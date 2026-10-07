Бу тэрээһин VII Хотугу форум чэрчитинэн буолла. Өлүөнэ уонна Тобольскайдааҕы кулууп бэрэстэбиитэллэрэ “Хотугу туһаайыы: Арассыыйа цивилизационнай идентичноһын эволюцията”.
Сүрүн тиэмэ “Сибиир аартыктара уонна суоллара”. Учуонайдар уонна эспиэртэр тырааныспар Сибиири дойду экэнэмиичэскэй киинигэр кубулутуон сөбүн кэпсэттилэр. Сүрүн дакылааты устуоруйа билимин дуоктара, бырайыак билимҥэ салайааччыта, НИУ ВШЭ факультетын салайааччыта Сергей Караганов оҥордо. “1999 сылга мин уонна биһиги кэллиэгэлэрбит буолан, дойдуну Сибииргэ уонна Илиҥҥэ зайыһыннарар туһунан толкуйдаабыппыт уонна “Сибиири саҥалыы баһылааһын” диэн дакылааты бэлэмнээбиппит. Очочлорго бары Дьопубуопаҕа талаһаллара. 2000 сс. бүтүүлэрэ эдэр учуонайдары түмэн маннык туһаайыы экэнэмиичэскэй көдьүүһүн суоттуурга ыҥырбытым.
Ону оҥорон баран биһиги судаарыстыбаннацй былаас уорганнарыгар суруктары ыыталаабыппыт. 2011 с. Сибиири уонна Уһук Илини сайыннарыы саҕаламмыта”, -- диэн кэпсээтэ Сергей Караганов. Дьокуускайга -- III Тобольскай ааҕыылар
Тобольскайдааҕы кулуупка Сибиири сайыннарыы бэбиэскэтигэр үлэлэһэр, ону олоххо киллэрэр дьыалабыай уонна бэлитиичэскэй эргимтэ бэрэстэбиитэллэрэ киирэллэр. I уонна II Тобольскай ааҕыылар Тобольскайга уонна Москубаҕа буолбуттара.
Эспиэртэр Сибииргэ сиринэн уонна муоранан суоллары хайдах тупсарар, сайыннарар, өрүс ситимин хайдах туһанар туһунан санааларын үллэһиннилэр. Оттон и”Сибиир аартыктара уонна суоллара” дакылааты Москуба учуонайдара уонна эспиэртэрэ сылы быһа бэлэмнээбиттэр эбит. “Онно биһиги тырааныспар уонна логимстика ситимигэр сибиирдээҕи макроэрэгийиэн тутаах миэстэтин уонна онно Саха сирин оруолун көрдүбүт. Саха сирэ Арассыыйа биир бөдөҥ эрэгийиэнэ, манна сырыы сайдара аан дойду ырыынагар тахсыыны тупсарыаҕа”, -- диэтэ Илья Козылов.
СИА.