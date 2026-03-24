📣Дорогие наши юные зрители и их родители! В дни долгожданных весенних каникул Государственный цирк Якутии приглашает вас в невероятный
🎡🎢"МУЛЬТгородок",
где царит сказочная, полная приключений и неожиданностей атмосфера,
где герои популярных и любимых мультфильмов сойдут с экранов на арену цирка,
чтобы подарить вам море ярких эмоций и незабываемых впечатлений.
Вы увидите увлекательную историю, в которой произойдет множество событий с жителями "МУЛЬТгородка" - персонажами очень известных анимационных историй.
И в конце, конечно же, добро победит зло.
В удивительном "МУЛЬТгородке" вместе со знаменитыми героями вас ждут:
ловкие акробаты и силовые жонглеры;
грациозные воздушные гимнасты на полотнах и эквилибристки-каучук;
феерическая иллюзия, фокусы, мыльные пузыри;
умные дрессированные лошади, якутские лайки, забавные пудели, голуби;
весёлые коверные клоуны не дадут вам заскучать ни секунды.
🏰Приходите в наш замечательный "МУЛЬТгородок" и погрузитесь в красочную атмосферу радости, смеха и волшебства!
✅Возрастное ограничение:0+
Даты: с 28 марта 2026 года
💸Стоимость билета: от 800 руб. 👶Дети до 3-х лет без предоставления места – бесплатно.
🎊На коллективные заявки (от 20 чел.) – скидка!
Билеты на официальном сайте: https://widget.afisha.yandex.ru/w/events/800066?clientKey=f56b353f-b6ea-478f-8ee7-9c139a9c65dd®ionId=74 и в кассе цирка
☎️Справки по телефону: 735-537;42-95-68