Имэҥ
Саха биир саамай умсугутуулаах бырааһынньыга – ыһыах. Ама, ким мөккүспүт үһү. Ону баара, кэнникинэн «ыам ыйыттан саҕалаан инньэ атырдьах ыйын ортотугар диэри – ыһыах да ыһыах» диэн сэмэлиир-сэтэриир буоллулар. Бу дьон этэллэринэн, саха наар көрү-нары батар, үлэ-хара диэҥҥэ үлүмнэспэт, быһата, күөх көппө илэ бэйэтинэн сылдьар үһү. Этэр эттэҕинэ, кырдьык даҕаны, диэххэ айылаах: саамай ньиргиэрдээх тэрээһиммит – Ыһыах, Дыгын Оонньуута, Манчаары Оонньуута, Норуот спортивнай оонньуута, араас спартакиада, чөмпүйэнээт, чэ, ити курдук испииһэк субуллан бара турар.
Манна туох куһаҕан баарын Хаппытыан сатаан өйдөөбөт. Ити барыта – бырааһынньык, ол аата үөрүү-көтүү. Оттон дьон-сэргэ үөрэр-көтөр буолла да, ДЬОЛ буолбакка тугуй?! Үгүс киһи кытайдары холобурдаан утары туруорар: дьэ, көрүҥ, кытай хайдах курдук үлэлиирий, хараҕын хайа тардаат да, бааһынаҕа күнү-күннээн сиһин көннөрбөккө бөкчөҥнүүр, сынньанан ылар өй диэн төрүт суох барахсана үһү. Ол иһин даҕаны аан дойдуга экэниэмикэтинэн, олоҕо-дьаһаҕа бастыҥынан инники күөрэс гыннаҕа диэн ытаһа саайаллар.
Былыр, 60-с сыллар ортолоругар, Суоппар Ньукулай, 1945 сыллаахха аармыйаҕа Сахалин эргин 7 сыл сулууспалаан, кэлин бэтэрээн аатырбыт таайа, күнүскү омурҕаҥҥа итии чэйин сыпсырыйа-сыпсырыйа этэр буолара: «Ыы, пахайкааммын даа, кытай хаһан өнүйүө буоллаҕай, дьиэлэрэ-уоттара самнархайа, чанчарыктара, дьадаҥыларын оҕоккото», – диэн. Тэҥнээбит да омуктара баар ээ: кытай, дьоппуон буолан түһэн.
Ыһыахтыыр үчүгэй бөҕө буолаахтаатаҕа. Ил Дархаммыт да хайаахтыай, норуотун санаатын көтөҕүөн наада эбээт! Маннык далааһыннаах тэрээһиннэргэ күннээҕи кыһалҕа да умнуллар, туох эмэ ыар санаа түүннэри аалар да буоллаҕына, кэм мүлүрүйэр буоллаҕа дии. Үйэ уларыйда, урукку курдук үүт ыама бачча-оччо, от-сиилэс былаана эҥин диэн өрөпөөннөнөр уурайбыта быданнаата. Оттон үөгүлүүр үптээх бырамыысыланнас баараҕай тэрилтэтэ олоччу атыыламмыта, өрөспүүбүлүкэ ону бас билбэт. Дьиҥэ, урут да оннук этэ. Арай үрдүк түрүбүүнэттэн этэллэрэ оччо сир баайдаахпыт, көмүстээхпит, алмаастаахпыт диэн. Билигин аны сирбит-уоппут, уубут-күөлбүт да бэйэбит бас билиибит буолара саадьаҕай буолан турар. Хайа да диэки хайыс – наар хааччах, бобуу-түүрэй, ол – сатаммат, бу – сатаммат.
Былыр, сопхуос баар эрдэҕинэ, киһи барыта үлэлээҕэ, үлэтэ суох күүлэй тэбэ сылдьар киһи төрүт суоҕа. Ыанньыксыт саамай элбэх хамнастааҕа, чиэс-бочуот бөҕөтө: кыраныысса таһыгар күүлэйдииргэ путевка диэн, араас пуонда диэн. Тырахтарыыс да ботуччу аахсара, оттон Хаппытыан курдук куруусчут кини биэтэһигэр олорсон үс мөһөөх кэриҥэ хамнастара пахай этэ дуо?! Аҕыйах сиэрдийэ оҕото кэрдэн баран, биригэдьииргэ «оччо биэрэстэлээх сиргэ сатыы тиийэн кэртим, бачча миэтэрэлээх сиргэ тастым, үс өттүн кылбаччы суллаатым, мутукпун хомуйдум, тыраахтарга тиэйсэн, пиэрмэ таһыгар сүөкээтим» диэн нэрээт суруйтардаҕына, киһи мыыммат хамнаһа буола түһэрэ. Билигин сопхуос кэлииһи дуу, туох эмэ хамнастаах аанньа үлэ баар буолсу дуу – мэлигир. Дьэ уонна «куорат бырадьаагата, ордук аптабаксаал түөлбэтэ, дьэҥкэччи саха буолла» диибит. Түптээх үлэ суоҕун кэннэ аанньарыахтара дуо?!
Онон ыһыах барахсан төһө баҕарар уһаатын, баҕар, сылы супту да буоллун. Инчэҕэй тирбэҕэ быстан биэрбэт, хайдах эмэ олороо инибит диэн санаа Хаппытыан төбөтүгэр өтөр-өтөр көөнньөн кэлэрэ. ¤ы, хата, ыһыах диэбиккэ дылы, кырдьаҕаһыҥ бэрт өрдөөҕүнү санаан кэллэ.
* * *
70-с сыллар саҥаларыгар Хаппытыан Уркуускай уобалас тыатыгар стройбакка сулууспалаабыта. Аармыйаҕа 1969 сыллаахха ыҥырыллан, 1971 сыл сааһыгар хайыы үйэ диэмбэл аатыран, сэтинньигэ дойдулуохтаах киһи сылдьара. Оруобуна ити саҕана саҥа пуорма киирэн эрэр буолан, ким төһө сатыырынан хайдах эмэ гынан сонун соҕустук көстөөрү, арааһы бары толкуйдаан, пуорма булунар кэмэ этэ. Хаппытыан үрдүк үөрэх кэнниттэн икки сыл сулууспалаан, субу бараары сылдьар биир лейтенантан 15 солкуобайга түһэрсэн «пш» (полушерсть) көстүүмү уурунан сылдьара.
«Сай устата баттахпыт өссө үчүгэйдик үүннүн» диэн, оруота үксэ күлтүччү кырыйтаран баран, эбиитин өссө бириэйдэтэн кэбиспитэ биир кэм килэҥнэс үлүгэрэ. Арай, тоҕо эбитэ буолла, уон саха баарыттан Хаппытыан эрэ кырыйтарбатаҕа. Силэпсиэп Туола, сытыы уһуктаах харандааһынан барбах бэлиэтии тардан кэбиспит курдук харахтаах хоту оройуон уола, бириэйдэтэн кэбиспитэ, гулуобус курдук төп-төгүрүк төбөлөнөн тахсыбыта. Ленинскэй хоско киирэн пилоткатын уһуллаҕына, күн уота кытта тэйэр курдуга, инньэ гынан хос иһэ сырдаабыкка, бэл, сылыйбыкка дылы буолара.
Бүтүн батальон үрдүнэн 10 саха биир оруотаҕа баара. Түөрт уол – хоту, атыттар киин оройуон этилэр. Балартан Бохуомап Болуодьа сири-дойдуну кэрийбит (Пеледуйга өрүс училищетын бүтэрбит матарыыс дуу, мэхээнньик дуу) уонна арыый саастаахтара буолан, түгэн көстүбүтүгэр Холмушино бөһүөлэк киэһээҥҥи оскуолатын 11 кылааһыгар «дьып» гынан хаалбыта. Инньэ гынан «бүгүн үөрэнэр күнүм» диэтэ да, сулууспаттан босхолонон хаалара. Оруота хамандыыра хапытаан Заремба «Пахомов киэһээҥҥи оскуоланы бүтэрэн, тутуу байыаннай училищетыгар киирдэҕинэ, миэнэ эрэ буолбакка, бүтүн батальон аптарытыата үрдүө» диэн санаалааҕа, онтун аһаҕастык этэрэ, онон Болуодьа обургу «чээ оҕо» кэриэтэ талбытынан сылдьара. Нууччалыы да иҥнигэһэ суох саҥарар буолан, хамандыырдар холобур туттар саллааттара этэ.
Биирдэ «ноколор, ыһыах кэмэ кэллэ дии, мустан бырааһынньыктаабаппыт дуо?» диэн соһуталаабыта. «Кырдьык даҕаны» диэбиттии, уолаттар эргим-ургум көрсүбүттэрэ. Болдьообут курдук, ыйдааҕы «хамнастарын» – 3 солк 80 харчыны – күн бэҕэһээ ылбыттара. Ити боппуруоска төһө өр төбөлөрүн сынньыахтарын ким билиэй, Бохуомап обургу өй укпатаҕа буоллар. «Холмушиноҕа Бодойбо диэкиттэн төрүттээх матымаатыка учуутала дьахтар баар, өссө эһэтэ уу саха үһү» диэн уокка арыыны кутан биэрбитэ. «Баччааҥҥа диэри тугу кистии сылдьыбыт хара сордооҕуй?!» диэн Хаппытыан ордук абаккарбыта. Уолаттар кыыс-дьахтар чааһыгар кинини адьас «исписэлиис» курдук саныыллара, биирдэ эмэ имэҥ-дьалыҥ туһунан кэпсэтии күөдьүйдэҕинэ, Хаппытыан кэпсээнэ-ипсээнэ, араас дьүһүйүүтэ курданартан үөһэ тахсыбат этэ.
Ыһыахтыыр былааны биир санаанан өйөөбүттэрэ, онон Болуодьалаах Хаппытыан Холмушино дэриэбинэҕэ тиийэн Эльза Христофоровнаны (Болуодьаны киэһээҥҥи оскуолаҕа үөрэппит матымаатыка учуутала) кытта кэпсэтэр сорудахтаммыттара.
Дэриэбинэ чаастан эрэ ордук хаамыылаах сиргэ – Белая өрүс кытылыгар турара. Куһаҕана диэн, байыаннай городуокка таабырдана сытар ПВО чааһын ботурууллара, этэргэ дылы, адьас сөмүйэлэрин уга сытар сирдэрэ этэ. Бэс, хатыҥ булкаастаах сэндэҥэ тыаҕа кирийэ сытан, самоволкаһыттар маҕаһыын диэки өрөҥкөлөһөн иһэллэрин бүнүөкүлүнэн тэһэ көрөн ылаллара уонна хас да өттүнэн күөйэн, тараччы тутан ылаллара. Хаппытыаннаах дьоллоругар, ол күн ботуруул биллибэтэҕэ, онон иҥнэри күрүөлээх, оппуохата суураллан бүтэн эрэр, самнайан хаалбыт эргии-эргэ балаҕаҥҥа дьырыгылдьыһан тиийбиттэрэ.
Кубаҕай сирэйдээх, хараҥа баттахтаах отутун лаппа ааспыт дьахтар Болуодьаны билэр буолан, үөрэ көрсүбүтэ, Хаппытыаҥҥа илиитин уунан «Эльза Христофоровнабын» диэн билсибитэ. Эмискэ дьиэ иһиттэн хаһаайкаҕа майгынныыр ис киирбэх дьүһүннээх биир кыыс тахсан кэлбитэ. Уолаттар бараллаалара дуу, биир-икки сыл аҕа дуу быһыылааҕа. Чараас халаат сыыстаах, онто анаан оҥорбут курдук, аллараа тимэҕэ туллан хаалбыт. Хардыылаатаҕына, үп-үрүҥ буута кылбаһыс гынар. Бу – Уркуускайга устудьуоннуур Христина диэн балта каникулугар сайылыы кэлбит эбит.
Дьиэлээхтэр уолаттар ыһыахтыыр былааннарын бэркэ сөбүлүү иһиттилэр уонна тугу-тугу астыахтаахтарын сүбэлэстилэр. Дьыаланы уһаппакка, Хаппытыан сатыыр киһи быһыытынан, быырпах оҥорооччу буолла. Молдьуруонай биэдэрэҕэ икки бытыылка кэпиири сылаас ууга былаата, биир «сгущенканы» кытта үс курууска мэлии саахары кутта, түргэнник көөнньөрүгэр икки улахан ньуоска доруоһаны табыгынатта. Итини оҥоруор диэри Болуодьа бэрт судургутук ытыкка майгынныыр тэрили баар гынна. Дьэ уонна хаһаайкалар көрөн турдахтарына, эр-биир ытыйан кууһурҕаппыттара.
* * *
Өрөбүлгэ хаһаарымаҕа ким тугу гынара – көҥүлэ. Диэмбэллэнэр дьоҥҥо ким кыһаллыай. Ол иһин сайынын баҕас талбыттарынан сылдьаллар: биир эмэ киһи сокуоннайдык увольнение ылан Уркуускайдыыр, оттон үксүлэрэ чугастааҕы дэриэбинэлэргэ дугуйданаллар, арай саамай көнөлөрө аһылыктарын быыһыгар өрүскэ тиийэн чомполонор биитэр тыаҕа, ким да хараҕа хатаммат сиригэр, күҥҥэ сыламныыр, уҥуоҕа ууллуор диэри утуйар.
Уолаттар, били, «хамнастарын» сыыһыгар батальоннарын лабааһыттан (дьоҕус лааппытыттан) кэмпиэт, бирээнньик, лүмэнээт ылан Холмушиноҕа этэҥҥэ тиийбиттэрэ. Эльза балтын кытта чараас суортугунан эрэ тахсан көрсүбүттэрэ уонна дэриэбинэттэн тэйиччи барыаҕыҥ диэн этии киллэрбиттэрэ. Кырдьык, кыараҕас тиэргэҥҥэ уонтан тахса киһи адаарыҥнаһара олуонатык көстүүһү, онон ыраата соҕус бараллара наада эбит.
Маҥнай утаа кыбыстыах-симиттиэх курдук буолан иһэн, бары даҕаны күлэн-үөрэн, кэпсэтэн-ипсэтэн барбыттара. Хаппытыан эрэ баттахтааҕын көрөн, Эльзалаах Христина «хамандыырдара бу сылдьар» диэн бигэ санаалаах быһыылаахтара. Туох баар боппуруоһу Хаппытыан быһаарар курдук көстүбүтэ.
Нууччалыы төһө да ыраастык саҥарбатар, биһиги киһибит уҥа-хаҥас түһэрсэн иһэринэн маладьыас этэ. Били, биэдэрэҕэ көйөрбүт быырпахтара балай эмэ кыраадыстаммыт быһыылааҕа: биирдии чоҥооҕу иһээт, бары даҕаны чуохай-иэхэй буола түспүттэрэ. Оһуокай түһүлгэтин эмиэ Хаппытыан төрүттээбитэ. Эльзалаах Христина икки өттүгэр киирэн үөмэр-чүөмэр үктэнэн, хаамсыбытынан барбыттара. Дьырылас куоластаахтара Сахаарап Барыыс, төһө да табалаах кыраайтан сырыттар, түһэрсэн испитэ, оттон дайды ыччаттара Нуобукап Бүөккэни кытта Суркуоп Онотуолуй, сүргэлэрэ көтөҕүллүбүччэ, сыыһа-сөп диэбэккэ үтүктээччи буолбуттара.
Хапсаҕайга Болуодьа тулуталаабатаҕа, атах оонньуутугар Уйбааннаах Дьөгүөр күннээбиттэрэ. Мас тардыһыытыгар Атылааһап Сэмэни кытта Кырбаһааҥкын Дьууруй кыайбыттара. Успуорт күрэхтэһиилэрин Силэпсиэп Туола хараҕын симириктэтэн ыла-ыла мөккүһүннэрбэт гына судьуйалаабыта.
Манан эрэ бүппэтэхтэрэ: кытылтан отучча хаамыылаах арыыга харбаан туоруохха диэн буолбута. Ол туораан иһэн, Силэпсиэп иҥиирэ тардан, өлөр саҥата тахсыбыта. Бары да ыксаабыттара. Хата, Болуодьа мотуруос ким-хайа иннинэ харбаан кэлэн, бэлиэр тимирэн эрэр табаарыһын кытылга соһон таһаарбыта. Табаарыспыт өлө сыста диэн ким да өйүгэр оҕустарбатаҕа, хата, хойуу харас (черемуха) быыһыгар астыныахтарыгар диэри сасыһа оонньообуттара.
47 сыллааҕыта ити курдук ыһыахтаан турардаахтар. Ол саҕана «ыһыах диэн хайаан да күрэхтэһиилээх, оһуокайдаах буолар» диэн санаа баһыйара. Эльзалаах Христина өбүгэлэрин оонньууларын барбах да билэн ылбыттарыттан улаханнык үөрбүттэрэ. Эдэр дьахтар Эльза Христофоровна оччолорго тугу санаабытын ким билиэй. Оттон Хаппытыан, билиҥҥитэ эбитэ буоллар, ол «ыһыаҕы» букатын атыннык тэрийиэх этэ.
Эльзалаах Христина сааһырдахтара, Дьылҕа Хаан обургу хайдах төлкөлөөбүтүн билбит киһи баар ини...
БУТУКАЙ.