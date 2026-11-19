ХИФУ омук тылыгар институтун төрдүс кууруһун устудьуона Виктория Коротова Уһук Илин уонна Илин Сибиир үрдүк үөрэҕин кыһаларын ортотугар ыытыллыбыт дьоппуон тылын билии ХХХ куонкуруһугар иккис миэстэ буолла. Үбүлүөйдээх тэрээһин Сахалиҥҥа ыытыллыбыт.
Виктория куонкуруска дьоппуоннуу дьоппуон тылын үөрэтэригэр туох уустуктары көрсүбүтүн, тыл харгыстарын хайдах туораабытын, Д.Коркин турнирыгар дьоппуон сүүмэрдэммит хамаандатыгар тылбаасчытынан үлэлээбитин туһунан “Биир эрэ хардыы” диэн дакылаатыгар кэпсээбит.
“Бары улахан саҕалааһын биир кыра атылтан саҕаланар. “Идеальнай” түгэн үүнэрин күүтэр, тугу эрэ сыыһыахпыт диэн куттанар табыллыбыт. Саамай сүрүнэ киһи быһаарыныан эрэ наада. Сороҕор оннук саҕаламмыт дьыала бүтүн олоҕу уларытар”, – диир дьоппуоннуу билэр устудьуон В.Коротова.
Кэлин Виктория идэтин баһылаан исписэлиис буоллаҕына, дьоппуон тылын кытта сибээстээх норуоттар икки ардынарынааҕы эйгэҕэ үлэлиэн баҕарар. Эдэр киһи баҕа санаата туоларыгар, ситиһиини баҕарабыт.