Саха сиригэр саамай элбэх хамнастаах үлэһиттэр сыбаарсыктар буолбуттар. Үлэ биллэриилэрин көрдөххө, тэрилтэлэр оннук идэлээх киһиэхэ ыйга ортотунан 224 624 солкуобайы төлүүргэ бэлэмнэр (сыл иһигэр +50%-нан эбиллибит).
Иккис миэстэҕэ электромонтажниктар тахсыбыттар. Ыйдааҕы орто хамнастара быларыыҥҥыттан 30%-нан эбиллэн, 195 000 солкуобай буолбут.
Үһүс бочуоттаах миэстэҕэ авто-мэхээнньиктэр тиксибиттэр. Кинилэр орто хамнастара быйыл +47%-нан улаатан, 183 500 солк. буолбут.
Оттон төрдүс уонна бэһис миэстэлэргэ маннык идэлээх үлэһиттэр тахсыбыттар: өрөмүөннээччи-силиэсэр – ыйга ортотунан 130 000 солк. (+19%), бытовой тиэхиньикэни өрөмүөннээччи – ортотунан 125 000 солк. (+20%).
Оробуочай идэ үлэтин көрдүүр дьон ахсаана эмиэ биллэ элбээбит. Ол курдук, 2026 с. тохсунньутуттан саҕалаан алтынньытыгар диэри моторист үлэтигэр резюме ыытааччы ахсаана 84%-нан эбиллибит. Токарьга – 35%-нан, фасадчикка – 25%-нан, гипсокартонщикка – 21%-нан.