Саха сирэ уонна Беларусь киинэ бырайыагар, киинэни устууга кыттыгас үлэлэрин уонна саха ааптардарыгар туох кыах баарын туһунан «Беларусьфильм» киинэ устуудьуйатын генеральнай дириэктэрэ Дмитрий Семёнов биэрбит интервьютугар.
Алтынньы бүтүүтүгэр Сойууһунай судаарыстыба Бастайааннай кэмитиэтин, Арассыыйа Федерациятыгар баар Беларусь Өрөспүүбүлүкэтин Посольствота, Беларусь Өрөспүүбүлүкэтин Национальнай пресс-киинэ уонна «АРС-ПРЕСС» СМИ эрэгийиэннээҕи салалталарын холбоһуга (Альянс руководителей региональных СМИ России) тэрийиилэринэн пресс-туур буолбута. Бу тэрээһин алтынньы 30 күнүттэн сэтинньи 6 күнүгэр «Көр. Олор. Сыаналаа» диэн дэбиистээх Минскэйгэ ыытыллыбыт Аан дойдутааҕы «Лістапад» XXXII киинэ бэстибээлигэр сөп түбэһиннэриллибитэ.
Куонкурустаах көрдөрүүгэ 108 дойдуттан 3 300-тэн тахса сайаапка баара. Бэстибээл бырагырааматыгар 55 дойдуттан 130-тан тахса киинэ киирбитэ. Көрөөччүлэргэ куонкуруска кыттар аҕыс бырагырааманы бэлэмнээбиттэрэ: айыллыбыт сюжеттаах киинэ (игровое), дьиҥнээх буолбукка олоҕурбут киинэ (неигровое) уонна мультик кэриэтэ киинэ (анимационное), маны таһынан «Лестападзек» кыра, обургу оҕолор киинэлэрэ, эдэрдэр киинэлэрэ, национальнай куокурус уо.д.а. хайысхалар киирбиттэрэ. Итини сэргэ куонкуруһу таһынан тэрээһиннэр ааспыттара.
Тэрээһини Игоря Угольников ааптардаах «Батька Минай. Партизанская легенда» диэн белорустар-арассыыйалар кыттыылаах киинэлэрэ аста. Бу киинэ киэҥ эйгэҕэ 2027 сыл олунньутугар тахсыахтаах. Бэстибээл киинэлэрин Минскэйгэ эрэ буолбакка, Беларусь атын да эрэгийиэннэригэр көрдөрбүттэрэ. Үөрүүлээх аһыллыыта уонна сабыллыыта «Москва» киинэ тыйаатырыгар буолбута.
Бэстибээл чэрчитинэн «Сойууһунай судаарыстыба сиригэр-уотугар киинэни оҥоруу, тарҕатыы (прокат), бэстибээл олоҕо» диэн тиэмэлээх төгүрүк остуол буолла. Кыттааччылар бииргэ үлэлиир туох кэскиллээҕин, белорустар киинэлэрэ Арассыыйаҕа туох биричиинэттэн аҕыйахтык көстөллөрүн уонна киинэ бэстибээллэрин өссө хайдах ыытыахха сөбүн дьүүллэстилэр.
Дьүүллэһиигэ чуолаан Арассыыйа норуодунай артыыһа, режиссёр, продюсер уонна сценарист Светлана Дружинина; «Золотой витязь» Аан дойдутааҕы киинэ пуорумун бэрэсидьиэнэ, Арассыыйа норуодунай артыыһа Николай Бурляев; актёр, режиссёр уонна продюсер Игорь Угольников кытыннылар. Модератор – Беларусь Национальнай бибилэтиэкэтин генеральнай дириэктэрэ, Беларусь Өрөспүүбүлүкэтин Национальнай мунньаҕын Бэрэстэбиитэллэрин палааталарын дьокутаата Вадим Гигин.
Кэпсэтиигэ ыччаты сиэрдээх быһыыга-майгыга иитии, Арассыыйаҕа уонна Беларуська киинэ индустриятыгар судаарыстыба өйөбүлүн, ону таһынан «Беларусьфильм» Арассыыйа эрэгийиэннэрин кытары кыттыһан киинэ оҥоруу, тарҕатыы туһунан боппуруостары таарыйдылар. Пресс-туур кэмигэр «Беларусьфильм» Национальнай киинэ устуудьуйатын генеральнай дириэктэрэ Дмитрий Семёновы кытта кэпсэттибит.
– Соторутааҕыта Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана Айсен Николаев Арассыыйа дэлэгээссийэтигэр киирсэн Беларуська сылдьыбыта уонна «Беларусьфильм» үлэтин билсибитэ. Урут киинэ устуудьуйата уонна «Сахафильм» хампаанньа бииргэ үлэлииргэ сөбүлэҥ түһэрсибиттэрэ. Ол бырайыак билигин хайдаҕый?
– Бу – көннөрү сөбүлэҥ буолбатах: биһиги кыттыһан киинэ оҥорор туһунан дуогабардаспыппыт. Саҥа бырайыакка үлэлээбиппит ыраатта, дьүүллэспиппит, оттон билигин ол дуогабарбытыгар чопчу сорук баар буолла – киинэ оҥоруута, ол иһигэр ханна устар туһунан. Бу – «Беларусьфильм» уонна «Сахафильм» бииргэ үлэтин саҥа түһүмэҕэ.
– Пресс-туур кэмигэр суруналыыстар «Беларусьфильм» павильоннарыгар уонна киинэ устуудьуйатын сэрии сэбин палаататыгар сырыттылар. Онно «Синий трактор» диэн тахсыахтаах хартыынабыт барылын аата биллибитэ.
– Бакаа дьиҥнээх аата суох: барыла, а.э., оробуочай барыйаана. Кэрэхсэбиллээх, мин саныахпар, дьиэ кэргэн көрөрүгэр олус интэриэһинэй буолуоҕа. Юмор да, киэҥ анаарыы да баар буолара чахчы. Кыттыгас үлэбитин көрөөччүлэр сиэрдээхтик сыаналыахтара диэн эрэнэбин.
– Сынаарыйын белорус кэллиэгэлэрбит суруйаллар дуу?
– Бакаа ол туһунан сиһилии кэпсээбэппин: бэлиэр үлэлии сылдьаллар уонна икки киинэ устуудьуйата кыттар – «Беларусьфильм» уонна «Сахафильм». Арай сынаарый ааптара балачча биллэр киһи диэн этиэхпин сөп. Биһиги икки өттүттэн режиссёру кытыннарар туһунан боппуруоһу туруорбуппут: кинилэр сынаарыйга номнуо үлэлээн эрэллэр.
– Саха сиригэр кэлэр былааннааххыт дуу?
– Киинэни Саха сиригэр да, Беларуська да устуохтара. Интэриэһинэй эрээри, балачча уустук бырайыак. Маннык балаһыанньаҕа үчүгэйдик былаанныыр, бэлэмнэнии түһүмэҕэр олус тиэтэйбэт оруннаах. Оннук эрэ гыннахха, хаачыстыбалаах устуу тахсыаҕа.
– Саха кинематографистарын үлэлэрин төһө билэҕитий?
– Киинэ оҥоруутугар кыттыһан үлэлиирбит туһунан бастаан кэпсэтиэхпититтэн элбэх үлэ оҥоһулунна: идиэйэтин уһуннук толкуйдаабыппыт уонна олоххо хайдах киллэрэр туһунан дьүүллэспиппит. Ыкса үлэлэһэбит, ый аайы сибээстэһэн, уопсай бырайыакпытын дьүүллэһэбит.
– Эһиги кэллиэгэлэргитин кытта көрсүһүүгэ Беларусь чиэһин көмүскээн, аан дойду түһүлгэтигэр тустар саха бөҕөстөрүн туһунан тиэмэни көтөхпүтүм. Холобур, Арыйаан Тютрин. Урут Беларуська ини-бии Контоевтар эрчиллибиттэрэ уонна дойду аатыттан тустубуттара. Бу спортсменнар карьераларын чыпчаалыгар Беларуська сылдьан тахсыбыттарын туһунан кэнэҕэс документальнай киинэ устуоххутун сөп дуо?
– Биһиги киинэ устуудьуйабыт бииргэ үлэлииргэ мэлдьи бэлэм. Саҥа идиэйэни, сценаристары уонна чаҕылхай дьону көрдүүргэ улахан болҕомтобутун уурабыт. Быйыл сынаарый куонкуруһун ыыппыппыт: икки сүүстэн тахса сайаапканы туппуппут, уон алта үлэни талбыппыт, ол кэнниттэн түөрт кыайыылааҕы быһаарбыппыт. Ааптардарга Беларусь эрэ буолбакка, Арассыыйа сценаристара кытта бааллара. Манна сүрүнэ – кэрэхсэбиллээх устуоруйа. Хайа да киинэ акылаата – уһулуччу сынаарый. Итинник идиэйэ көһүннэҕинэ уонна сынаарый бэлэм буоллаҕына, биһиги ону көрүөхпүтүн уонна салгыы үлэлиирбит туһунан сиһилии дьүүллэһиэхпитин сөп.
– Сынаарый куонкуруһа хаһан ыытылларый?
– Быйыл сыл бастакы аҥаарыгар ыытыллан баран, бэс ыйыгар диэри бүппүтэ. Эһиил эмиэ маннык ыытар санаалаахпыт. Биһиэхэ, кылаабынайа, киинэ устуудьуйатын кытта үлэлииргэ бэлэм ааптардары уонна сценаристары буларбыт наада.
– Ол аата, саха сценаристара эмиэ кыттыахтарын сөп буоллаҕа?
– Биллэн турар.
«Лестапад» бэстибээлгэ саҥа чаҕылхай киинэлэр, дьоһуннаах ааптардар көстөллөрүгэр баҕарабыт. Маннык көрсүһүүлэр уонна кыттыгас бырайыактар Беларусь уонна Арассыыйа духуобунай уонна култуурунай алтыһыыларыгар сүрүн оруолу ыллыннар. Ону сэргэ эрэгийиэннээҕи киинэ устуудьуйаларыгар уонна ааптардарга киэҥ аартыгы арыйдыннар.
Мария Христофорова.
Вячеслав Астафьев хаартыскалара.