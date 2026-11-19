Бу күннэргэ Анемподист Софронов-Алампа төрөөбүтэ 140 сылын көрсө тыл билимин дуоктара, СӨ сураайааччыларын сойууһун чилиэнэ, алампаһыт Валентина Семенова “Алампа “Үрүҥ туллуга” диэн суруйааччы ойоҕо уонна музата буолбута Евдокия Гоголева (Яковлева) туһунан кинигэтэ күн сирин көрдө. Быйыл Алампа Дуунньатын төрөөбүтэ 135 сыла бэлиэтэнэр.
Кинигэҕэ Е.К. Гоголева туһунан элбэх ахтыы, архыып матырыйаала, бибилэтиэкэ докумуона киирбит, билим чинчийиитэ таһымнаах дириҥ үлэ ыытыллыбыт.
“Кини олус уустук уонна интэриэһинэй дьылаҕалаах дьахтар. Кинигэни суруйуом иннинэ кинини кытта биир кэмҥэ олорон-үлэлээн ааспыт дьоннуун, аймахтарыныын көрсүбүтүм, ахрыыпка үлэлээбитим, үгүс докумуону көрбүтүм”, – диэн Влентина Семенова кэпсиир.
Евдокия Гоголева саха култууратын устуоруйатыгар аҥаардас Алампа тапталын эрэ курдук буолбакка, бэйэтэ айар-тутар дьоҕурдаах личность быһыытынан эмиэ киирбитэ. Кини суруйааччы уонунан хоһоонун анаабыт музата этэ. Олортон кэлин ырыа буолан күн бүгүҥҥэ диэри ылланар “Үрүҥ туллук эрэ мөлбөстүүр” хоһоон баар.
Е.К. Гоголева саха тыйаатырдыы ускуустубата сайдыытыгар кылаатын киллэрсибит, олоҕун 49 сылын сыанаҕа анаабыт бэлиэ дьахтар, биллэр артыыс буолар. Даҕатан эттэххэ, кини дьахталларга саахымакка өрөспүүбүлүкэ бастакы чөмпүйүөнэ, дэгиттэр талааннаах ураты киһи.
Кыым.ру