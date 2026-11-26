Пуд Степанович Жерготов 1880 с. Таатта улууһун Тыараһа нэһилиэгэр төрөөбүт, 1921-1924 сылларга Кыһыл Аармыйа кэккэтигэр сылдьыбыт, 1923 с. алтынньытыттан РКП(б) чилиэнэ.
Пуд Жерготов 1928 с. тохсунньу-олунньу ыйдарыгар Иван Строд экспедиционнай этэрээтигэр ЯОООГПУ боломуочунайа буолан, С.М. Михайлов уонна М.К. Артемьев этэрээттэрин кытта эйэлээх кэпсэтиини ыытан бэриннэриигэ кыттыбыта.
Ол кэпсэтиигэ кини “боломуочуйатын таһынан туттубутун” иһин, ОГПУ Кэллиэгийэтин уурааҕынан, ытылларга бириигэбэрдэммитэ.
Кинини буруйдуур докумуоҥҥа суруллубуттан көрдөххө...
Пуд Степанович 1928 с. тохсунньутун 10 күнүгэр Строд этэрээтигэр ОГПУ боломуочунайынан ананан, Таатта эргин баар “үрүҥ баандалары” суох оҥорсор соруктаах барсыбыт. Ити кэмҥэ баанда кыттыылаахтара (“Ксенофонтов” конфедералистара) Кыһыл Аармыйа чаастарыттан өр куота сылдьыыттан санаалара самнан, өргөстөрө тостон, утарылаһар да кыахтарын сүтэрэн сылдьаллара. Ол курдук, кыһыл этэрээт чугаһаан кэлбитигэр, С.Михайлов “баандатыттан” дэлэгээти ыытаннар бэринэргэ, сааларын-сэптэрин ууран биэрэргэ бэлэмнэрин туһунан биллэрбиттэр. Онон, тохсунньу 16 күнүгэр “баанданы” кытта кэпсэтиһэ, тылыгар киллэрэ Строд этэрээтин аатыттан ОГПУ боломуочунайа Пуд Жерготов бэйэтинэн тылланан барбыт. Онно тиийэн кини ыыппыт кэпсэтиитин түмүгэр, С.Михайлов дьоно бэринэргэ сөбүлэспиттэр. Ол кэннэ, бэйэлэрин кытта биир өлүүгэ өлө сылдьар, ол кэмҥэ Уус Майда сиригэр тиийбит Михаил Артемьев этэрээтигэр дьону ыытарга быһаарыммыттар, “биһиги бэринэн эрэбит, эһиги эмиэ бэриниэх этигит..” диэн ыҥыран. Жерготов сурук ыытан хамандыырыттан Стродтан көҥүллэтэн баран, аны Артемьев этэрээтин бэриннэрэ Уус Майдаҕа Петропавловскайга барсар буолбут. С.Михайлов этэрээтин икки киһитин кытта.
Строд бэйэтин үрдүкү салалтатыгар, ОГПУ сэриилэрин командующайыгар т. Будаҕа, “Жерготовы Артемьев баандатыгар бэринии туһунан кэпсэттэрэ ыыттым” диэн биллэрбитигэр, анарааҥҥыта Аммаҕа ОГПУ боломуочунайа таб. Халиҥҥа “Жерготовы тохтот, барбатын” диэн дьаһал биэрбит (бука, “саха киһитэ сахаларга тиийэн кыһыллар тустарынан кистэлэҥ информацияны арыйыа, таҥнаран-эргийэн биэриэ” дии санаабыта буолуо). Ол эрээри, Жерготовтаах кимиэхэ да таба туттарбакка, Амманы тумнан Петропавловскай диэки ааспыттар.
Тохсунньу 28 күнүгэр Жерготов икки киһитин кытта Майда үрэҕин үрдүгэр Усть-Тамта диэн сиргэ Артемьев этэрээтин ситэн кэлбит. Ол эрээри, онно боростуой байыастар эрэ бааллар эбит. Баһылыктара Артемьев этэрээт хамандыырдарын кытта онтон 4 килэмиэтирдээх Кумаха диэн сиргэ барбыт. Киэһэ 8 чаас саҕана Жерготов үрүҥнэр штабтарыгар тиийэн, Артемьевка: “Михайлов этэрээтэ бэринэбин диэн Дьокуускайга дэлэгээссийэ ыытта, ону бу миигин кытта кэлсибит кини этэрээтин дьоно В.Слепцов уонна Н.Ефимов туоһулуохтарын сөп”, – диэбит.
Кумахаҕа хонон туран баран, сарсыныгар этэрээт штабын иннигэр Жерготов: “Сааҕытын-сэпкитин билигин илдьэ баран Аммаҕа ууран биэриҥ, сааҕытын туттарбыккыт кэннэ боростуой байыастар бары дьиэлэригэр тарҕаһыахтара, оттон хамаандалыыр састаап бэйэтин дьылҕатын туһунан Саха АССР бырабыыталыстыбатын кытта быһаарсыһыа”, – диэн иһитиннэрбит. Ол кэннэ үрүҥ хамандыырдара Жерготовы таһааран баран, бэйэлэрэ хаалан хайдах дьаһаналларын быһаарсан мунньахтаабыттар. Күнү быһа кэпсэтэн баран, уопсай түмүккэ кэлбэтэхтэр. Онон Усть-Тамтаҕа хаалбыт этэрээттэригэр төннөн, боростуой саллааттар санааларын билэргэ быһаарыммыттар. Жерготов Кумахаҕа хаалбыт.
Тохсунньу 30 күнүгэр этэрээт салалтата төттөрү төннөн кэлбит. Артемьев Жерготовка “чопчу быһаарыы ылыллыбата, байыастар эн бэйэҕинэн тиийэн бэринии усулуобуйатын чуолкайдыыргын кэтэһэллэр” диэбит.
Онон, тохсунньу 31 күнүгэр Жерготов үрүҥнэр штабтарын кытта аны төттөрү Усть-Тамтаҕа барсыбыт. Онно тиийэн Жерготов урукку усулуобуйатын эппит, бэйэтин аатыттан “эһиги штабкыт салалтата Саха АССР бырабыыталыстыбатын кытта бу өрө туруу туохтан буолбутун сиһилии быһаарсыһыа, ким онно буруйдааҕа барыта чиэһинэйдик көрүллүө. Мин Петропавловскайга тиийэн баран сааҕытын туттаран дьиэҕитигэр тарҕаһаргыт туһугар тугу кыайарбын барытын оҥоруом, тылбын тиэрдиэм...” диэн эрэннэрбит.
Ол кэннэ быһаарыы ылыллыбыт: этэрээт 17 байыаһа Майда үрэх устун айаннаан Петропавловскайга тиийэн сааларын туттараллар, иккис бөлөх, эмиэ 17 киһи (онно Артемьев бэйэтэ, этэрээт салайааччылара, аҕыйах байыас) Чолоко суолунан баран Семен Михайлов этэрээтин кытта холбоһоллор. Кинилэрдиин бииргэ сааларын-сэптэрин туттаран бэринээри. Жерготов иккис бөлөҕү кытта барсар буолбут. Артемьевтаах туруорсууларынан, Жерготов Айаан-Ньылхан таһыгар баар кыһыл этэрээттэригэр анаан “сэбилэниилээх утары турсууну тохтотуҥ, бу бэринэр дьон баралларыгар анаан 25 килэмиэтирдээх нейтральнай зоната олохтооҥ. Бу национальнай хамсааһын кыттыылаахтарын дьылҕата сэбиэскэй платформа иһинэн быһаарыллыаҕа. Ньылхаҥҥа хаайыллан сытар бу хамсааһын кыттыылаахтара эмиэ бары босхолонуохтаахтар, ким да кинилэри сонордоһуо суохтаах. Бу маны мин, Строд этэрээтигэр ЯОООГПУ боломуочунайа Жерготов суруйдум” диэн ис хоһооноох суругу бэринэ барар дьоҥҥо биэртэлээбит. Ону таһынан, Артемьев этиитинэн, Аим дружинатын начаалынньыга таб. Курчатовка байыаннай дьайыылары тохтоторугар ыҥыран сурук ыыппыт.
Аһынан-таҥаһынан букатын быстарбыт үрүҥ этэрээтин көрдөһүүтүнэн, Жерготов туох да оннук боломуочуйата суоҕун үрдүнэн, Аим кыһыл факториятыттан 161 буут оту (80 солк.), 200 солк. суумалаах табаҕы, аһы-үөлү ылан Артемьев этэрээтин дьонугар биэрбит. “Бу харчыны Саха АССР бырабыыталыстыбата төлүөҕэ” диэн мэктиэлээн.
Ити кэннэ айаннаан иһэн, Тахахан диэн сиргэ кэлэн кинилэргэ утары кыһыл этэрээтэ кэлэн иһэрин туһунан истибиттэр. Жерготов ол кыһыл этэрээккэ эмиэ сурук ыыппыт, “мин – Строд анал боломуочунайабын. Бу дьон бэринэ баран иһэллэр, ону утары байыаннай дьайыыны оҥорумаҥ” диэн.
Корякин диэн хамандыырдаах кыһыл этэрээт ол бэринэ кэлэн иһэр “конфедералистары” туох да суута-сокуона суох кырган кэбиһэр кистэлэҥ бирикээстээх эбит. Жерготов кыһамньытынан, ол кини “кистэлэҥ бирикээһэ” ити эргин олохтоох нэһилиэнньэҕэ иһиллэн-биллэн хаалбыт. Корякин “сааҕытын-сэпкитин сибилигин ууран биэриҥ, туох да кэпсэтиитэ суох бэриниҥ!” диэн туруорса сатаабыт да, Жерготов “бу дьону өлөртүүр буоллаххына, бастакынан миигин ытыҥ! Маннык балаһыанньаҕа, бу дьон сааларын-сэптэрин билигин буолбакка, Аммаҕа тиийэн, олохтоох дьон бары туоһу буолан көрөн турдахтарына туттарыахтара” диэн усулуобуйа туруорбут...
Инньэ гынан, бэринэр дьону туох да суута-сокуона суох кыдыйыы тахсыбатын туһугар, олохтоох нэһилиэнньэни мунньан баран, Артемьев этэрээтэ саатын-сэбин туттаран бэриммит.
Ити түмүгэр... “Баандаҕа” тиийэн баран “Кыһыл Аармыйа чаастарыгар “провокационнай” суруктары ыыппытын, хаайылла сытар үрүҥ дьону босхолото сатаабытын, баанда дьонугар аһы-таҥаһы булан биэрбитин” иһин, судургутук эттэххэ, кыһыл этэрээттэрэ бэриммит конфедералистары, саха дьонун, түҥ тыаҕа ким да билбэтинэн кыылыы кыдыйан кэбиһэр былааннарын тохпутун иһин, Пуд Степанович Жерготов ытан өлөрөргө бириигэбэрдэммитэ.
Таарыйа кыбыттахха, Пуд Жерготов төһө да бэйэтин олоҕун сиэртибэлээн туран быыһыы сатаабытын иһин, “Ксенофонтовщинаҕа” кыттыбыт саха дьоно бука бары ытыллыбыттарын, кыдыллыбыттарын, лааҕырга ыытыллыбыттарын санатабыт.
Таатта Тыараһатыттан төрүттээх Пуд Жерготов курдук чулуу, хорсун, бэйэтин норуотугар бэриниилээх уоллана сылдьыбыппытын саха дьоно билиэх, сыаналыах, кини аатын кэриэстиэх тустаахпыт.
КГБ бэтэрээнэ, суруналыыс Калистрат Кириллин
“Время выбрало нас” диэн Саха сирин бастакы чекистэрин туһунан кинигэтигэр олоҕуран,
кылгатан оҥордубут.
2020 с.