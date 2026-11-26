Бэһис куурус! Күн-дьыл түргэнник да элээрбит. Кирис Дьокуускайга аан бастаан тохсус кылаас кэнниттэн кэлбитэ ээ. Аҕата информатика учуутала буолан, «аныгы үйэ тиэхиньикэтин – көмпүүтэри баһылаатын» диэн, ЯГИТИ-га ыыппыта. Уол көмпүүтэргэ сыһыаннаах биридимиэттэргэ туйгуннук үөрэммитэ эрээри, соҕотох нуучча тылыгар буорайбыта. Онон сыл курдук үөрэнэн баран, дойдутугар төннөргө күһэллибитэ. «Дьиэҕэр-уоккар, бэл эркин көмөлөһөр» диэн уос номоҕо баар. Ол кырдьык. Кирис оскуоланы аҕыйах «түөртээх» бүтэрбитэ. Били, «доҕолоҥнуур» нууччатын тылыгар эмиэ «түөрт» сыаналаах.
Куоракка кэлбитигэр аймахтара бары саба түһэн мөрөйдөөн, «бу уол кыратыттан тиэхиньикэҕэ сыстаҕас, онон инсэньиэр-мэхээнньик үөрэҕэр киирдин» диэн быһаарбыттара. Кырдьык, Кирис аҕатыгар баар тиэхиньикэни: «УАЗ» массыынаны, «Урал», «Иж» матасыыкыллары, «Синтай» тыраахтары – барытын ыытара. Сүгүн үлэлээбэккэ моһуоктаатахтарына, тиэргэнигэр ыһа сытан туох дьиэк үөскээбитин начаас быһаарара. Маны таһынан көмпүүтэри, видеокамераны, суотабай төлөпүөнү эмиэ биэс тарбаҕын курдук билэрэ. Аҕата онон инсэньиэр-мэхээнньик үөрэҕэр киирэрин сөбүлээбитэ. «Хата, кырдьар-бохтор кэмҥэ дьиэни-уоту тутан хаалар эрэллээх киһилэниэм» дии саныыра да ханна барыай.
Ити курдук түөрт сыла бүтэ оҕуста. Кирис үөрэҕин ыарырҕаппат. Ирдииллэрэ да ама. Кылаабынайа, үөрэххэ киириитэ эрэ быраап быһыылаах. Бөһүөлэгэр Өлөксөөндүр диэн былыр үйэҕэ соҕуруу инсэньиэр үөрэҕин бүтэрэн кэлэн, биэнсийэҕэ тахсыар диэри үлэлээбит оҕонньор баар. Дьэ, бу оҕонньор баар – өй хаата. Туох баар тиэхиньикэни – барытын хараҕын хам баайтаран олорон ыһыа-таҥыа этэ. Үөрэппиттэрэ оннук үчүгэйэ эбитэ дуу? Чугас эргиннээҕи дьон бары киниэхэ кэлэн сүбэлэтэллэрэ. Маннык идэлээх дьон оройуоҥҥа тарбахха баттаналлара эбитэ үһү.
Оттон Киристээх тиэхиньикэни тутан-хабан көрөллөрө ахсааннаах, наар кэниспиэк үөһэ кэниспиэк. Эксээмэннэрин да оннук мүччү-хаччы, үрдүнэн-аннынан туттараллар. Олоххо соччо наадата да суох биридимиэттэри үөрэтэллэр быһыылаах. Алын куурустарга өссө физкультура диэн биир туспа эрэйдээх, муҥнаах-таҥнаах биридимиэт баара. Хата, оҕо үксэ «спортивнай сиэксийэҕэ» суруйтаран, онно харчы төлөөн, физкультураҕа үөрэммэт этэ: быһа «5» сыананы ылан, бириэмэтин көдьүүһэ суох дьарыктан кэмчилиирэ.
Быйыл – бастакы улахан быраактыката. Сааһыары биир улуустан бэрэстэбиитэл кэлэн аҕытаассыйалаата: сайын 4-5 устудьуон наада үһү. Тиргиччи үлэлээтэхтэринэ, дьиэлэрин-уоттарын, астарын-үөллэрин аахпакка туран, 40-чалыы тыһыынчаны өлөрүөхтэрин сөп диэн эттэ-тыынна. Тугун бэрдэй! Киристээх урут Таатта халааҥҥа устубутугар үлэлээбиттээхтэр. Онно, кырдьык, астарын аахпакка туран, 15-тии тыһыынчаны ылбыттаахтар. Ыарахан үлэ диэн, дьэ, онно баара! Оттон сайыҥҥы от, массыына-тыраахтар өрөмүөнэ диэн оҕо оонньуута буоллаҕа. Инньэ гынан Киристээх төрдүө буолан айанныырга сөбүлэҥнэрин биэрдилэр.
* * *
Улуус киинин кытта атахтаһа кэриэтэ сытар бөһүөлэк эбит. Уолаттары тэрилтэ дьиэтигэр олохтоотулар. Кирис, ким-хайа иннинэ кэлэн эргэ дьыбааны «былдьаата». Үчүгэй баҕайы. Атыттар бохуот-ороҥҥо сытар чиэстэннилэр. Туох да диэбит иһин, маннааҕы салалта кыаҕа төһө тиийэринэн тэрийдэ: таҥас-сап биэрдэ, эт-арыы, саахар, куруппа, кэнсиэрбэ да умнуллубата. Уолаттар хоп курдук олохсуйбут дьон быһыытынан, «дьиэбит-уоппут иччитин аһатыахха» диэн, чугастааҕы маҕаһыыҥҥа таҕыстылар. Буокка, сокууска ылан тахсан истэхтэринэ, «уолаттаар, испиискэлээххит дуо?» диэн саҥа иһилиннэ. Көрбүттэрэ, икки кыыс эбит. Сирэйдэрэ-харахтара оннук аһара умсугутуулаах диэххэ сатаммат, таҥастара-саптара да биир оннук. Быһата, ыал аайы баар кыргыттар. Билбэт сирдэригэр аан бастаан билсиспит дьон быһыытынан уолаттар хосторугар ыҥырдылар.
Бары саба түһэн остуол тартылар уонна тиэргэҥҥэ уот оҕото оттон дьиэ-уот иччитин маанылаатылар. Барыта үчүгэй буоларын туһугар бастакы туостарын көтөхтүлэр. Саҥардыы аһыах-сиэх курдук гынан эрдэхтэринэ, Куоста «бары пааралаах эбиппит буоллар» диэбитин сыыс түһэрбэккэ, кыргыттар суотабайынан субуоннуу охсон эбии икки кыыс кэллэ.
Кирис саҥа кэлбит икки кыыстан дьылыгыр уҥуохтаах, буспут моонньоҕон курдук хара харахтаах, кылгас баттахтаах Киристиинэни тута сөбүлүү көрдө. Бэйэтин балачча билиммит кыыс быһыылаах: чараас кылгас былаачыйалаах, күн уота хараарчы сиэбит сотото аҥаардастыы киэптээн дьондойор; атаҕын оллооннуу уурдаҕына, толору буута кылбаҥнаан ааһар. Кыыс Кирис уоттаах хараҕа арахпатын сонно билэн, утары көрбүтүгэр уол сирэйэ кытаран хаалла.
Кыргыттар буокканы суолтатыгар эрэ иһэллэр, баҕар, сэрэхэдийэллэрэ да буолуо. Хата, сигэриэтэни баҕас тардаллар. Арай Киристиинэ эрэ тарпат эбит. Бу бэлиэ түгэни хайа-хайалара да өйдөөтө быһыылаах: уолаттартан Кирис эрэ табахтаабат. Атын кэм эбитэ буоллар, Кирис арыгыны син испэхтиэ этэ, өлүүтүн хаһан да бу курдук киэр анньааччыта суоҕа. Оттон бүгүн хайдах эрэ иһиэх-аһыах санаата кэлбэтэ, хата, бу кырасыабай Киристиинэни кытта атах тэпсэн олорон төһө баҕарар кэпсэтиэх эбит! Ону баара, табаарыһа Куоста аттыгар олорор кугас баттахтаах Лаараны буолбакка, Киристиинэҕэ сыстаҥнаан барда. Өйдөөбөтөҕө буолан, саҥатын алыбынан аралдьыта-аралдьыта кыыс буутугар илиитин уурар, хата, ону Киристиинэ киэр хаһыйар аатыгар олордо. Кэмниэ кэнэҕэс икки уол паараларын кытта тэрилтэ хосторунан тарҕастылар. Остуолга Куосталаах Кириһи кытта Лааралаах Киристиинэ хааллылар. Куоста биллэ холуочук, саҥата-иҥэтэ да холус, илиитэ-атаҕа да көҥүл бараары хаайар.
Кирис табаарыһыгар абаланнар да хайыай. Ол иһин эрдэ-сылла Киристиинэни атаарарга сананна. Илии-илиилэриттэн ылсан, саҥардыы бөһүөлэк диэки хаамсан эрдэхтэринэ, онтон-мантан иҥнэн, тыас-уус бөҕөнү таһааран Куоста таҥкыччахтаан кэллэ да, биир-биэс тыла суох Кириһи охсон кууһуннарда. Онто да суох ньиэрбинэйдии сылдьар Кирис, бэлэм сылтах көстүбүччэ, ньыкыс гынаат, аллараттан сэҥийэҕэ дуксуйда. Куостата сонно бурал гына түстэ. Кирис, дьэ өй ылан көрбүтэ – Киристиинэтэ ханна да суох! Аргыый «Киристиинээ» дии-дии, чугас эргин ойон тиийэ-тиийэ көрүөлээтэ да – кыыһа мэлигир. Онтон дьиэ таһыгар таралыйа сытар уолугар тиийбитэ, Куостата утуйан мунна хаһыҥырас. Нэһииччэ сыһан-соһон бохуот-оронугар сытыарда. Мааҕын ситэ испэтэх өлүүтүн хантас гыннаран баран, дьыбааныгар тиийэн сытаары гыммыта – ким эрэ моонньуттан хам кууһан ылла. Лаара эбит! Кирис бу кыыһы уот ааныттан иһигэр киллэрбэтэҕэ. Кыыһа буоллаҕына сүрдээх, ууруурун быыһыгар бииргэм харбыалаһа сытар. Ама да кыыска баҕарбыт иһин, бу туох үлүгэрэй! Сиргэннэ. Бүтүннүү табах сыта иҥэн хаалбыт. Ол барыта Кирис мааҕын Киристиинэҕэ күөдьүйбүт имэҥин кутаатын биэдэрэлээх уунан саба ыспыт курдук умуруорда. Лаара ону билбэт. Уолуга аһаҕас, онтун Кирискэ туттара сатыыр, дисиинсэтин тимэхтэрэ эмиэ төлөркөй... Оо, кыыска имэҥ киирдэҕинэ, ама, кинини туох бэйэлээх тохтотуо баарай?! Билсибиттэрэ да диэн – сыччах биир-икки чаас эрэ буолаахтаатаҕа. Ол да буоллар кыыс биир кэм өрүтэ хойуоллаҥныы, имиллэҥнии сытта. «Таптыыбын» дии-дии, Кириһи сыгынньахтыы сатыыр, оттон бэйэтиттэн табах курсуйбут сыта саба биэрэр, ол аайы уол сүрэҕэ өлөхсүйэр.
Кирис кыыһы эмиэ да аһына санаата, өһүргэппэтэрбин ханнык диэн, Лаараҕа сыста түһээт, кулгааҕар сибигинэйэн: «Лаараа, мин эйигин туохтуохпун олус баҕарабын эрээри, билигин эмтэнэ сылдьабын», – диэтэ. Онуоха кыыс иннэнэн астарбыт курдук, дьигис гынна, олоро биэрээт, бэлиэр сулбуруйбут дисиинсэтин тардынна уонна таһырдьа элэс гынан хаалла...
* * *
Тэрилтэ элбэх тиэхиньикэлээх. Тыраахтар, массыына арааһа толору. Үлэһиттэрэ үйэлэрин тухары тиэхиньикэҕэ миккиллибит буолан, билэллэрэ-көрөллөрө сүрдээх. Ардыгар уолаттар мунаардахтарына, сиилиэх да курдук буолан ылаллар. Ол аайы Кирис преподавателлэригэр абатыйар: аҥаардас кэнисипиэгинэн үөрэтии диэн туох аатай?! Саатар, бэйэлэрэ даҕаны онно үөрэнэн хаалан, туохха да кыһаммат этилэр. Сочуот киниискэтигэр сыана эрэ туруордуннар, истипиэндьийэлэрин эрэ быспатыннар.
Кирис бу бөһүөлэккэ эмиэ олох-дьаһах мөлтөөбүтүн сонно билбитэ. Дойдутугар эмиэ урут элбэх тиэхиньикэ баара. Сопхуос ыһыллыбытыгар ол барыта симэлийбитэ. Бу дойду да онуоха маарыннаан эрэр. Түптээх үлэ да, дьарык да суох буоллаҕына, дьон хайдах иитиллэр?
Били, 40-нуу тыһыынча хамнас туһунан санаабат буолбуттара ыраатта. Хайдах эмэ гынан быраактыкалара бүтэн дойдубутугар этэҥҥэ тиийбит киһи диэн санаалаахтар. Хата, букатын муунтуйуох дьону киэһэ аайы кыргыттар кэлэн, аралдьытан абырыыллар. Табаарыстара «публичнай дьиэни аһар киһи, бу кыргыттар бастакынан үлэҕэ киириэ этилэр» диэн кэпсииллэрин Кирис сөбүлээбэт. Уолаттара Лааралааҕы кытта уларытыһа сылдьан утуйаллар. Оттон Киристиинэ оннук буолбатах, дьыала ороҥҥо иэҕиллээри гыннаҕына, дьиэтин диэки хомунар аакка барар. Кирис атаарар. Куоста, хата, иҥээҥнээбэт. Оттон Лаара Кирис кинини сирэн, албыннаан «эмтэнэ сылдьабын» диэн куотуммутун сэрэйэр. Туох буолуой, кинини атын да уолаттар сөп гыналлар.
Өрөбүллэригэр күнү быһа үрэххэ сөтүөлээн тахсаллар. Туох да кыһалҕа суох! Киһи олоҕо мэлдьи маннык буолуо дуо?! Чуҥкугуун!
Дьүөгэлэригэр холоотоххо, Киристиинэ букатын атын. Дьиэтин-уотун бүтүннүү кини көрөр. Хас да ыанар ынахтаахтар. Ол оннугар бэлисипиэттэн ураты туох да тиэхиньикэлэрэ суох. Отторун да бэрт эрэйинэн хааччыналлар быһыылаах. Ходуһалара оннук ыраах буолбатах. Киристээх биригэдьиирдэрэ Дьөгүөр Киристиинэ таайа эбит. Уоллаах кыыс сыһыаннарын билбэттээхэй буолуо дуо – кыра бөһүөлэк буоллаҕа. Биирдэ оонньуу-күлэ: «Күтүөт оҕом Кирис, кыыһыҥ дьонугар отторун оҕустаран биэрбэккин дуо?» – диэтэ. Инньэ гынан Кирис үлэтин үмүрүтэн баран, бу түүн Киристиинэлээххэ үөрүүнү кытта от оҕустарыах буолла.
* * *
Үлэхтээх сиригэр эрдэлик тиийбитэ, алаас саҕатыгар сабыс-саҥа балаакка тардыллан турар. Ол таһыгар үп-үрүҥ суортуктаах Киристиинэ былаатынан далбаатыыр.
Кирис бөлөрүүһүн күрүө таһыгар тохтотон кыыска ыстанан тиийдэ уонна мааҕын үргээбит сибэккитин дьөрбөтүн уунна. Кыыс соһуйан ах барда. Балааккаҕа ас арааһа тардыллыбыт: күөрчэхтээх лэппиэскэ, ыһаарбыт собо, тууйаска быырпах. Хайа-хайалара олус үөрэн, тото-хана аһааһын, кэпсэтии-ипсэтии диэн, дьэ манна буолла.
Аһылык кэнниттэн Киристиинэ тыраахтар кэбиинэтигэр олорсон Кирискэ ходуһа аҥхайын-оҥхойун ыйааччынан сырытта. Оо, Кирис маннык бэркэ от оҕустарбытын төрүт өйдөөбөт. Таптыыр кыыһыҥ аттыгар сыста олорсон истэҕинэ тугу кыайбатаҕыҥ баарай! Ходуһалара бүппүтүн билбэккэ да хаалбыттара.
Көлүччэ сылаас уутугар сөтүөлээбиттэрэ. Сайылыктан түптэ буруотун минньигэс сыта кэлэрэ, туох барыта нуурайбыт-наскыйбыт курдуга.
Уоллаах кыыс от дыргыл сытын толору эҕирийэн Киристиинэ аҕалбыт ып-ыраас таҥаһыгар сыппыттара. Бу – дьиҥнээх дьол этэ. Кирис хонтуоратааҕы дьыбаана, табах хабархай сыта, лааралар, куосталар, дьүөгэ арааһа – барыта умнуллубута. Саҥардыы тыллан эрэр сибэккини сэгэтии, кини нарын-намчы, мип-минньигэс сэбирдэҕин тылынан даҕайыы бу – таптал этэ! Таптал өйү туймаардар туохха да тэҥнэммэт ураты дыргыл сыта! Манна сүрэхтэр эрэ сипсиһэллэрэ, оттон уос, илии – эт-сиин барыта таптал хаһан да сөҕүрүйбэт кутаатын күөдьүтэн биэрэллэрэ.
Умнулуннун быраактыка, умнулуннун эстэн эрэр бөһүөлэк. Кэллэ манна үйэлээх таптал, ол илдьитэ – уохтаах имэҥ!
БУТУКАЙ.