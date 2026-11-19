Былыр даҕаны, быйыл даҕаны саха киһитэ хос ааттаспатаҕына, туга эрэ тиийбэт курдук буолар. “Оо, бу киһи аатыҥ да элбэҕэ, абааһы да булан сиэ суох” диэн буолар.
Бүгүн кэпсиир дьонум, судургутук эттэххэ, Доромоон уонна Курбаан диэннэр. Кыһыны-сайыны аахсыбакка, дьиэлэриттэн-уоттарыттан ыйы-ыйдаан тэлэһийэ сыдьан үлэлиир дьон. Сылгыһыттар.
Арыый саастааҕа – Доромоон. Түөрт уончатыгар чугаһаан эрэр, ол эрээри баччааҥҥа диэри ойохтоно илик киһи. Наар үлэни өрө тутан сылдьар. Доромоон оскуоланы бүтэрэн, аармыйаҕа сулууспалаан кэлиэҕиттэн сопхуос атах-бытах үлэтигэр сылдьан баран, кэлин сылгыһыттаабыта. Билигин уопутурбут, үчүгэй үлэһит ахсааныгар киирэ сылдьар. Уһун хара баттахтаах, бэрт боччумнаах көрүҥнээх, өйдөөҕүмсүйдэҕинэ, олорон эрэ барыны-бары ыатаран куолулуурун сөбүлүүр. Бөппүрүөскэтин ытырбытынан сылдьар буор табахсыт.
Курбаан аҕыс кылаас кэнниттэн СПТУга саһыл иитээччи үөрэҕин бүтэрэн баран, саҥардыы үлэлээн иһэн сөбүлээбэккэ, тылланан сылгыһыттыы тахсыбыта. Сопхуос салалтата оҕо киһи диэбэккэ, ыраах сылгы учаастагар кыстаппыта. Уоһугар уоһаҕа ситэ куура илик да буоллар, Курбаан атын үөлээннээхтэрин курдук кыҥкыйдаабакка бэркэ үлэлээбитэ. Онон биригэдьиирэ уолтан үчүгэй үлэһит тахсыыһы диэн күлүгэр имнэнэрэ.
Оччолорго сопхуос сылгыһыттара сайынын сылгыларыгар диэн оттуу тахсаллара. Ол дьыл Курбааннаах Доромоон бөһүөлэктэн уонтан тахса көстөөх учаастакка иккиэйэҕин сайылаабыттара.
* * *
Биир сарсыарда халлаан саҥа сырдаан эрдэҕинэ, Курбаан туох эрэ дьикти түүлү түһээн, дэлби тиритэн, куттанан, айаҕа кууран, утатан уһугунна. Аргыый аҕай сыбдыйан тиийэн, чаанньыктан сойбут ууну иһэн, утаҕын ханнаран баран, оронугар тиийэн, табаҕын уматтан сытан түүлүн эргитэ санаата.
“Тугун дьиктитэй? Икки киһини быһаҕынан кэйгэллээн кэбистэ эбээт! Өссө онно сөп буолбакка, хол-буут араартаатаҕа үһү. Хайдаҕын да иһин, туох эрэ дьикти, иһэ истээх түүл быһыылаах. 17 сааспын туолуохпар диэри быһахтанан дьону куттуохтааҕар буолуох, дьөрү иирсибит-охсуспут да суоҕа. Оттон түүлбэр дьон тыыныгар турдаҕым үһү”.
Курбаан ити курдук эргитэн санаан баран, табахтаан бүтэн, наадатыгар таһырдьа тахсан иһэн үүтээниттэн түөрт уонча хаамыылаах сиргэ турар гарааһын диэки көрбүтэ — биир эһэ кини диэки көрөн, быар куустан ыадаллан олорор. Уол уһуну-киэҥи толкуйдуу барбакка, үүтээнигэр ойон киирэн 16-лаах саатыгар биир сүнньүөҕү ииттээт, бэрт чэпчэкитик төттөрү таһырдьа ыстанар. Тахсыбыта, эһэтэ олорбут сириттэн харыс даҕаны халбарыйбакка, кини диэки хайыһан, түөрт атах буолан турар эбит. Уол көрдүм эрэ, көрбөтүм эрэ диэбиттии, эһэтин харынньытын кыҥаабыта буолаат, саатын элбэрээгин төлө тардан кэбиһэр. Саа тыаһа сарсыардааҥҥы чуумпуга өрө хабылла түһэр. Кыыла “һөөх” диэт, гараас аһаҕас турар аанынан иһирдьэ мэлис гынан хаалар.
Курбаан сыыстым дуу диэн, төттөрү киириэхтии дугдуҥнаан эрдэҕинэ, үүтээн иһигэр тугу да билбэккэ утуйа сыппыт ыттар, саа тыаһын истэн, иччилэрин түҥнэри көтө сыһан, ойон тахсаллар. Онтон сыт ылан хантаарыҥнаһаат, арҕастарын түүтүн туруоран гараас диэки ыстаналлар.
Доромоон эмиэ саа тыаһыттан уһуктар уонна ыттара тугу эрэ хадьыктаһар саҥаларын истэн таҥаһын да таҥныбакка, харабыынын харбаат, таһырдьа ойор.
Тахсыбыта, Курбаана саатын кыбыммытынан гараас диэки көрөн турар эбит. Ситэри уһукта илик, уутугар аҥаарыйа сылдьар Доромоон кыттыгаһыгар кыыһырбыттыы күргүйдүүр:
— Хайа, нохоо, тугу ыттыҥ?!
— Доор, гараас иннигэр мээппистэ олороро дии. Ону төбөҕө кыҥаан ыппытым да, гараас иһигэр киирэн хаалла дии, — диир уола.
Ыттар ырдьыгынаһаллара, өлөн эрэр кыыл сэниэтэ суох орулааһына Доромоон уутун букатын уйгуурдар.
— Хайа, нохоо, Курбаан, муомалыыллар эбит буолбат дуо? Өлөн эрэр быһыылаах. Сэрэххэ, саабытын ииттэн баран, киирэн көрүөх, — диэбит Доромоон үөрбүт быһыынан.
Сааларын ытардыы иннилэригэр тутан иһирдьэ киирбиттэрэ, ыттара хайыы үйэ өлөн хаалбыт эһэни тардыалаһа сылдьаллар эбит. Курбааннаах Доромоон бултуйбут дьон быһыытынан бултарын үрдүгэр олорон, табахтыы түһэн баран, үөрэ-көтө буолары-буолбаты кэпсэтэ-кэпсэтэ астаан кэбиспиттэр.
* * *
Уолаттар сибиэһэй булт этинэн-иһинэн сэйбэрэҥнээн, топпут дьон быһыытынан сыта түһэн, бүөрдэрин сыалаан баран, сүрэҕэлдьии-сүрэҕэлдьии отторугар хойут барбыттар. Арай истэрэ ыларынан тото аһаабыт ыттар аатыгар эрэ күлүк курдук батыһан иһэннэр, арҕастарын түүтүн адаарыппытынан, гараас кэннин диэки сырсыбыттар. Утаакы буолбат, эмиэ ырдьыгыныы-ырдьыгыныы тугу эрэ муомалыыр саҥалара иһиллэр.
Курбааннаах Доромоон соһуйан, сирэй-сирэйдэрин көрсөллөр, санныларыттан сааларын хаба тардан ылаат, оргууй үөмэн киирэн көрбүттэрэ, ыттара өлөн көһүйбүтэ ырааппыт эһэни сосуһа аҕай сылдьаллар эбит. Оччолооҕу көрөн баран туруохтара дуо, быһахтарын хостоон, сүлбүтүнэн киирэн бараллар.
— Курбаан, ити хайдах икки мээппиикэни биирдэ ытан кэбистиҥ? Эчи, куттамматыҥ даҕаны бэрт эбит. Арай сыыһа ытан бааһырдыбыт буол? – диэн Доромоон уолтан ыйытар.
— Доор, мин көрдөхпүнэ, соҕотох этэ ээ. Төбөҕө кыҥаан ытарбын кытта гараас иһигэр киирэн хаалбыта дии. Иккилэрэ эрэ буолуо дии санаабатаҕым.
— Көр эрэ, бу — төбөҕө ыппытым диигин даҕаны сааҥ умса тэбэн, сүнньүөҕүҥ арыый да туора соҕус сура түһэн, курдары көтөн тахсыбыт. Икки илии курдук туора барбыта буоллар, өрөһөтүн алдьаппакка, холун эрэ таарыйан кыратык бааһырдыах эбиккин. Дьэ, оччоҕуна иэдээн. Бу түөрт уонча хаамыылаах сири киһилиэ дуо, үстэ-түөртэ эрэ ойон кэлэн саба баттыах эбит. Оччоҕуна, этэллэринии, арбаҕастаах да абыраабата, бытырыыстаах даҕаны быыһаабата диэн илэ кэлэр. Куттамматах буолаҥҥын уонна илииҥ салҕалаабакка өлөр, тыын сиригэр таппыккын. Ол иһин куһаҕаннатан, гараас иһигэр сүүрэн киирээт, ити аҥайан көстөр түннүгүнэн ыстанан гараастан тахсыбыт. Сүрэҕэ тэбэрин тухары сүүрэн, улаханнык мөлтөөн, манна кэлэн охтубут. Арааһа, эккирэтэн кэлиэхтэрэ диэн, кэтэһэ сытан өбүгэлэригэр аттанаахтаабыт. Ол иһин ити икки илин атаҕын сыҥааҕын анныгар уурунан сытан өлбүт.
— Ол тоҕо биһиги кэлиэхтээх сирбит диэки хайыһа сытан өлөрүй?
— Адьырҕа кыыл хаһан баҕарар өстөөҕүн бүтэһик тыынынан да буоллар, анныгар баттаан баран өлөр дьүккүөрдээх буолар. Көр эрэ, сүнньүөҕүҥ манан курдары көтөн тахсан гараас иһигэр тыаһырҕаан утары көрөн турар иккис эһэни эмиэ уолугун үүтүнэн түһэр. Курдары тэбиэҕин самаҕын туорайыттан иҥнэр. Онтон кыыл бастакы эһэни батыһан сүүрээри күүскэ тирэммитигэр, самаҕа ыйааһынын уйбакка хайа ыстанан, кэлин өттүн кыаммакка иһинэн сынар. Ол сырыттаҕына, ыттар үрдүгэр түһэн, хамнатан иһигэр хаана куду баран өлөр.
— Отой көрөн олорор курдук кэпсээтиҥ дии, доҕоор. Мин сүнньүөх итиччэ күүстээх буолуо дии санаабат этим.
— Бу да киһи! Оннооҕор хаппыт мутугунан быраҕан мурукуну өлөрөҕүн дии. Оттон ити саа, доҕоор, төһөлөөх тэбэрэ буолуой? – Доромоон чыпчырынан кэбистэ.
Уолаттар Байанай барахсан киһи аайы өлүүлээбэтин, бэрсибэтин астыы сылдьан тото кэпсэттэллэр. Доромоон эдэр уолга булт абылаҥын, билэр чулуу булчуттарын туһунан кэпсиир. Ол быыһыгар үөннээх хараҕынан көрө-көрө:
— Курбаан, сорох булчуттар улахан кыылы бултуохтарын иннинэ түүллэригэр дьахтары кытта хоонньоһоллор үһү. Эн обургу, бэрдин бэрт, икки нуучча кыыһын кытары хоонньостуҥ ини?
— Суох, арай түһээн икки билбэт киһибин быһаҕынан анньан өлөрбүтүм.
— Дьэ, нохоо, отой сирэйинэн түһүүр эбиккин. Түүлгэ киһини өлөрөр эһэ бултааһынын сүрэ диэн оҕонньоттор кэпсээччилэр. Хайдаҕын даҕаны иһин, истэр тухары биир ытыынан икки мээппистэни өлөрбүт баарын билбэппин. Буолаары буолан, 16-лаах эргэ саанан. Ама да сүнньүөҕүн иһин!
Курбаан, дьоҥҥо кэпсии сылдьаайаҕын. Итэҕэйбэккэ, күлүү гынан бүтэриэхтэрэ. Бэл, мин билигин даҕаны соччо итэҕэйбэккэ олорор курдукпун. Оо, Байанай барахсан биэрдэҕинэ биэрэр, бэристэҕинэ бэрсэр да буолар эбит, — диэтэ Доромоон эдэр кыттыгаһын диэки сөхпүттүү көрө-көрө.
Родион Саввинов-Көҕүллээх.
Куттаспыттар
Амма уҥуор да, бэтэрээ өттүгэр да сиргэ-уокка сылдьан мөөмүчүгү көрсөр сонун буолбатах. Ол көрүстэххэ, сай ортото эбэтэр күһүн буоллаҕына, кыһанымыахха да сөп. Улаханнык кэпсэттэххэ, күлбүтэ-салбыта буоллахха, биитэр соруйан тыаһы-ууһу таһаардахха, тот кыыл бэйэтэ дьалты хаамар.
Арай биир сайын, кус оҕото саҥардыы көтөр буолбутун кэннэ, иккиэ буолан балыктыы, кус оҕолуу диэн сиргэ таҕыстыбыт.
Сирбитигэр сарсыарда эрдэ тиийэн илимнээн, күнүһүн спининнээн, балачча балыгы ылан тууһаан баран, киэһээ чэй кэннэ уһун синньигэс хойуу оттоох элгээн баарыгар кустуу диэн бардыбыт. Абаҕабыт кэпсээнинэн, ол элгээҥҥэ көҕөн, ардыгар көҕүллээх (умсаах) сарыыр. Онон үүрсэн, тоһуйсан көрүөхтээхпит.
Тиийэн, хайабыт маныы хааларын, хайабыт ууну кэһэ сылдьан ыппакка эрэ куһу үүрэрин тарбахтастыбыт. Мин кыайаммын, маныы хааллым. Оттон киһим үөһэнэн, тыа кэтэҕинэн эргийэн, элгээн илин баһынан мин диэки кэлиэхтээх.
Элгээн баһынааҕы көлүкэҕэ киирэн, оннубун-тойбун булунан олорорум саҕана күммүт киирэн, күлүк сир боруоран барда. Ханна эрэ көҕөн саҥата киһи санаатын көтөҕөрдүү, кус баар дэттэрэн мээтиргээтэ. Мин иһийиэхпинэн иһийэн олордум.
Арай, соһуйуом иһин, сотору буолаат, киһим ойоҕоспунан ууну кэһэн батыччахтаан иһэрэ субу иһилиннэ. Дьиҥэр, сыыспат буоллахпына, киһим кырата сүүрбэччэ мүнүүтэнэн кэлиэхтээҕэ эбээт. Оттон кини номнуо кэлэ оҕуста. Бэл, аҕылыыра иһиллэр.
Мин «киһим сүрэҕэлдьээн, элгээни барытын хаампакка ортотунан быстаҕа, бэйэм барбакка» дии санаан, дэлби кыһыйдым уонна тыаһа адьас субу кэлбитин кэннэ “доор, тугу сүрэҕэлдьии сылдьаҕын?!” диэбитинэн туран иһэн көрбүтүм — атын күтүр кэлэн турар эбит. Соһуйбутум бэрдиттэн сүрэҕим айахпынан тахсан бара сыста, хайдах часкыйбыппын бэйэм да билбэккэ хааллым. Ол эрээри миигиннээҕэр ордук мөөмүчүгүм куттанна быһыылаах. Куһаҕан баҕайытык “һөөх” диэбитинэн тиэрэ таһылла түстэ да, тугу эрэ булумахтанаат, буута быстарынан тыа диэки куотта. Мин “Куолаа-ыа!” дии-дии кытылы былдьастым.
Хата, кыылым тахсан сүүрэ турда. Тот буолан дуу, куттаммыта бэрдиттэн дуу, ыраахха диэри барда, дьээбэлэспэтэ. Онон Куолабын көрсөн, ситэ кустаабакка үүтээммитин хатанан хоноот, сарсыныгар күнүс кустаан баран, дьиэбитигэр этэҥҥэ киирбиппит.
Семен.К., Амма.