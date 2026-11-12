Ытык көтөрү бултаатахха, доҕоро ол сиргэ үс сайын устата эргиллэн, элиэтээн ааһара үһү. Оччоҕо буруйдаах киһи ыччата тоҕус көлүөнэҕэ диэри иэстэбилгэ барара дииллэр.
Саха өйүгэр-санаатыгар бу итэҕэл дириҥник иҥмитин 1965 с. Үөһээ Бүлүү улууһун Маҥаас нэһилиэгэр суруллубут кэпсээн туоһулуур. “Үс сыллааҕыта Р.Ксенофонтов диэн киһи дьаҕыл Тойон кыылы өлөрбүт. Хотой этин буһаран сиэбит. Сотору кэминэн этэ барыта ириҥэ баас буолан улаханнык ыалдьыбыт уонна онтон өрүттүбэккэ өлбүт. Туох да эмп туһалаабатах. Баҕар, бааһын хотой куорсунун уматан, ол күлүнэн соттубута буоллар, үтүөрүө этэ”.
Саха итэҕэлинэн, кэрэх маһы эбэтэр иччилээх маһы кэрдибит киһи эмиэ уһун үйэлэммэт. Чурапчы улууһун Килэҥки сэлиэнньэтигэр маннык кэпсээни истибиппит: “Арай биирдэ мин кыра быраатым улаханнык ыарыйда: икки хараҕа сүүлэ иһэн, олох көрөрүттэн матта. Аҕам Акаары диэн моһуок ааттаах ойууну ыҥыран аҕалан көрүү көрдөрдө. Ойуун көмүлүөк оһох иннигэр аргынньахтаан олорон, маннык диэн тойонноото: “Эн, бу балаҕан хаһаайына, быһайын тыаҕа мас кэрдэ сылдьан биир кырдьаҕас тиити суулларбыккын. Бу мас силиһигэр аллараа иччилэр күөрт ыттара баайыллан турбут. Mac сууллубутугар бу ыт босхо баран, Орто дойдуну суптурута сүүрбүт. Ол өһүгэр дойду иччилэрэ эн маанылаах кыра уолгун ыарытыннарбыттар”.
Үөрүнэн мэнэрийии
Мэҥэ Хаҥалас улууһун Балыктаах сэлиэнньэтин олохтооҕо В.И. Скрябин маннык кэпсээн турар. “Сэрии иннинэ, мин куоракка олордохпуна, биирдэ Чурапчыттан Дьячковская Өрүүнэ диэн эмээхсин кыыһыныын кэллилэр. Киэһэ аһаан-сиэн баран, утуйуох иннинэ таһырдьа тахсан киирдилэр. Сотору буолаат, эмээхсин эмискэ мэнэрийэн ыһыллан турда.
“Бу мин, аатырбыт Бахсы Айыыта, түннүккүт анныгар сүөдэллэн турабын. Өрүүнэ эмээхсиэн, кыыһыҥ ууллан-тохтон өлүө, күтүөтүҥ атаҕа ириҥэнэн устан, этэ-сиинэ бүтэн өлүө. Эмээхсин, эн бэйэҥ Чурапчыга тахсан, хатыҥ чараҥҥа ыйанан өлүөҥ”, — дии-дии, Өрүүнэ олох кыыс оҕолуу өрө мөхсө-мөхсө үҥкүүлүүр курдук дьүһүлэннэ. Эмээхсин бэйэтин дьонун Бахсы тойонун аатыттан итинник төлкөлөөтө. Биһигини, туора дьону, туох да диэн тыыппата. Балтараа чаас кэриҥэ ити курдук кутуран өрө мөхсө сырытта. Кэлин улам мөлтөөн, көлөһүн бөҕө тахсан, арыый өйдөммүт курдук буолла уонна кыыһыгар “уокка арыылаах сиэллэ бырах” диэтэ. Ону бэйэтигэр ылан биэрбитин, алгыы-алгыы оһоххо бырахта.
Уонча сыл буолан баран сэрии буолла. Мин сэрииттэн кэлбитим кэннэ, били олорбут ыалым ол Дьячковскайдар тустарынан кэпсии тоһуйдулар. Өрүүнэ кыыһа, сэрии бастакы сылыгар тымныйан, сэллик буолан өлбүт. Күтүөтэ сэрииттэн бааһыран, атаҕын тобугун аллараа өттүнэн быстаран, кэлэн Дьокуускайга тохтоон сытан өрүскэ сөтүөлээбит. Онтон сыыстаран, атаҕа ириҥэ буолбутун барытын быспыттара сатаммакка, этэ-сиинэ барыта ириҥэ буолан өлбүт. Эмээхсин Чурапчыга олорон, бэйэтигэр тиийиммит”.
Былатыанап үөр
Үөр буолбут киһи үксүгэр олорбут сириттэн ырааппат, аймах дьонуттан арахпат, кэлэ-бара дьонун үтэн-анньан көрөр, ол сылдьан араастаан моһуоктуур, ыарыы төрдө буолар. Үөр чугаһаатаҕына, киһи мэйиитэ эргийэр, өйө туймаарар, хараҕа ирим-дьирим буолар. Бу кэмҥэ киһи бэйэтин дэҥнэниэн эбэтэр оһолго түбэһиэн сөп.
Дьиибэтэ баар — үөр буолбут киһи урут тыыннааҕар абааһы көрбүт киһитигэр чугаһаабат дииллэр. Кини, быһыыта, Орто дойдуттан бэйэтэ арахсар кыаҕа суох буолан, кыһалҕаҕа ылларан, абыратаары дьонун буулуур. Ол иһин сахалар, үөртэн төһө да куттанналлар, аһынан ол дойдуга атаара сатыыллара. Ойууну ыҥыран үөргэ үтүрүйүүгэ кыырдараллара. Ол сатамматаҕына, түктүйэ оҥорон дьиэлэригэр туталлара. Сахалар өлбүт киһи үөр буолан илэ сылдьыбатын диэн, көмөллөрүгэр үгүс элбэх сиэри-туому толороллоро. Ойууннары, удаҕаннары сэргэ куһаҕаннык өлбүт эдэр дьону ордук кичэйэн кистииллэрэ.
Маныаха сыһыаран, 30-с сыллар бүтүүлэригэр Саха сирин үрдүнэн уостан уоска киэҥник тарҕаммыг Былатыанап үөрүн туһунан кэпсээни аҕалыахха сөп. Бу кэпсээн тарҕаныыта бэйэтэ туспа номохтоох. 1920-1930-с сыллардаахха сэбиэскэй былаас ыйыытынан норуот итэҕэлин утары бэлитиичэскэй охсуһуу саҕаламмыта. Хас улуус, нэһилиэк аайы хомуньуустар көҕүлээн, өйдөрүн ситэ тута илик хомсомуол оҕолор абааһы суоҕун, ойуун сымыйатын, аҕабыт албынын саралыыр аатыран, ойуун-удаҕан көмүллүбүт уҥуоҕун урусхаллаан, таҥара дьиэлэрин уматалаан, аана суох алдьархайы, иитэ суох иэдээни төлө тарпыттара. Маннык айылааҕы көрө сылдьан, кэнэн саха эрэйдээх улахан ыктарыыга ылларбыта.
Биир өттүнэн, былыргыттан ытыктыы үөрэммит айыытын-абааһытын иһигэр тута сылдьан, бүтэйдии куттанара, атын өттүнэн, былаас дьаһайар күүһүнэн былыргы үгэс буолуохтааҕар, айыы киһитэ тутуһар сиэрэ-туома барыта кэһиллэр буолбута. Ол курдук, өлбүт киһи көмүс уҥуоҕун көтөҕөр тыыннаахтар ытык иэстэрэ.
Ити туһунан А.А. Саввин сэрии иннинэ аҕай суруйбут “Тыыннаахтарыттан өлөр тэриллэрин тэринэллэр” диэн бэлиэтээһинэ ССНК архыыбыгар уурулла сылдьар. Манна фольклорист Саха сирин улуустарыгар сылдьан, тус бэйэтэ билбит-көрбүт дьиҥ чахчыларын суруйар. Онно 30-с сыллаахха, холкуостааһын үгэнин саҕана, кырдьаҕас дьон өссө сэнэх сылдьан, хоруоптарын оҥорторон, ииннэрин хастаран, уҥуохтарын тас эргиирин туттаран кэбиһэр үгэстэммиттэр. “Бу билиҥҥи күҥҥэ-дьылга, оҕонньоттор бэйэлэрин да этиилэринэн, көрө да сырыттахха, ким да уҥуох тутар киһи суох буолан хаалыа, оччоҕо көмүллүбэккэ мээнэ сытыйа сытыахпыт диэн кутталтан”, — диэн быһаарар ааптар. “Бу саҥардыы, 1930 сылтан бэтэрээ өттүгэр, тоҕо эрэ киһи-сүөһү суох аатыран, сорох өлбүт киһи көмүллүбэккэ балай эмэ өр буолар эбит. Онуоха сорох өр да сытара баар. Холобур, Соморсун Арыылааҕа диэн сиргэ, Амма оройуонугар ыһыы саҕана өлбүт киһини оҥкучахха уган кэбиспиттэр: “Ии-чэ, ыһыы бүппүтүн кэннэ көмүллүө” диэн. Мэҥэ Хаҥалас оройуонун III Мэлдьэҕэн нэһилиэгэр биир оҕо киһи өлбүтүн (өссө хомсомуол үһү, бадаҕа) өлбүтэ өр буолбутун кэннэ көмпүттэр, “дьүдьэйэн” эрдэҕинэ. Чурапчы оройуонун Болтоҥо нэһилиэгэр бу саҥардыы, аҕыйах сыл иһигэр өлбүт дьон көмүллүбэккэ бачча хонукка уһаатылар: Дарыбыан Семенов — 9 хонук, Тыккы уола — 7, Торулуоска уола — 6, Быһый Ылдьаа ойоҕо — 12, Николай Доҕордуурап — 6 хонук. Бу бары – холкуостаах, дьадаҥы дьон. Билигин дьон үптэрэ-астара быстан хаалла. Киһини көмөргө холкуос үлэһиккэ күн биэрбэт. Онон туга да суох, оҕото-аймаҕа суох киһи көмүллэрэ кыһалҕалаах, уһуур-кэҥиир буолан турар. Бу маны көрө-көрө, кырдьаҕас дьон өлөр тэриллэрин эрдэттэн тэринэллэр. Сорох дьон, холобур, 50 саастаах Семенова Прасковья Андреевна диэн С.А. Новгородов аҕаһа билигин өлөр гына сэллик буолан ыалдьа сытан эппиттээх: "Бу окко киириэх иннинэ өлбүт киһи диэн баҕалаах сытабын. Дьон үрэх баһыгар оттуу тарҕаһан хааллахтарына, миигин көмөр ким да суох буолуо дии саныыбын", – диэн. Тыккы уола диэн сааһын тухары ыалга хамначчыт буолбут аарыма кырдьаҕас дьон оҕолоро, холкуос үлэһитэ этэ. Кини өлөн баран, көмөр киһи суох буолан, сэттэ хонукка сыппыт усталаах туоратыгар 90 саастаах ийэтэ ытыы-ытыы хоонньоһо сыппыт. Ити – ынырык суол. Дьэ, итинник кэмҥэ Былатыанап үөрүн туһунан сурах тарҕанар. Бу кэпсээни мин икки төрүт буолар матырыйаалга олоҕуран тиэрдэбин. Бастакытын А.А. Саввин 1937 с. олунньу ыйга Чурапчыга тахса сылдьан суруйбут; иккиһин мин 1980 с. Чурапчы улууһугар Сылаҥ нэһилиэгэр Уһун Күөл олохтооҕо Макаров Ф.В. диэн кырдьаҕастан истибитим. Федор Васильевич – 1908 сыллаах төрүөх, Былатыанабы кытта оҕо сылдьан бииргэ оонньообут үөлээннээҕэ киһи. Бу икки кэпсээн киһи сөҕүөн курдук биирдэр. Арай Макаров Ф.В. олохтоох киһи быһыытынан манна ахтыллар дьон ааттарын толору билэр.
Былатыанап — Платонов Алексей Егорович Чурапчы улууһун Сылаҥ нэһилиэгэр төрөөн-үөскээн улааппыт киһи. Кини оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан хомсомуолга киирбит, саҥа олох иһин охсуһуу биир актыыбынай байыаһа буолбут. 1929 с. сааһыгар уруккута улуус кулубата, Хадаар баайа М.К. Куприянов диэн киһини кытары бырааба хаайыытыгар угаллар. Куприяновы хомсомуоллар маныыллар. Ол олорон биир уол саатын ыраастаары Макаров Сүөдэр диэн доҕорун дэҥнээбит. Онуоха “бу баайы манаары доҕорбутун сиэтибит” диэн Платонов өһүөннээн, түүн Куприяновы ыҥыран таһаарар уонна аллараа күөлгэ муус ыллара үүрэр. “Сүүр” дии-дии, Платонов киһитин анньыалаабыт уонна кэнниттэн үстэ ытан, өлөрөн кэбиспит. Сэттэ кылааһы бүтэрэн баран, Мугудайга хас да сыл учууталлаабыт. 1935 сыллаахха сэтинньигэ сэллик буолан өлбүт. Бу киһини Сылаҥҥа көмпүттэр. Убайа Платонов Степан Егорович “быраатым этиттэн араарбат тэрилэ этэ” диэн, икки биилээх улахан кынчаал быһаҕы куругар баайан бииргэ көмтөрбүт. Аҕыйах күн буолан баран, арай биирдэ күнүс Өлөксөйдөрө илэ бэйэтинэн убайын аах дьиэлэригэр көтөн түспүт. Көмүллүбүт таҥаһын кэтэн, быһаҕын куругар иилинэ сылдьар үһү. Киирэн дьиэлээхтэри кытта дорооболоспут, онтон сыгынньахтанан баран: "Дэлби үлүйдүм," — диэн уокка иттибит уонна "аһатыҥ" диэбит. Дьоно хайыахтарай, киһилэрин чэйдэппиттэр. Ол олорон киһилэрэ этэр үһү: "Бу быһахпын бииргэ көмөҥҥүт, бу айылаах эрэйдэнним," — диэн. Дьоно олус куттаммыттар. Онтон ыла Былатыанап аймахтарыгар сотору-сотору биллэр буолбут, онуоха убайа аах ыксаан, дьиэлэриттэн кыс ортото атын ыалга көспүттэр.
Онтон сотору Тахаана бырабылыанньатын мунньаҕа буолбут, киһи элбэх эбит. Былатыанап киирэн кэлбит, остуолга тиийэн, быһаҕын туруору анньан баран, тыл көрдөөбүт. Дьон, куттанан, үөгүлэһээт, тахсар ааны былдьаспыттар. Өлбүтүн кэннэ, дойдутугар Сылаҥҥа киэһэ хараҥаҕа бу киһи саҥатын бэрт элбэх дьон истэр. Кини сорун-моҥун этинэн, ытаан-соҥоон, ыйа-хайа сүрдээх буолара үһү. Мугудайга, үлэлээбит сиригэр, улахан да дьон, оскуола да оҕолоро бу киһи саҥатын эмиэ элбэхтик истэллэр эбит. Итиниэхэ бэйэтэ көстүбэт үһү. Арыт түүн оскуола дьиэтигэр киирэн тыаһаан-ууһаан, оҕолору үөрэтэр курдук, кэпсээн-ипсээн барар эбит. Кини ордук бэйэтин урукку өстөөҕүн, Мугудайга нэһилиэк Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Крашенников Василий Иннокентьевиһы сордообут. Көмүллүбүтүн утаа бу киһи сыарҕалаах атынан айаннаан истэҕинэ сырсыбыт. Сэбиэт улаханнык уолуйбут, куттаммыт, суорҕаннаах тэллэххэ сытан турбут. Элбэхтэ бэйэтэ көстүбэккэ эрэ кэлэн, кырыыра-таныйара үһү. А.А. Саввин Крашенниковтан “ити кэпсииллэрэ кырдьык дуо?” диэн ыйыппытын киһитэ “кырдьык” диэн бигэргэппит. Ити курдук Былатыанап үөрэ Сылаҥ нэһилиэгин сыл курдук эрэйдээбит. Кэлин дьоно, кырдьаҕастартан сүбэлэтэн, киһилэрин хостоон таһааран быһаҕын ылбыттар. Дьэ, ол кэнниттэн биллибэт буолбут Былатыанап үөрэ.
Р.И. Бравина
“Олох уонна өлүү саха итэҕэлигэр” кинигэтиттэн, Дьокуускай, 1996.