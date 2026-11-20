Сорох арахсыбыт ийэлэр “алимент төлөттөрдөхпүнэ, кэлин сааһыран баран оҕобуттан алимент көрдүөҕэ. Ол кэриэтэ бэйэм иитиэм” дииллэр. Ити төһө сөбүй? Кырдьар сааһыгар оҕоҕо иитимньи буолуон сөп дуо?
Чахчы, бу олоххо баар суол. Сорох ийэлэр кэлин оҕобор иитимньи буолуоҕа диэн куттанан суукка үҥсэ да барбаттар. Эр киһи оҕолооҕун туһунан да таһы-быһа умнар, оҕото киһи-хара буолан иитиллэн тахсарыгар соххор солкуобайы биэрбэт.
Юрист маннык хоруйдуур:
- Суут төрөппүккэ алимены дэҥҥэ төлөттөрөр. Өскөтүн оҕо ийэтэ алиментан баҕа өттүнэн аккаастаммыт, аҕатыттан көрдөөбөтөх буоллаҕына, оҕо кэлин наада буолар түгэнигэр суукка “аҕам алимент биэрэртэн куотуммута” диэн дакаастыыр кыаҕа суох. Төттөрүтүн, ийэтэ алимеҥҥа биэрдэҕинэ, аҕата кэмигэр төлөөбөт эбэтэр иэстээх буоллаҕына, кырдьан баран оҕотуттан алимент көрдүүр кыаҕа суох.
kyym.ru