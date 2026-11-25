2027 уонна былааннаммыт 2028–2029 сс. Саха сирин бүддьүөтэ социальнай хайысхатын хаалларыа. Социальнай эйгэ туох баар хайысхалара: доруобуйа харыстабыла, үөрэхтээһин, дьиэ тутууга толору үбүлүниэхтэрэ диэн бырабыыталыстыба бэрэссэдээтэлэ Кирилл Бычков иһитиннэрдэ.
Кини дьокутааттары сүрүн үп докумуонун -- бүддьүөтү оҥоруу үлэтигэр көхтөөхтүк кыттыбыттарын иһин махтанна. “Мин 2027 сыл уонна кэлэр 2028-2029 сс. сүрүн хайысхалара хаалбыттарыттан олус үөрэбин. Биһиги бүддьүөт үлэһиттэрин, ол иһигэр РФ Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин ыам ыйынааҕы ыйаахтарыгар ыйбыт категорияларын хамнаһа үрдүүрүн бүддьүөккэ көрдүбүт. Бу сүрүн ороскуотун ыстатыйата, өрөспүүбүлүкэбит үлэлээн иитиллээччилэрин сүрүн өттө бүддьүөт үлэһиттэрэ буоларынан, биһиэхэ олус суолталаах”, – диэтэ премьер-миниистир.
Кирилл Бычков бүддьүөтү тэҥнээн биэрии социальнай эбэһээтэлистибэлэри сотон ситиһиллибэтин диэн эттэ.
Төттөрүтүн, бүддьүөт бэлиитикэтин сүрүн соруга – тутаах социальнай бырагыраамалары уонна бырайыактары өйөбүл буолар. Сүрүн өйөнөр хайысхалар – дьиэ кэргэни уонна оҕо төрөөһүнүн өйүүр бырагыраамалар, мэдиссиинэ уонна үөрэхтээһин сайдыыта, бу тэрилтэлэр үлэлэрин хаачыстыбатын үрдэтии буоларын тоһоҕолоон бэлиэтээтэ. “Бу бырагыраамалар сүрүн буолуохтара. Биһиги кинилэргэ сүрүн үбүлээһини көрө сатаатыбыт. Сыл устата биһиги өссө ситэрэн биэриэхпит, сорох ресурсаларбытын онно ыытыахпыт”, -- диэтэ.
“Айсен Сергеевич Николаев эппитин курдук, экэниэмикэ диверсификацията, бастатан туран, бырамыысыланнай хайысхалары сайыннарыы, саҥа бырайыактары киллэрии -- иккис ааҕыыга бүддьүөккэ эбии источниктары көрөргө көмөлөстө. Сүрүн нолуогу төлөөччүлэри – бырамыысыланнай хампаанньалары уонна сир баайын туһанааччылары кытта сөптөөх бииргэ үлэлэһии бэлиитикэтэ кэлэр сылга даҕаны сөптөөх динамиканы тутан хааларбытыгар көмөлөһүө. Ол социальнай хайысханы үбүлээһиҥҥэ эбии кыахтары бириэҕэ”, -- диэтэ Кирилл Бычков.
Якутия24