Сулустары умаппыт, номоххо киирбит
Алтынньы 9 күнүгэр 18 ч.00 чаастан циркэҕэ Арассыыйа үтүөлээх, Саха АССР норуодунай артыыһа ЮРИЙ ПЛАТОНОВ 85 сыллаах үбүлүөйүгэр анаммыт улахан ахтыы-кэнсиэр буолуоҕа!
Кэнсиэркэ Юрий Платонов үөрэнээччилэрэ, саха эстрадатын бэтэрээннэрэ кыттыыны ылыахтара.
- Владимир Заболоцкай
• Владимир Татаринов
• Сергей Расторгуев
• Клавдия уонна Герман Хатылаевы
• Николай Андросов
• Александр Бурнашев
• Варя Аманатова
• Тамара Попова
• Валентина Романова-Чыскыырай
• Александр Капитонов
• Петр Колесов
• Лиза Кондакова
• Иван Тарасов
• Кыталы Куо
• Милена Борисова
• Кылаан Кындыл
• Алексей Вензель
- Константин Васильев
- ”Тэбэнэт” трио - Таина, Иванна Неустроева, Мирослав Егоров
• Колесовтар дьиэ кэргэттэрэ
• “Ойуун” синтез-тыйаатыр.
Саха эстрадатын ттапталлаах ырыаһыттара, цииркэ нүөмэрдэрэ, аркыастыр тыыннаахъ муусуката, алыптаах үҥкүү нүөмэрдэрэ эһигини күүтэллэр.
Буолар сирэ: Марфа уонна Сергей Расторгуевтар ааттарынан Судаарыстыбаннай цирк.
Даатата: Алтынньы 9 күнэ
Бириэмэтэ: 18 ч.00:
6+ сааһыттан үөһэ көрөөччүгэ аналлаах.
Билиэт сыаната: 800, 1000, 1200 руб.
Онлайн-билиэттэр: https://clck.ru/3W5uo9 уонна циркэ каассатыгар
Билсэр төпүөҥҥүт: 735-537, 42-95-68