Тохсуон бары ойууттар эбит. Төһө сүөһүлээхтэрэ-астаахтара биллибэт. Хаһа эр киһи, хаһа дьахтар, хаһа оҕо буолара эмиэ биллибэт. Ойууттар уоспа ыарыы иһэрин эрдэттэн билбиттэр. Эмэҕи арчылаан атыыр оҕус оҥорон баран хотоҥҥо баайан бэлэмнээбиттэр. Кыра кыыстарыгар (кэлин Ыыннаах иччитэ диэн ааттаммыта): “Бу быаны кытаатан күүскэ тут. Уоспа ыарыытын оҕуһа кэллэҕинэ, сөрүү тутан баран ыытаар” диэн соруйбуттар уонна бэйэлэрэ саһан хаалбыттар. Уоспа ыарыы оҕуһа кэлиитигэр ойууттар эмэх оҕустара улаатан-улаатан хотону хайа киэптээбит. Онтон куттанан кыыс барахсан быатын кыайан сөрөөбөтөх, оҕуһун состорбутунан ыытан кэбиспит. Оҕустар мөҕүрэһэ-мөҕүрэһэ харсыбыттар. Күөлгэ киирэн биир арыыны тимирдэн кэбиспиттэр. Быа соһуулаах ойууттар эмэх оҕустара кыаттарбыт. Ойууттар улаханнык ыалдьыбыттар, сорохторо өлбүттэр. Кыыс быаны ыыппатаҕа буоллар, ойууттар оҕустара кыайыахтааҕа эбитэ үһү.