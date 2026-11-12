Сааһырдахха, туох барыта дьэҥкэрэр: урут билбэтэххин биитэр баардылаабатаххын ырыҥалыыр, тургутан көрөр буолан хаалар курдуккун. Кырдьыга, эдэр-сэнэх эрдэххэ олох диэн хаһан да бүтүө суох, устата-туората ол курдук биллибэт, хаһан да таайыллыбат таабырын кэриэтэ буолара.
Онон оччо-бачча сылынан олоҕум оннук орохтонуо, үлэм-хамнаһым үтүмэнник үрүлүйүө диэн сананыллыбат этэ. Ол эрээри, бэл, билигин сиртэн сэрбэйэ да илик оҕочоостор “улааттахпына, дьокутаат, миниистир, өссө ааһа баран, бэрэсидьиэн буолуом” диэн соһуталлара баар. Көр, кинилэр боростуой туох эмэ үлэһит идэтин талбакка, хайаатар да халыҥ харчылаах, муҥутуур былаастаах тойон-хотун буолуохтарын баҕараллар эбит! Хайыаҥ баарай, сэбиэскэй саҕана өрө тутар сыаннастарбыт суураллыбыттарын, билигин тугу барытын үөгүлүүр үлүскэннээх үп барытын быһаарар буолбутун кэннэ. Оҕочоосторуҥ ону барытын курдаттыы билэ-көрө сырыттахтара. Тыынар салгынныын кытта оннукка тиийдэхпит.
Урукку (олус да былыргы буолбатар) көлүөнэ кэккэтигэр киирсэрим быһыытынан аныгы дьалхааннаах олоҕу атыҥырыыбын. Эдэр сааһым, төһө да чычырбас кэмҥэ аастар, өрдөөҕүбүн син биир өрө тутабын. Ону хайдах да ньиккэрийбит иһин, оччолордооҕу өйдөбүлүм өлбөөдүйбэт: сырдаан көстөр сулус курдук ханна эрэ ыҥырар, көҕүтэр...
Биэс уонча сыллааҕыта үрдүк үөрэх кыһатыгар киирээри нуучча тылыгар эксээмэн туттарбыппыт. Онтубут Николай Островскай “Как закалялась сталь” диэн арамаанын туһунан, бадаҕа, Павел Корчагин олоҕо үүнэр көлүөнэҕэ туох сабыдыаллааҕын ырытан суруйуу быһыылааҕа. Ол саҕана оскуола бырагырааматыгар кытта үөрэтиллэр, киинэҕэ эмиэ хаста эмэ көрбүт буолан, бу тиэмэ кэлбитигэр бэркэ үөрбүппүн өйдүүбүн. Онон төһө сатыырбынан “нууччаһыппын” киллэрэн суруксуттаан, “үчүгэй” сыананы ылан, үрдүк үөрэххэ киирэр дьолломмутум.
Гражданскай сэриигэ, буолаары буолан, аатырбыт болкобуодьас, кэлин Сэбиэскэй Сойуус Маршала буолбут С.М. Будённай 1-кы Аттаах аармыйатыгар инники кэккэҕэ саабылатын далбаатаабытынан сылдьыбыт Павел Корчагины холобур оҥостон, хайдах да буолуохпутун билбэт этибит. Эбиитин олох эдэригэр өрүттүбэт ыарыыга ылларан, суорҕан-тэллэх киһитэ буолан сытан “Ыстаал хайдах хатарыллыбыта”, “Буурҕаттан төрөөбүттэр” диэн, аан дойдуга бүттүүнүгэр аатырбыт, үүнэр көлүөнэҕэ үтүөкэн холобур буолар айымньылары суруйталаабыт киһи буоллаҕа. Павел Корчагин да, Николай Островскай да биир киһи, суруйааччы тус олоҕуттан суруйбут диэн ааҕарбыт.
Ол эрээри кэлин, сэбиэскэй тутул сууллубутун кэнниттэн, урут киэн туттубут, идийээл кэриэтэ өйбүтүгэр-санаабытыгар илдьэ сылдьыбыт дьоммутун быыс-хайаҕас булан кириитикэлиир, сырдык ааттарын садаҕалыыр кыдьыктаммыттара. Холобур, оҕоҕо сыһыаннаан Павлик Морозовы, Суорун Омоллоон Чүөчээскитин да ылыаҕыҥ. Биэнньиэр сылдьан бары даҕаны “кинилэр курдук буолбут киһи!” диэн санаалаах этибит. Ити курдук, төһө баҕарар бэрсэнээһи, дьиҥнээх дьоруойдары төһө баҕарар ааттыы туруохха сөп.
Кэлин Николай Островскайы улаханнык “сиэн” түһэрдилэр. “Ыстаал хайдах хатарыллыбыта” диэн арамааныгар суруллар Павел Корчагины өйүттэн айан таһаарбыт (били, эрбэхтэн эмэн таһаарбыт диэбиккэ дылы) диэн суруйбуттарын аахтым. Чэ, буоллун. Суруйааччы диэн ааттыын суруйааччы буоллаҕа: уус-уран тыл көмөтүнэн араас уобараһы айан таһаарара биллэр. Ону омсолоох диэн кириэтиир хайдах да табыллыбат.
Сорох ааҕааччы “суруйааччылар тус олохторун уус-уран айымньы гынан суруйаллар” диирэ мэлдьэх буолбатах. “Бэйэтэ оннук буолан, ити тиэмэни бэркэ билэр” диэхтэрин да сөп. Ааҕааччылар маныаха майгынныыр ыйытыыларыгар норуодунай суруйааччы Сэмэн Уруукап Халымаҕа тиийэ сылдьан “айымньы дьоруойа элбэх уобарастан таҥыллан оҥоһуллар” диэбиттээх. Николай Якутскайтан эмиэ ити курдук ыйыппыттарын өйдүүбүн.
Ыраата барбакка, дэтэктиип жанрыгар кылгас кэм иһигэр элбэх кинигэни суруйбут, билигин астаапкаҕа олорор милииссийэ полковнига Виталий Егоров “Адычанская трагедия” диэн сэһэнигэр биһигини баһааҕырдыбыт диэх курдук, “өһүргэммит” дьон баалларын биллэрбиттэрэ.
Итинэн тугу этээри гынабыный? Уус-уран айымньы ким эрэ олоҕун үүт-маас сүһэн ылбат, ааҕааччыга тиийимтиэ гына хайа баҕарар уобараһы айан таһаарар. Ол уобарастан киһи туох баҕарар санааҕа кэлиэн сөп.
Билигин Николай Островскай туһунан билиһиннэриэххэ. Туох киһи эбитий, дьиҥэр.
* * *
1904 сыллаахха Украина Ровенскай уобалаһын Вилия диэн бөһүөлэгэр төрөөбүт. Аҕата Алексей Иванович кадровай байыаннай эбит. Туроктартан Болгарияны босхолоспут, георгиевскай кавалер, быһата, хорсуннук сэриилэспит буолан, оччотооҕу былаас киэҥ сири (учаастагы) наҕараада курдук биэрбит. Баай кэргэнэ холера хамсыгар өлбүтүн кэннэ, баай-дуол киниэхэ тиксибит. Иккистээн дьадаҥы ыал кыыһын кэргэн ылан, алта оҕоломмуттар. Ол иһигэр – Николай Островскай.
Аҕалара бөһүөлэккэ миэлиҥсэлээх, арыгы атыылыыр икки туочукалаах (корчма), чайнойдаах эбит. Кыра Коля таҥара дьиэтин оскуолатыгар наар туйгуннук үөрэммит. Ол эрээри уолчаан 10 сааһыгар дьоно эстэр-быстар аатыгар барбыттар. Саатар, ити кэмҥэ ньиэмэстэр сэриилэрэ ааҥнаан кэлбит.
Ийэлэрэ, кэргэниттэн арахсан, оҕолорун кытта тимир суол ыстаансыйата баар сиригэр – Шепетовкаҕа көһөр. Убайдара Дмитрий тимир суол депотугар үлэлии киирэр, оттон Коля буфекка үлэлээн хачыгырайар. Ийэтэ кыра уолун икки сыллаах норуодунай училищеҕа үөрэттэрэ сатыыр да, Коля айах булунар кыһалҕаттан үлэттэн ордубат. Ити курдук түөрт сыла ааһар.
1919 сыл. Украинаҕа Гражданскай сэрии үгэнэ. Шепетовкаҕа Федор Передрейчук диэн мотуруос, чып кистэлэҥинэн кэлэн, Дмитрийи кистэлэҥ үлэҕэ уһуйар. Маҥнай – ньиэмэстэри, онтон петлюровецтары утары. Ньиэмэс чособуойун өлөрөн, боробуоһу күрэтэллэр уонна эриэлсэттэн сууллан саахалланар гына оҥороллор. Кэлин кыһыл бартыһааннарга сэрии сэбин үрүҥнэр ыскылааттарыттан таһаллар.
“Ыстаал хайдах хатарыллыбыта” диэн айымньыга ол Федор Передрейчук Жухрай диэн ааттаммыт, а.э., прототип буолбут.
Оттон Николай Островскай бэйэтэ Гражданскай сэриигэ кыттыбыта дуо? 1924 сыллаахха баартыйа учуотугар турар докумуонугар сэриилэспитин туһунан туох да бэлиэ суох. Кырдьыга, 15 эрэ саастаах уолчаан С.М. Будённай Аттаах аармыйатыгар хайдах сэриилэһиэй. Арай дэҥ кэриэтэ биирдиилээн ыччаттар сэриилэспит буолуохтарын сөп.
Арамааҥҥа Павел Корчагин Хомсомуол Бүтүн Сойуустааҕы сийиэһигэр кыттар төлөннөөх лиидэр эбит буоллаҕына, Николай Островскай райкомол сэкирэтээрэ дуоһунаһыттан үрдээбэт. Хомсомуол путёвкатынан 1921 сыллаахха Киевтээҕи тимир суол техникумугар, киэһээҥҥи үөрэххэ киирэр. Ол эрээри тиф ыарыыга ыалдьан, ситэри үөрэммэт.
Дьиҥэр, баара-суоҕа 18 сааһыгар быраастар инбэлииккэ тахсан биэнсийэҕэ олор дииллэр. 22 сааһыгар балтыһахтаах нэһиилэ уйуттан сылдьар турукка киирэр, аны икки сылынан тэллэхтээх суорҕантан турбат ыарыһах буолар, эбиитин икки хараҕынан көрбөт дьылҕаламмытын билэр. Маннык туруктаннар даҕаны, норуокка тугу эмэ туһалаабыт киһи диэн санаатын ыһыктыбат.
Арамааҥҥа Павел Корчагин кыыс, таптал туһунан буолбакка, олоҕун аҥаардас өрөбөлүүссүйэ күүрээнигэр аныыр, оттон Николай Островскай тапталы күүтэр, онно дьулуһар даҕаны. 18 саастаах уол 15 саастаах Люся Беренфус диэн Бердянскайдааҕы сонотуоруй бырааһын кыыһыгар кимиэхэ да эппэтэх истиҥ тылларын анаан суруйталыыр.
1924 сыллаахха Харьков куорат балыыһатыгар буфекка үлэлиир Тося Городецкая диэн дьахтары кытта билсэр. Эдэр дьахтар, төһө да таптыырын билиннэр, Островскай миэхэ дьүөрэтэ суох диэн, бүтэһиктээх “туочука” туруорар.
1926 сыллаахха Евпаторияҕа Марта Пуринь диэн “Правда” хаһыат үлэһитин кытта билсэр, сөбүлүүр. Бу латыш дьахтар Островскайга “үчүгэй кэпсээнньит талааннааххын, ахтыы суруйарга холонуоҥ этэ” диэн сүбэлиир. “Москубаҕа оннук да гынан айаххын булунуоххун сөп, билигин дойдуга хомсомуол устуоруйатын суруйууга оннук хамсааһын саҕаланна”, – диэн олус көҕүлүүр. Элбэх араас былааны ыйар-кэрдэр.
Николай бу кэмҥэ туох эрэ биллибэт күүс киирэрин билэр: кими эмэ кытта ис сүрэҕиттэн аһыллан кэпсэттэ, илиитинэн кыратык таарыйда да, ол киһи киниэхэ ылларбытынан барар.
Ол сыл сайыныгар Новороссийскайга олорор ийэтинэн ырааҕынан аймахтара Мацюктарга тиийэр. Бу ыаллар кыргыттара Еленаны уонна Раяны кытта кэпсэтэн, бэркэ сэргэхсийэр уонна быыс булла да, хомсомуолга сылдьыбытын туһунан ахтыы суруйар идэлэнэр. Ол эрээри элбэҕи билбэт эбитин уонна сотору ончу көрбөт буоларын билэр, доруобуйата да айгыраабыта биллитэлиир.
Кытаанахтык быһаарынан, куорат бибилэтиэкэтигэр тиийэн ааҕар умсулҕаҥҥа түһэр. Күн ахсын хара сарсыардаттан ыкса киэһээҥҥэ диэри итинник дьарыктанар.
Онтон, балаҕан ыйыгар, балтыһахха тэптэрэн соһуччу баҕайы Москубаҕа айанныыр. Сүрүн сыала – Мария Пуриҥҥа тиийэн сүбэлэһии, сатанар буоллаҕына, холбоһуу. Хомойуох быатыгар, дьахтара атын киһилээх көрсөн, ымыы оҥостубут биир ыра санаата уостар. Ол эрээри Мария Николайга наадалаах элбэх киһини билиһиннэрэр.
Н.Островскай Москубаттан быһа Новороссийскайдыыр уонна били, ырааҕынан аймаҕа Рая Мацюгу кэргэн ылар. Рая Николайга суруйар үлэтигэр көмөлөһөөччү, бары наадатыгар сүүрэр-көтөр ньээҥкэ буолар. Урутаан эттэххэ, Николай Островскай өлбүтэ уон сыл ааспытын кэнниттэн хотунун сүбэтинэн Дмитрий Островскайга (кэргэнин убайыгар) эргэ тахсар.
Николай өрүһүспүт курдук, уус-уран кинигэни ааҕар. Ол курдук, көннөрү киһи сүүрбэ сыл устата ааҕан бүтэрэр кинигэтин сыл аҥаарын иһигэр ааҕан кэбиһэр.
Кэргэнниилэр инчэҕэй тирбэҕэ быстыбатынан сыккыраан олороллор. Раята, ыксаан, эрин наадата суох буолбут таҥаһын атыылыырга тиийэр. Бэйэтэ түүннэри үлэлиир.
1932 сыллаахха “Ыстаал хайдах хатарыллыбыта” арамаан бастакы чааһа элбэх тирээһинэн бэчээттэнэн тахсар. Сэбиэскэй ыччат холобур оҥостор дьоруойа ити курдук үөскүүр.
Бу кинигэни ааҕаары бибилэтиэкэлэргэ – халыҥ уочарат. Сорох суруйааччы айымньытын күүскэ кириитикэлиир эбит буоллахтарына, бу сырыыга ол төрүт суох.
1935 сыллаахха Николай Островскайы Ленин уордьанынан наҕараадалаабыттара. Онтон, 1936 сыл ахсынньы 22 күнүгэр (баара-суоҕа 32 сааһыгар), Москубаҕа Тверской уулуссаҕа баар кыбартыыратыгар сытан олоҕун түмүктээбитэ.
Туох да үөрэҕэ суох эрээри, бестселлер буолбут маннык айымньыны суруйбута таайыллыбат таабырын.
“Гражданскай сэриигэ кыттыбатах, бэйэтин олоҕун олус тупсаран суруйбут” диэн кириитикэлиир дьону өйдөөбөппүн. Сэриилэспэтин, Сойуус таһымнаах хомсомуол лиидэрэ буолбатын даҕаны, ол эрээри ыарахан ыарыыга хам ылларан сытан хас эмэ көлүөнэ киэн туттар дьоруойун айан таһаарбыта сөҕүмэр!
Суруйааччы Николай Островскай олоҕо, чахчы, үүнэр көлүөнэҕэ үйэлэргэ өспөт үтүөкэн холобур буола туруоҕа.
Геннадий ГУРЬЕВ.