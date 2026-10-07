Реклама Кыым 300-250 (МОБ)
  2. Сонуннар
  3. Култуура
  4. Саха эстрадатын аҕата

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Сулустары умаппыт, номоххо  киирбит

 

Алтынньы 9 күнүгэр  18 ч.00 чаастан циркэҕэ Арассыыйа үтүөлээх, Саха АССР норуодунай артыыһа ЮРИЙ ПЛАТОНОВ 85 сыллаах үбүлүөйүгэр анаммыт улахан ахтыы-кэнсиэр буолуоҕа!

Кэнсиэркэ Юрий Платонов үөрэнээччилэрэ, саха эстрадатын бэтэрээннэрэ кыттыыны ылыахтара.

  • Владимир Заболоцкай
    • ⁠Владимир Татаринов
    • ⁠Сергей Расторгуев
    • ⁠Клавдия уонна Герман Хатылаевы
    • ⁠Николай Андросов
    • ⁠Александр Бурнашев
    • ⁠Варя Аманатова
    • ⁠Тамара Попова
    • ⁠Валентина Романова-Чыскыырай
    • ⁠Александр Капитонов
    • ⁠Петр Колесов
    • ⁠Лиза Кондакова
    • ⁠Иван Тарасов
    • ⁠Кыталы Куо
    • ⁠Милена Борисова
    • ⁠Кылаан Кындыл
    • ⁠Алексей Вензель
    - Константин Васильев
    - ⁠⁠”Тэбэнэт” трио ⁠- Таина, ⁠Иванна Неустроева, Мирослав Егоров
    • ⁠Колесовтар дьиэ кэргэттэрэ
    • “Ойуун” ⁠синтез-тыйаатыр.

Саха эстрадатын ттапталлаах ырыаһыттара, цииркэ нүөмэрдэрэ, аркыастыр тыыннаахъ муусуката, алыптаах үҥкүү нүөмэрдэрэ эһигини күүтэллэр.

Буолар сирэ: Марфа уонна Сергей Расторгуевтар ааттарынан Судаарыстыбаннай цирк.
Даатата: Алтынньы 9 күнэ
Бириэмэтэ: 18 ч.00:

6+ сааһыттан үөһэ көрөөччүгэ аналлаах.
Билиэт сыаната: 800, 1000, 1200 руб.
Онлайн-билиэттэр: https://clck.ru/3W5uo9 уонна циркэ каассатыгар
Билсэр төпүөҥҥүт: 735-537, 42-95-68

Бүтэһик сонуннар