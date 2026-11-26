Киһи түгэҕэ биллибэт өйө-санаата сиэркилэни номох биир төрүөтүн быһыытынан айбыт-туппут, сайыннарбыт. Сиэркилэни ону-маны көрдөрөр (галлюцинацияны үөскэтэр) алыптаах дииллэр. Ону бэйэ да бэрэбиэркэлиэн сөп эбит. Уоту аччатан баран, сиэркилэ иннигэр олорон, бэйэҥ мөссүөҥҥүн кэтээн көр эрэ. “Сотору кэминэн сирэйгин төрүт билбэт, оттон утары эйиэхэ майгынныыр киһи көрөн олорорун курдук санаа үөскүө” диэн үөрэхтээхтэр этэллэр. Итинник хабааннаах эспэримиэннэр дьон сиэркилэ ньууругар дьикти, ардыгар кутталлаах ойуулары көрөллөрүн хааччыйаллар. Билим эйгэтигэр ону “бэйэбин атын хараҕынан көрүү” диэн ааттыыллар. Ити ньыманы атын омук сэрэбиэйдьиттэрэ, көрбүөччүлэрэ хото тутталлар.
Сиэркилэ номоҕо
Араас култуураҕа сиэркилэ номох буолбут араас дьикти кэпсээннэрэ бааллар. Сиэркилэ күн бэлиэтин, сиртэн атын дойдуга аан, сири бүтүүнүн көрөр харах да быһыытынан ылыныллар. Итинэн эрэ бүппэт. Абы-хомуһуну, билиини уонна өлүүнү кытта ситимнээҕин, инникини өтө көрөр кыахтааҕын туһунан учуонайдар элбэҕи суруйаллар.
Месопотамияҕа уонна Былыргы Египеккэ баар буолбут бастакы боруонса сиэркилэлэр күн курдук төгүрүк быһыылаахтар эбит. Хаһыыттан көстүбүт былыргы сиэркилэ илиитигэр төгүрүк күнү тутан турар дьахтар уобараһыгар майгынныыра. Ол уобарас Хатхор диэн таҥара туһунан кэпсиир. Итини Былыргы Грецияҕа уонна Римҥэ үтүктэн барбыттар. Кытай уонна дьоппуон номоҕор сиэркилэ уоту кытта ситимнээх дьахтар таҥаратын малын быһыытынан өйдөнүллэр. Килэбэчийиэр диэри ыраастаммыт боруонса сиэркилэ күн харайыллан, кистэнэн сытар сирин курдук ылыныллара.
Былыр сиэркилэ дьахтар-таҥара эрэ малын, эр киһиэхэ туох да сыһыана суоҕун курдуга. Дьахтар уонна күн бэлиэтэ ол кэмҥэ күөнтээн турбут матриархат систиэмэтигэр сөп түбэһэрэ. Кэлин патриархат үөдүйүүтүгэр эр дьон салайан киирэн барыыларыгар даҕаны сиэркилэ син биир дьахтар бас билиитигэр сылдьыбыта. Холобур, Былыргы Грецияҕа күн таҥарата Гелиос буоллаҕына, атахха турар күнү туппут оҥоһук кэрэ бэйэлээх Афродита уобараһынан ойууламмыта. Күн бэлиэтэ сыыйа сиэркилэттэн тэйбитэ. Уруккутун курдук, сиэркилэ дьахтар малынан хаалбыта, оттон күнү эр киһи бас билбитэ.
Бастакы сиэркилэ биһиги эрабыт 6-7 тыһыынча сыл анараа өттүгэр обсидиан диэн хайа боруодатыттан оҥоһуллубут. Боруонса сиэркилэ 3 тыһыынча сыл анараа өттүттэн баар. Оттон киһи уу ньууругар бэйэтин мөссүөнүн ити кэм быдан инниттэн көрүнэр буолбут. Сиэркилэ – былыргы уонна таайтарыылаах малтан биирдэстэрэ. Киһи айбыт эрээри, хонтуруоллуур кыаҕын сүтэрбит. Быһата, сиэркилэ күүһэ киһини баһыйбыт...
Сиэркилэ – сиртэн туспа сиргэ аан
Сиэркилэни бу сири туспа сиртэн кыраныыссалыыр мал, өлбүт дьону, айыылары кытта ситимниир күүс курдук ылыналлара Дьобуруопа үгэстэриттэн көстөр. Ол дойдуну остуоруйа, кэрэ сир курдук көрүүнү таһынан кутталы үөскэтэр өрүт курдук ылыныы эмиэ баар. Бу эйгэттэн ол эйгэҕэ сыҕарыйыы – халбаҥ, кутталлаах. Ол иһин бэлэмэ суох ылсар табыллыбат. Сиэркилэни кытта ситимнээх элбэх тутуһуллар үгэс баар. Холобур, хат, ыйдааҕыта саҥа саҕаламмыт, соторутааҕыта төрөөбүт дьахтар сиэркилэҕэ көрүнэрэ көҥүллэммэт. Хараҥаҕа, этиҥ, чаҕылҕан кэмигэр сэбэрэни көрүнэр эмиэ сатамньыта суох. Холобур, нуучча бааһынайын сорох дьиэтигэр сиэркилэни таҥаһынан саба сылдьаллара. Сорох сиргэ ити сиэр билигин да тутуһуллар.
Нуучча норуотун остуоруйатыгар дьикти, дьиибэ-дьээбэ көстүүлэр “за тридевять земель”, ол эбэтэр хас да төгүл ыраах дойдуга, буолаллар. Дьобуруопаҕа эмиэ сиэркилэ анараа өттүгэр ураты олох баар. Үөрэхтээхтэр быһааралларынан, ити “дойдулар” туспа кистэлэҥнээхтэр, күүстээхтэр. Ол иһин суруйааччылар остуоруйаҕа сыһыары туттахтара.
Онон сиэркилэ анараа өттүнээҕи олох дууһаны кытта ситимнээҕэ сэрэйиллэр. Элбэх норуокка киһи дууһата кини этигэр-сиинигэр эрэ буолбакка, киниттэн тэйэн, холобур, күлүккэ эбэтэр дьэҥкир ньуурга эмиэ баарын туһунан этэллэр. Ол да иһин хаанымсах вампирдар мөссүөннэрэ сиэркилэҕэ көстүбэт. Тоҕо диэтэххэ, кинилэргэ дууһа диэн суох.
Сэбэрэ кэрэһитэ
Сиэркилэ хара ааныттан киһи сэбэрэтин көрүнэр, көннөрүнэргэ, тупсарынарга аналлаах биридимиэт буолбатах эбит. Кини мистиканы, сиэри-туому кытта ситимнээх харысхал быһыытынан туттуллара. Сиэркилэлээх дьахтар таҥара, аптаах курдук ылыныллара. Сэбэрэни сиэркилэҕэ буолбакка, ууга көрүнэллэрэ. Тоҕо диэтэххэ, былыргы сиэркилэ хаанньары-мунньары көрдөрөрө. Оттон билиҥҥи үйэҕэ сиэркилэни чуолаан дьахтар аймах сэбэрэтин көрүнэригэр аналлаах тэрил курдук көрөбүт. Итинник өйдөбүлгэ уһун унньуктаах айан кэнниттэн кэлбит эбиппит. Онуоха дьахтар кэрэтин уруһуйдаан, тулалыыр эйгэҕэ таһаарбыт ойуулуур-дьүһүннүүр ускуустуба оруоллаах.
Сиэркилэттэн ситимнэммит кэпсээннэр
90-с сылларга куоракка Залог түөлбэтигэр балтым үөрэххэ туттарсар кэмигэр эргэ дьиэҕэ кыбартыыра куортамнаһа сылдьыбыппыт. Дьиэ куортамҥа турбута ырааппыт этэ. Хаһаайка, саастаах дьахтар, туох ханна баарын быһааран, күлүүһү туттаран, тахсан барбыта. Саас аайы ууга барар буолан, ньиксик сыттаах эргэ дьиэ да буоллар, чэпчэки сыаналаах муннугу булбуппутуттан үөрбүппүт. Истиэнэ нөҥүө ыал баарыттан даҕаны эрэх-турах санаммыппыт.
Бу санаатахха, бастакы түүммүтүттэн аанньа утуйбатах эбиппит. Сынньаммакка турбуппутун, балтым муннун хаана кэлбитин айан сылаатыгар балыйбыппыт. Күнүс наадабытыгар сылдьарбыт, сэргэхсийэрбит. Оттон киэһэтин дьиэбитигэр кэлээт, нукаай курдук буоларбыт. Киирэр аан уҥа өттүгэр турар сиэркилэни хара ааныттан атыҥырыы көрбүтүм. Турар да сирэ хараҥата сүрдээҕэ. Былыргы халыҥ мас араамалааҕа, долгуннурар курдук ньуурдааҕа. Ол иһин үксүн ыскаап тааһыгар көрүнэн ааһарбыт.
Нэдиэлэ курдук олорбуппут кэннэ, биир сарсыарда балтым тараабыт баттаҕын сүүмэҕин быраҕаары сиэркилэ ыйанан турар сирин анныгар баар бөх иһитигэр тиийэн баран, сарылыы түспүтэ. “Тугун эрэ өлөрдөҕө” диэн сүүрэн тиийбитим – кыыһым сирэйэ кубарыйан, хараҕа кэҥээн, турара. “Баһаалыста, мантан көһүөххэ...” диэбитэ.
Ити этии барытыгар туочука туруорарын хайабыт даҕаны өйдөөн, саҥата суох суһаллык хомунан, таһырдьаны былдьаспыппыт.
“Туох буолла?” диэн ыйыта-хайыы сорумматаҕым. Кыыһым сирэйэ-хараҕа холлубута сүрдээҕэ. Куорат киинигэр олорор ийэбит дьүөгэтигэр тиийбиппит. Кини биир хоһун куортамнаан, онно салгыы олорон, балтым үөрэххэ киирбитэ.
Кэлин, уоскуйа түһэн эрэ баран, кэпсээбитэ. “Көрүнүөхпүн адьас баҕарбатым. Ол диэки көрүөхпүн этим тардар этэ. Оттон ити сырыыга эмискэ көрө түспүтүм – бэйэм оннубар, били, хаһаайкабытыгар майгынныыр эрээри, быдан кырдьаҕас, арбайбыт баттахтаах дьахтар уун-утары көрөн турара...” -- диэбитэ. Ити кэнниттэн билиҥҥэ диэри иккиэн сиэркилэ иннигэр иилистибэппит. Балтым илэ көрөн, мин аҥаардас кини дьүһүнүттэн-бодотуттан да саллан, ити малга улаханнык чугаһаабаппыт. Кэсмиэтикэни сэҥээрбэппит, мааны бүрүчүөскэлэммэппит эмиэ итинтэн сэдиптээх буолуон сөп.
Ирина.
***
Благовещенскай куоракка тыа хаһаайыстыбатын институтугар икки сыл үөрэнэ сылдьыбыттааҕым. Хоско бүрээт уонна нуучча кыргыттарын кытта түбэспитим. Төһө да кылгастык үөрэннэрбин, билигин даҕаны ол кыргыттарбын кытта билсэбин. Бурятияҕа олорор Соелмалыын бэйэ-бэйэбитигэр элбэхтэ ыалдьыттаһабыт.
Бастакы кууруска Таҥха кэмигэр Пермь куораттан кэлэ сылдьар нуучча кыыһа Света эбэтиттэн көрөн үөрэммит Таҥха сиэрин толорорго тыл көтөхпүтэ. Сыалбыт-сорукпут – кэргэн тахса илик кыргыттар олохпут суолугар көрсүөхтээх тапталлаахпытын көрүү. Киэһэттэн киэһэ Света бииртэн биир интэриэһинэйи көрдөрөн испитэ. Аҥаардас Пушкины хаста ыҥырбыппытын ааҕан сиппэппит. Ол аайы күлсүү бөҕө буоларбыт.
Биир киэһэ Света сиэркилэҕэ инникини көрөн холонорго эппитэ. Атын хостортон хас да сиэркилэни уларсан, уһун көрүдүөр буоларын курдук, бэйэ-бэйэлэригэр утарыта туруортаабыппыт. Сиэркилэлэр кэннилэригэр чүмэчилэри умаппыппыт. Дьэ уонна туох көстөрүн кэтээбиппит. Чаас аҥаара курдук ааспыта. Бастаан утаа дэлби күлсүбүппүт, устунан хал да буолуох курдук буолбуппут. Онтон араас хартыынаны көрөн барбыппыт. Мин икки оҕолоох дьахтар суолу туораан иһэн, массыынаҕа киирэн биэрбитин илэ көрбүтүм. Ол дьахтар таҥаһын, кыра оҕотун кэлээскэтин дьүһүнүн, улахан оҕо илиитигэр баар бааһын суолун – барытын... Хартыына субу аттыбар буола турар курдук этэ. “Элэс” курдук көстөн ааспыта.
Мин көрбүппүн кыргыттарым көрбөтөхтөр этэ. Үс-түөрт күн ол хартыына харахпыттан арахпатаҕа. Онтон сыыйа умнуллубута. Уонча сыл буолан баран, Улан-Удэҕа Соелмаҕа бара сылдьан, массыыналар хаайтаран турар сирдэригэр устудьуоннуу сылдьан сиэркилэҕэ көрбүт хартыынабар кэтиллэ түспүтүм. Икки оҕолоох дьахтар, кыһыл сон, кугас өҥнөөх оҕо кэлээскэтэ, илиитигэр баас оннулаах обургу оҕо, массыына саахала...
Ити түбэлтэни бачча тухары кимиэхэ да кэпсии илик этим. Ким итэҕэйиэн... Арай суруйарга боруок суох ини диэн, бу бооччойдум.
Мотуруона.