Нина Моисеевна Борокуратуура уонна ДьУОХХ: 4,3 тыһ. кэһии Кыым.ру MAX-ханаалыгар ыҥырабыт Сэргэх сонуннар, толкуйдатар суруйуулар, санаа атастаһыыта Бөлөххө киир Дьокуускайга өрөспүүбүлүкэ борокуруора Сергей Дябкин бэрэссэдээтэллээх киэҥ ыҥырыылаах кэллиэгийэҕэ ДьУоХХ эйгэтигэр сокуоннас туһунан кэпсэтии буолла. Мунньахха куорат салаайааччыта Дмитрий Садовников, эрэгийиэн ситэриилээх уорганнарын, хонтуруоллуур уонна кэтиир-маныыр уорганнар салайааччылара, куораттар уонна оройуоннар борокуруордара кыттыыны ыллылар. “Тыйыс килиимэттээх Саха сиригэр дьиэ-уот хомунаалынай хаһаайыстыба эҥкилэ суох үлэлиирэ ураты суолталаах: онтон быһаччы дьон олоҕо-дьаһаҕа, куттала суох буолуута тутулуктаах”, -- диэтэ мунньаҕы арыйбыт борокуруор Сергей Дябкин. Кини этэринэн, бу салаа сүрүн кыһалҕаларыгар хаачыстыбата суох өҥөнү оҥоруу, хомунаалынай эйгэни салгыы модернизациялааһын, саҥардыы, нэһилиэнньэни хаачыстыбалаах иһэр уунан хааччыйыы киирсэллэр. Ураты болҕомтону хомунаалынай өҥө иһин төлөбүрү, ону сэргэ тарыыптар араастаһыыларын тэҥниир субсидияны кэмигэр төлүүргэ, хаарбах туруктаах дьиэттэн нэһилиэнньэни көһөрүүгэ уонна хомунаалынай салаа үлэһиттэрин быраабын тутуһууга ууруллуохтаах. Борокуратуура дааннайынан, 2026 сылга борокуруордар барыта 4,3 тыһыынча кэриҥэ кэһиини булбуттар, 3 тыһыынча аакта оҥоһуллубут, эппиэтинэскэ 900 киһи тардыллыбыт, бэрибиэркэлэр түмүктэринэн 6 холуобунай дьыала көбөтүллүбүт. Былаас уорганнарын кытта холбоон ыытыллыбыт миэрэлэр түмүктэринэн, хомунаалынай хаһаайыстыба тэрилтэлэрин субсидиялааһыны улааппыт, 2,3 млрд солк. суумалаах хомунаалынай иэс сотуллубут, 30,6 мөл. солк. хомунаалынай төлөбүр хос суоттаммыт (перерасчет), 1,6 мөл. туонна олоҕу-дьаһаҕы хааччыйар таһаҕас тиэллибит. Якутия.инфо, СӨ Борокуратууратын матырыйаалларынан Тарҕат: Кыым.ру социальнай ситимнэригэр киириҥ Сонун, хаартыска, видео, ыйытыы күүтэбит: +7 (914) 820-09-75 Сонун, хаартыска, видео, ыйытыы күүтэбит: +7 (914) 820-09-75 MAX Telegram Вконтакте