кэлиэх буолан дьиэлээбитэ. Устудьуон кыргыттары кытта оҕолор бэйэбит эрэ хаалбыппыт.
Биллэн турар, оччолорго биһиги уора-көстө табах тардар, көһүннэҕинэ, биэчэрдэргэ арыгыны даҕаны амсайар, номнуо бэйэбитин улахан дьон курдук сананар этибит.
Ол киэһэ биһигинниин бииргэ үөрэнэр Элээкэп Бааска хантан эрэ “арайаал” булан аҕалбыта. Настаабынньыкпыт суоҕа, оттон баспытаатал кыргыттарбыт, Суонньалаах Саргы, “бэйэ дьоно” буоллахтара. Онон Бааскалаах биһикки тиийэн кинилэри “закрытиелыахха” диэн “хайыттыбыт”. Ол кэннэ “арайаалбытын” үс иһиккэ уулаан, бырааһынньык бэрдин саҕалаатыбыт.
Дьиҥэр, мин бастаан утаа Викаҕа тиийиэм иннинэ бэрт кыратык амсайан хорсуммун эрэ киллэрэр былааннаах этим эрээри, кыыһым туох эрэ “бэрээдэгэ суох” дьыаланы тэрийэн эрэрбитин көрөн мэлис гынан хаалбыта. Биһиги түөрт уол, үс кыыс уонна икки баһаатай буолан лааҕырбытыттан үрэх үрдүгэр бүөм сиргэ киирэн күлэ-сала “закрытиелаан” барбыппыт.
Икки бытыылка бүтэрин, бары даҕаны холуочуйа быһыытыйарбыт, ким эрэ букатын даҕаны итирэрин саҕана миигин ким эрэ тонолуппакка одуулаһарын, хас биирдии хамсаныыбын ааҕа кэтиирин сэрэйэ санаабытым. Ол – Соня этэ. Испэр Вика барбытыттан, бүгүн эмиэ этиэх буолбуппун кыайан эппэтэхпиттэн, тугум даҕаны табыллыбатаҕыттан кыһыйбытым, Соня харахтарын утары көрбүтүм.
Ити курдук биир таба көрүүнэн көстүбэт илими тардыбыппыт. Мин кэпсээммин кини хайаларыттан да ордук сэҥээрэрэ, кини көрдөөх сэһэниттэн мин хайаларыттан да ордук күлэрим.
Сайыҥҥы ичигэс түүн сандаарыччы умайар кулуһун кытыытыгар үгүс ырыаны ыллаабыппыт, үгүс кэпсээн кэпсэммитэ. Биһиги икки ол нуурал түүн имэҥ көстүбэт илимэр сөрөммүппүт, эт-хаан курдары тардар дьалыҥар куустарбыппыт. Кулуһунтан туран оҕолортон туора барбыппыт. Ону ким да көрбөккө хаалбыта.
***
Соня (оҕолор бары Суонньа дииллэрэ) пединститукка учуутал идэтигэр үөрэнэр, сүүрбэтигэр сылдьар, миигиттэн аҕа кыыс этэ. Оскуолаҕа миигиттэн үс кылаас үөһээ үөрэммитэ. Дьүһүнүнэн “көрүөхтэн кэрэ” да буолбатар, бэрт номоҕон, көрсүө көрүҥнээҕэ. Бэйэтигэр сөрү-сөп эттээҕэ-сииннээҕэ, быһыыта-таһаата да үчүгэйэ. Арыый кыаһаан соҕус этэ эрээри, ол кинини олох буортулаабата. Төттөрүтүн, кини уолаттары тардар туох эрэ ураты, дьикти күүстээҕэ. Дьиҥэр, оскуолабыт кырата суох этэ. Икки сүүһү кыайар-кыайбат оҕо үөрэнэрэ. Сорох кылаас, бэл, “а”, “б” диэн арахсара. Оҕо, кыыс элбэх этэ. Ол үрдүнэн оскуола “өҥнөөхтөрө” дэнээччилэр, улахан кылаас уолаттара, бары кинини эккирэтэр курдуктара. Биһиги, арыый кыра уолаттар, Соняны эмиэ сэҥээрэ-биһирии көрөрбүт эрээри, куттанан чугаһаабат да этибит. Биирдэ эмэ бэйэ иһинээҕи кэпсэтиигэ күлэ-үөрэ “чуоккай кыыс буоллаҕа” диэтэххэ, “Луук Куока сутуругун амсайаары” диэн буолара. Кинини кытта Луукапсап Куока диэн 11-с “б” кылааска үөрэнэр оскуола “хоруола” уол сылдьара.
Ол эрээри Соня Куокалыын сыл курдук сылдьан баран арахсыбыта. Кыыһы, аны, Носторуойап Силип диэн 10-с кылаас “өҥнөөҕө” ухаасыбайдыыр буолбута. Чэ, быһатын эттэххэ, Сонялыын оскуола мин дэммит уолаттара бары чугасыһа сатыыллара. Ол гынан баран манна биири этэр тоҕоостоох. Соня оскуола биир саамай бэрээдэктээх, үчүгэй үөрэхтээх кыыһа этэ, ким да кинини чэпчэки майгылаах, сэлээр кыыс диэбэтэ.
***
Илии илиилэрбититтэн сиэттиһэн үрэх хааһынан саҥата суох балачча хааман хатыҥ чараҥ быыһыгар турар Моойук ырааһыйата диэн сиргэ тиийбиппит. Оҕолор ньамалаһар саҥалара, гитара тыаһа хантан эрэ бэрт ыраахтан иһиллэрэ, тулабыт уу чуумпу, нуһараҥ этэ. Арай ол чуумпуну аймаан, билигин туох эрэ хаһан да буолбатах дьикти түгэн буолуоҕун таайан, мин сүрэҕим битиргэччи тэбэрэ, бэл, тымырбынан хаан устара иһиллэргэ дылыта, олус долгуйарым. Онтон...
Онтон кыл түгэнэ харахтарбыт хатыһан ылбыттара, тарбахтарбыт даҕайсыбыттара, икки ардыбытыгар тыҥааһыннаах күүрүү үөскээбитэ. Мин долгуйан салҕалас буолбут илиибинэн кыыһы синньигэс биилиттэн ылан бэйэбэр эпсэри тардыбытым, томтоҕоркоон эмиийдэр түөспэр сымнаҕастык сыста түспүттэрэ, сииктээх уостар уоспар хатаммыттара. Дьикти да, минньигэс да эбит этэ уураһар. Олох уоттуу умайбытым, туймаарталаан ылбытым. Оттон кыыһым үөрүйэх быһыылааҕа, кууһара, сыллыыра-ууруура, кыыс, дьахтар аймах хаһан да таарыйбатах, бачча сааспар диэри туттарбатах сирдэрбиттэн нарын тарбахтарынан бобута туппахтаабыта, имэрийэн-томоруйан ылбыта. Харахтары-ыы-ын, харахтарын... Киһи бүүс-бүтүннүү умсан хаалыахтыы дириҥ харахтарын... Уотунан умайар, кыымынан сырдыргыыр имэҥнээх харахтарын...
Мин, хаһан даҕаны кыыс-дьахтар диэни билбэтэх, уураһартан-сыллаһартан ырааппатах, онон уопутум бүтэр, долгуйан сыыһа-халты, дук-дах туттар киһини таайдаҕа буолуо, Соня муоһаны бэйэтэ туппута.
Турбут сирбитигэр күөх окко олорбуппут, устунан сыппыппыт. Онтон кыыһым долгуйбатыттан, туохтан да куттамматыттан, олус эрэллээхтик, холкутук туттарыттан мин эмиэ эрдийбитим. Төһөтүн да иһин эр киһи дуома буоллаҕым. Түһэн биэрбэтэрбин ханнык диэн илиим бастаан томтоҕоркоон түөстэригэр тиийбитэ, сыыйа синньигэс билиигэр, самыытыгар айаннаабыта, ыстаанын тимэҕин төлөрүтэн түһэҕэр түспүтэ... Кыыс тыынара чаастатыйбыта, туох эрэ нарын кылын таарыйан ыллахпына букатын өрүтэ мэҥийэн, уһуутаамахтаан ылар буолбута, көхсүбүн, санныбын-илиибин кымаахтыыра, хайыта тардара. Биир-биир таҥаспыт чарааһаан, ийэттэн төрүү сыгынньах хаалбыппыт, сыстыһыахпытынан сыстыспыппыт, туох барыта умнуллубута, хаалбыта, бу түгэҥҥэ бүтүн аан дойдуга кини уонна мин эрэ этибит. Мин киниэхэ киирбитим...
***
Ол сайын Сонялыын элбэх түүнү бииргэ атаарбытым. Күһүн буолуон, халлаан хараҥарыар диэри. Суох, мин Виканы умнубатаҕым. Төттөрүтүн киниэхэ тапталым хаһааҥҥытааҕар даҕаны күүһүрбүтэ, курдаттыы тартарар буолбутум. Ол эрээри Соня имэҥнээх ураты таптала, киниттэн тыгыалыыр туох эрэ дьикти күүстээх эниэргийэ миигин өргө диэри ыыппатаҕа. Ким да кими да “таптыыбын”, “бииргэ буолуох” диэбэтэҕэ. Биһиги саҥата суох көрсөрбүт уонна оннук, саҥата суох, арахсарбыт.
Эһиилигэр, онтон эһиилигэр да Сонялыын элбэхтик көрсүбүтүм, кини сылаас хоойун билбитим. Онтон үһүс кууруска тахсан баран Викабар “таптыыбын, бу сыллар тухары эйигин эрэ санаам ымыыта оҥосто сылдьыбытым” диэн билиммитим. Туһунан устуоруйа, туһунан кэпсээн саҕаламмыта.
Баскуой оҕо.